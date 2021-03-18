Мукачево – закарпатська столиця сакури

Іноді втомлюєшся від метушні мегаполісу і хочеш відчути, як живуть люди в провінціях, побувати там, де місцеві жителі привітні та відкриті до спілкування, а ритм життя не такий швидкий, як у великих містах. Якщо це відчуття вам знайоме, тоді сміливо вирушайте на Закарпаття, в сонячне Мукачево.

Мукачево – це затишне місто над Латорицею, яке щороку приваблює тисячі туристів. Воно розташоване в обіймах Карпат. Навіть в центрі міста ви можете спостерігати красу гір та природи.

Весна – це один з найкращих періодів, аби відвідати Мукачево, адже саме в цей час відбувається цвітіння японської вишні і місто перетворюється на закарпатську «столицю» сакури. Найдовшою вулицею з сакурами є Ужгородська, її протяжність більше ніж 1300 метрів.

У центрі Мукачева варто відвідати міську ратушу кольору морської води. Її збудували на початку ХХ століття. На вежі ратуші розташований робочий годинник, виготовлений 1904 року. На час створення годинник вважався найкращим в Європі. Вхід для всіх охочих вільний.

Однією з найвідоміших візитівок Мукачева є замок Паланок. За легендою, люди самі створили пагорб, на якому він стоїть, задля оборони міста. Вони довго і тяжко працювали над цим, це були справжні муки, тому місто назвали Мукачево.

Відомо, що на Закарпатті живе певна частина ромського населення, саме тому 2015 року в Мукачеві було відкрито перший у світі пам’ятник «Рому з мітлою». Цей символ повинен уберегти місто «від нечисті, що нас оточує». Скульптором цього монументу є Іван Бровді.

Вам часто доводиться бачити пам’ятник на честь живої людини? Саме такий є в Мукачеві на центральній площі. Це «Пам’ятник щасливому сажотрусу» в центрі міста, який місцева влада вирішила встановити на честь Берталона Товта та його вірного кота. Сажотрус чистить комини вже більше ніж 40 років і досі працює за фахом.

У рамках всеукраїнського проекту «Поділіться любов’ю до України» пам’ятник сажотрусу було внесено до десятки найоригінальніших скульптур країни. Місцеві жителі кажуть, що якщо потерти ґудзик скульптури або спинку кота — то можна загадати бажання, яке обов’язково збудеться. Побачити його в реальності — добра прикмета, вважають мукачівці.

Ще одним відкриттям для туриста стане пам’ятник-символ у центрі міста. Монумент присвячений покровителю Мукачева святому Мартину. Скульптура зображає Мартина, який сидить на коні, та бідного, якому святий відрізає шматок хліба. За висотою пам’ятник сягає майже 6 метрів та важить 33 тони. Історичним фактом є також, що святий Мартин є покровителем виноробства. Місто славиться своїм щорічним різдвяним фестивалем вина. Найкращі винороби регіону представляють свої напої для всіх охочих. Дегустація вина поєднується з гучним святкуванням. На цьому фестивалі ви можете відчути справжню атмосферу Закарпаття та дізнатися його смак.

Діана Каленик