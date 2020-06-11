Гельсінкі: місто кави та сучасного мистецтва

Фінляндія здатна викликати різні асоціації: хтось неодмінно згадає батьківщину Санта-Клауса, а комусь ближчою буде дивовижна система фінської освіти. А з чим асоціюється столиця суворої північної країни, місто Гельсінкі? Як не дивно, символами міста вважаються білка та клен.

Місто Гельсінкі було засноване в 1550 році за наказом шведського короля Густава Вази, того, що збудував розкішний корабель свого імені, що затонув, так і не вийшовши у відкрите море (музей корабля Вази – то зовсім окрема історія). Неодноразово окуповане російськими військами, Гельсінкі понад століття було столицею Великого князівства Фінляндського, що входило до складу Російської імперії.

У 2000 році місто відсвяткувало своє 450-річчя й було визнане «Культурною столицею Європи», а в 2012-му — «Світовою столицею дизайну». Щоб переконатися у тому, що Гельсінкі по праву заслужило таке визнання, відвідини столиці Фінляндії варто почати із музею сучасного мистецтва «Кіасма». До речі, у місті можна не перейматися громадським транспортом — від одного кінця міста до іншого можна пройти за 40 хвилин.

Якщо захочеться перепочити, по дорозі до музею можна випити горнятко кави.Ви, мабуть здивуєтесь, але фіни п’ють більше кави, ніж будь-який інший народ, і тому куди не глянь — скрізь є затишні місцеві кав’ярні. Існує навіть спеціальний кавовий путівник по Гельсінкі, в якому перераховані найзатишні місця, де можна посидіти з чашкою гарячого і міцного напою.

Наприклад, кав’ярня Mood Coffee Roastery в районі Улланлінна або поєднане з квітковим магазином кафе Andante, де подають каву і тістечка.

Також чудовий варіант — маленьке літнє кафе Kahvila Siili в історичному районі Кяпюля. Якщо ж ви віддаєте перевагу чаю, спробуйте фінський варіант ройбоса з додаванням обліпихи і березового листя. Цей напій під назвою «Полярна ніч» подають у чайній Teemaa Tea House.

Сама будова музею «Кіасма» — справжній архітектурний шедевр. Свою назву він отримав від слова «хіазма», що означає можливість країни поєднувати високе мистецтво і сучасні технології. Музей був побудований Стівеном Холом — архітектором зі Сполучених Штатів Америки. Він об’єднав статую героя країни, Маннергейма, і сам музей. Така композиція уособлює зв’язок минулого і сьогодення, великого і героїчного. Площа цього унікального будинку в Гельсінкі — 13 000 квадратних метрів.

Музей працює з вівторка по неділю, понеділок — вихідний. Оплата за вхід становить 10 євро, але в першу середу кожного місяця він тут безкоштовний.

У будівлі музею «Кіасма» 25 галерей. У них — і всім відомі шедеври сучасного мистецтва, і відеоінсталяції, і фотороботи, і просторові роботи. Варто зауважити, що «Кіасма» — це ще й музичний зал, в якому можна послухати гру великих музикантів і подивитися виступи різних колективів.

Мандруючи залами, не обов’язково користуватися послугами екскурсовода, його успішно заміняє аудіокнига-айпод, яка все розповість і покаже.

«Кіасма» регулярно поповнює свої фонди: зараз колекція музею налічує понад 8500 об’єктів, до яких щорічно додається не менше 100 нових робіт. До того ж сам музей виступає і в ролі замовника творів сучасного мистецтва. У холі 3-го поверху висить стенд «На мій погляд, …». На ньому можна написати або намалювати на аркуші свої враження про музей. Ну, і, звісно, заселфитися на фоні власноруч створеного шедевру.

А ще в музеї Кіасма просто неймовірна бібліотека. Величезна кількість книг з мистецтва і збірники художників з різних країн, які знаходяться у вільному доступі. Книжки можна просто взяти із полиці й полистати у затишному читальному залі.

Анастасія Нестеряк