Прогулянка Аланією: поради для туристів

Аланія – одне з найбільших курортних міст Туреччини, яке кожного року приймає до своїх широких туристичних обіймів мільйони відвідувачів.

Хоча Туреччина славиться “ледачим” відпочинком у комфортних готелях з басейнами, просторими номерами й харчуванням у форматі all inclusive, Аланія – це не сидіння в готелі, це красиві і цікаві місця, які варто відвідати. Тож, запрошуємо Вас на прогулянку цим чудовим містом.

Найкращим рішенням для початку прогулянки буде вирушити до канатного підйомника Тахтали, на якому можна дістатися до фортеці Аланії.

Квиток на канатний підйомник у два боки коштує 28 лір, тобто 4 долари (або ж 110 гривень).

Кабінки дуже комфортні та сучасні, зі скляними стінками, тож радимо вам одразу діставати смартфони, щоб зробити фото чи відеознімки, адже канатна дорога пролягає через скелі й один із найкрасивіших турецьких пляжів (про який ми поговоримо трошки пізніше).

Піднявшись до стародавньої візантійської фортеці, збудованої у XIII ст., Ви побачите частинку стародавнього міста. Звідти Вам відкриється чудовий вид на восьмикутну Червону вежу, або, як називають її місцеві жителі, Кизил Куле, яка колись слугувала місцем для масових страт.

Прогулюючись вузькими вуличками, вимощеними бруківкою, Ви також зможете придбати сувеніри та насолодитися красивою природою Туреччини. На території фортеці розташований замок, вхід до нього платний, а ціна коливається залежно від пори року.

Рекомендуємо вам відвідати мечеть, яка знаходиться на території фортеці. Аби Вам дозволили зайти всередину, потрібно буде зняти взуття й помити ноги, лікті й скроні. Будівля мечеті вразить вас своєю простотою й водночас красою і загадковістю.

Після прогулянки фортецею пропонуємо вам повернутися до підйомника та спуститися до пляжу Клеопатри, одного з найкрасивіших пляжів Туреччини.

Це місце має дуже красиву й романтичну історію: Марк Антоній, давньоримський політик, подарував своїй дружині Клеопатрі цей пляж, адже він їй дуже подобався.

У 2019 році пляж отримав міжнародний сертифікат «Блакитний прапор», який дають найчистішим пляжам світу.

Пляж Клеопатри простягається вздовж берега аж на 2 кілометри, його територія межує з неймовірно красивими горами, що безсумнівно додають місцю краси й атмосфери.

Зауважимо, що шезлонги й парасольки – платні, це доволі дороге задоволення (близько 10 доларів за годину), адже бажаючих відпочити на пляжі вкрай багато. Проте є хороша новина: міські душові кабінки й кабіни для переодягання є безкоштовними.

Після насиченої прогулянки Вам точно захочеться смачненько поїсти, тож порекомендуємо Вам дуже милий та затишний ресторанчик, що якраз знаходиться біля пляжу Клеопатри.

«En vie beach» має значну перевагу над іншими закладами, розташованими на набережній, адже збудований у вкрай вдалому місці, з якого відкривається вид на фортецю, тож сидіти на відкритій терасі – одне задоволення.

Кухня закладу: європейська, італійська та навіть японська (суші), а ціни справді привабливі, адже комплексний обід/вечеря на одну людину обійдеться Вам приблизно у 15 доларів.

Аліса Кияниця