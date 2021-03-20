Грузія – країна понад горами

Грузія – країна величних гір, благородних вин та гостинних жителів, що славиться давньою історією та самобутньою культурою.

В аеропорту Тбілісі на мене та моїх друзів чекав приємний сюрприз, на паспортному контролі дарували грузинське вино в плашках – жовтень вважається високосним місяцем, тому туристам дарують національний алкогольний напій. Тбілісі порадувало нас теплою погодою, в жовтні температура повітря складала приблизно 25 градусів тепла. Щоб уникнути можливих проблем з пересуванням, ми вирішили взяти авто в оренду. Нам пощастило, адже офіс компанії «Naniko», де ми заздалегідь забронювали автомобіль, знаходився біля виходу з аеропорта. Можливо, то наша вдача, можливо, Тбілісі – це місце справжнього щастя та безтурботного відпочинку, але наше стандартне броньоване авто замінили на новенький позашляховик без доплати.

Оселилися ми в апартаментах, які також забронювали заздалегідь в районі старого міста. Номер був чистим і затишним з усіма необхідними зручностями. Почитавши коментарі за декілька тижнів до подорожі, вирішили забронювати наше місце проживання в «Tbilisi Apartments» і не прогадали, адже обіцяний нам казковий вид на місто перевершував очікування в декілька разів. Якщо ви, як і ми з друзями, оберете подорож у розпал туристичного сезону, то радимо планувати все заздалегідь.

Перший день у нас виявився спокійним, адже після дороги ми все ще відчували втому, тому обрали простий маршрут – пішки оглянули Старе місто. Головною відкриттям прогулянки стала вулиця Шарден, де знаходиться велика кількість ресторанів, кафе, галерей і не менша кількість туристів. Грає жива музика, всюди гомонять люди – життя кипить цілодобово.

Наступного дня, за планом, ми поїхали в Мцхету – місто неземної краси, що є спадщиною ЮНЕСКО, де поєднується неймовірна природа з історичними місцями та пам’ятками. На зворотній дорозі ми відвідали ресторан «Мачахела» з гучною музикою, колоритними танцями джигітів і справжніми неймовірно смачними грузинськими хачапурі й хінкалі.

На третій день ми продовжили знайомитися з мальовничою Грузією і вирушили в Кутаїсі, де змогли помилувалися красотами Гелати, Баграті і відвідати каньйон поблизу містечка. Обов’язковою зупинкою став винний регіон – Кахетії в місті Сигнахи, або, як ще називають, в «місті кохання». Таку назву дали жителі через цілодобову роботу місцевого РАЦСу, де усі охочі можуть увічнити своє кохання.

Четвертий день перебування в Грузії видався непростим: на нас чекала довга дорога в Батумі. Цей маршрут ми чекали найбільше після захопливих коментарів наших знайомих про живописне містечко. Співвідношення модерного мінімалістичного стилю і старих будівель створює неймовірну архітектурну красу й ідилію Кавказу. Батумі може похвалитися своїм бульваром, вздовж якого горять ліхтарі, їздять велосипеди, грає жива музика, а ресторани і кафе ваблять ароматами. Поблизу міста ви можете погуляти в ботанічному саду, який славиться багаторічними рослинами та їх історіями. Якщо ви не любите прогулянки пішки, є можливість здійснити екскурсію на електромашині за невисоку вартість квитка. Поряд знаходиться палац Петра, від якого залишилися самі руїни та старий замок в селі Гоніо.

Анастасія Гончар