Поради для туристів, які вирушають до Венеції

Венеція – місто, в якому реальність поєднується з мріями. Острови злилися в єдиний організм, перетворилися з відокремлених клаптиків суші в цілісне і чудове місто. Якщо ви хочете відчути всю чарівність цього міста – сплануйте свою мандрівку правильно. Ми вам в цьому залюбки допоможемо!

Головним сектором венеціанської промисловості з XVIII століття був туризм, адже унікальні пейзажі та багата культурна спадщина не залишить байдужим жодного.

Вдалий для подорожі сезон

Виникло питання з приводу того, коли саме їхати в Венецію? Березень, квітень та вересень – ідеальний час, адже погода комфортна для ознайомлення з містом та невелика кількість туристів. Взимку занадто холодно і сіро через туман, але якщо вам дуже хочеться потрапити у Венецію під час новорічних свят, то на вас буде очікувати захоплюючий карнавал. Восени рівень води може піднятися так, що площі та затишні вулички будуть затоплені. Та якщо ж вас не налякати такими особливостями і поїздка до Венеції все ж таки відбудеться взимку або восени, то не забудьте про гумові чоботи, вони вас врятують! Щодо літа, то місто в цей період переповнене туристами, які ховаються від спеки. Втім, навіть влітку Венеція може відкритися для вас з чарівної сторони.

Не беріть великі валізи!

Багато речей вам все одно не знадобиться, а зайвий тягар буде заважати. Взимку у Венеції дуже оманлива погода: температура може бути не низькою, але через високу вологість однаково буде холодно. Влітку ми рекомендуємо обов’язково взяти сонцезахисні окуляри, головні убори та легкий одяг. Під час будь-якого сезону не забудьте про зручне взуття, адже вам доведеться багато ходити пішки. Слід пам’ятати про такі речі як фен та праска, тому заздалегідь спитайте в своєму готелі про ці необхідні речі.

Якщо ви плануєте подивитися інші міста Італії, то вам допоможе місцевий потяг. Автомобілем, на жаль, можна доїхати лише до крайньої точки «сухопутної» Венеції – площі Пьяццале Рома. Далі варто залишити авто та на час забути про автотранспорт.

Проживання

Готель треба обрати завчасно. Венеція – дуже дороге місто, тому готелі краще обирати в його материковій частині. До відомих пам’яток можна буде доїхати автобусом або трамваєм. Дорога займе близько 10 хвилин, а за цей час можна насолоджуватися красою міста.

Зазвичай кімнати в готелях невеликі, а самі готелі розташовані в старовинних будинках з неповторною атмосферою. Під час вибору готелю особливу увагу варто приділяти його розташуванню. Дістатися до нього може бути важко, адже таксі їздить лише по суші, тому єдиний вихід -морський транспорт.

Варіанти того, як можна дістатися з аеропорту до готелю:

• Автобусом ATVO, який зупиняється біля входу в аеропорт і коштує недорого.

• Автобусом ACTV, який включає в себе багато зупинок і вважається найдешевшим.

• На таксі

• На морському транспорті

Харчування

Італійська кухня славиться своїми кулінарними шедеврами. Найдорожчий та невдалий спосіб харчуватися – це відвідувати ресторани в туристичному центрі. Їжа там, як правило, не смачна та дуже дорога. Дешевше та цікавіше знаходити «місцеві» ресторани. Більшість з таких – розташовані на материковій частині Венеції.

Італія подарувала світу безліч неймовірно смачних і вишуканих страв. Мільйони людей починають день з чашки кави еспресо, готують на обід спагетті, замовляють піцу… Для італійців їжа – це свято життя, а не мистецтво кухаря. За трапезою вони можуть проводити години, насолоджуючись кожною стравою. На нашу думку, найкращий спосіб харчування у Венеції – це самостійно купувати та готувати їжу за італійськими рецептами. Варто спробувати традиційні страви країни. Найпопулярніші – брускетта, паніні, курка Парміньяна, Панна кота, тірамісу та інші.

Одним із способів економії грошей є придбання карти «City Pass», яка дає можливість обрати багато послуг: знижки, проїзд на місцевому транспорті, парковку тощо. Через велику кількість туристів, варто прокидатися раніше, щоб зробити гарні фото або ж спокійно прогулятися містом. При плануванні дня, треба взяти до уваги те, що з 14.00 до 16.00 більшість магазинів та музеїв зачиняються, а понеділок вважається вихідним днем історичних пам’яток. Не варто забувати також про той факт, що у Венеції багато голубів, яких можна годувати лише спеціальним кормом.

Отже, якщо ретельно спланувати свій відпочинок у Венеції і притримуватись наших порад, то ваша поїздка буде незабутньою!

Анастасія Сопік

