Смачний Тернопіль

Навряд чи хтось міг подумати, що маленьке містечко в західній частині України стане гастрономічною меккою на мапі нашої держави. До Тернополя їдуть заради спокійних вулиць та затишних кав’ярень, бруківки, що виблискує після дощу. Цe одне з небагатьох місць, де за повсякденними турботами люди не забувають усміхатися незнайомцям.

Ми вирішили детальніше розповісти про місця, які необхідно відвідати у Тернополі. Отже, якщо ви вирішили прогулятися головною вулицею міста – можете не хвилюватися, голодними звідти точно не підете. Адже вздовж усієї вулиці розташовані заклади з різноманітною кухнею.

Спочатку радимо відвідати «Клуб Файного міста». Назва вже говорить, що цей заклад – візитівка Тернополя. Кухня європейсько-українська, можна скуштувати авторське пиво, оригінальні коктейлі та смачні страви від найкращих кухарів міста. Ціни абсолютно адекватні. Для прикладу: перші страви коштують від 35 гривень, а салати – від 55.

Поруч знаходиться заклад NaNebi з найкращою винною картою в місті та відкритою кухнею. А з балкону відкривається панорама на маленькі, історичні вулички Тернополя. Саме сюди потрібно приходити, щоб отримати естетичне та гастрономічне задоволення. Цікавинкою закладу є відкритий гриль з латунним куполом та авторські десерти. Так, за десерт «Павлова» ви залишите 58 гривень.

Young. Party-restaurant азіатської кухні, де вам гарантують приємний вечір та екзотичні позиції в меню. Це ще зовсім юний заклад, але серед місцевих він точно не потребує представлення, тому перед візитом краще забронювати столик. Страви паназіатської кухні, оригінальні безалкогольні напої з Азії та азійська музика.

Koza Bar. Місце з десертом під назвою, яку ми не будемо писати, але яку ви побачите одразу ж після відкриття меню. Окрім цього, в закладі часто відбуваються концерти, стендапи, музичні битви та фестивалі. У ресторані панує своя атмосфера, яка точно не дозволить вам сумувати.

Кав’ярня Skavaridka. Заклад для тих, хто любить смачну каву, еклери та гарні фото в Instagram. Інтер’єр, посуд та затишне освітлення – все створено для того, щоб ви не вийшли з цього закладу без фото кави чи десерту. Вартість еклерів та кави від 30 гривень.

Тернопіль – місто, в якому розвинена культура їжі, де її шанують та докладають усі зусилля для її розвитку. Тут важко себе стримувати, але чи потрібно? Місто, в яке потрібно їхати, щоб відпочити, отримати справжню насолоду від закладів та набрати кілька кілограмів і поїхавши звідси щасливим, запам’ятати Тернопіль на все життя.

Ярошенко Вікторія