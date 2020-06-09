“Файне місто” – за цією прекрасною назвою ховається маленький але такий колоритний Тернопіль. Зі своєю багатою історією та неймовірно добрими та творчими людьми.

Вперше слово “Тернопіль” згадується у 1540 році: польський король Сиґізмунд I Старий видав краківському каштелянові, великому коронному гетьману Яну Амору Тарновському грамоту на заснування міста та володіння землею навколо нього. Будівництво фортеці на березі Серету в урочищі Сопільче (Топільче) тривало вісім років. Замок мав охороняти південно-східні кордони королівства від набігів татар.

Згодом, у 1548 році місто отримало маґдебурзьке право, за яким Тернополю надавались деякі привілеї: його жителі на 15 років звільнялися від податків, на 20 років від сплати мита, право влаштовувати 3 ярмарки на рік, щотижневі торги, мати склади на товари для закордонних купців.

Якщо говорити про історичні пам’ятки, то вони збереглися і до наших днів, хоча були німими свідками нападів та Тернопіль татар і турків, які у 1544-1698 рр. чотирнадцять разів спустошували місто та вбивали його жителів.

У 1575 році татари спалили села навколо Тернополя, захопили полонених. Озброєні городяни відмовилися дати викуп, стали боронитися. За кілька днів татарська армія була розбита поблизу міста Збараж.

У 1589 році орда знову вторглася в Західне Поділля. Під Тернополем татари стали табором, звідки розсилали загони (чамбули) руйнівників і грабіжників у навколишні землі. Лише після поразки під містечком Баворів вороги були змушені відступити.

У XVII столітті напади татар повторювалися; У 1618 році серйозно зруйнували місто: від пожежі постраждало багато споруд. У 1625 році поблизу Тернополя коронне військо Станіслава Конецпольського та реєстрові козаки Богдана Хмельницького завдали втрат татарам під проводом хана Мехмеда ІІІ Ґерая.

Тернопільський замок

Історія замку сягає часів Галицько-Волинського князівства. На фундаменті цього замку, який пізніше був зруйнований татаро-монгольською навалою, було збудовано Воздвиженську церкву.

Замок у 1672 році знищили турецькі союзники гетьмана Петра Дорошенка; згодом було відбудовано як палацову споруду на початку XIX століття у новому стилі – подібно до великого палацу у вигляді каре з невеликим двором всередині.

Білокам’яна різьба стриманих форм добре в’яжеться з великими площинами стін. Споруду сильно зруйнували під час першої і другої світових воєн. Замок реставровано у 1951 році (нині: Палац спорту).

Тернопільський годинник

Тристоронній годинник у місті Тернополі (копія зруйнованого радянською владою). Розташований у сквері імені Шевченка на однойменному бульварі.

Великих руйнувань місто зазнало під час Другою світової війни. У 1944 році у руїнах лежало 85 % будинків. Тернопіль доводилося відбудовувати заново.

У 1951 році було відбудовано замок, у 1957 – побудовано новий обласний музично-драматичний театр ім. Шевченка. Зараз у місті є економічний університет, медична академія, технічний і педагогічний університети.

Про визначні місця цього міста можна говорити ще довго, але краще все побачити на власні очі.

Тож, мерщій за квитками Київ – Тернопіль, назустріч пригодам!

Аліна Галаган