Побачити Барселону за два дні

Завжди сонячна, соковита та сповнена туристів Барселона – місто, у яке, приїхавши один раз, захочеться повертатися ще і ще. Як завітали до столиці Каталонії на два дні й встигнути подивитися найкращі пам’ятки, посмакувати традиційну паелью та повною мірою відчути іспанську атмосферу.

Як краще пересуватися містом?

Найкращий спосіб швидко дістатися від однієї пам’ятки до іншої (з власного досвіду) – це придбати квитки на туристичні автобуси від «Barcelona City Tour». Одразу відповімо на декілька запитань:

Де купити?

На площі Dreta de l’eixample – центральний район міста біля Каталонської площі. Там знаходиться і перша зупинка екскурсійних автобусів, і намети червоного кольору, у яких можна придбати квитки.

Скільки коштує?

Ціна за один дорослий квиток на один день – 27 євро, на два дні – 36 євро.

Чому варто обрати саме такий спосіб пересування?

Метро у Барселоні дуже не зручне: у ньому складно розібратися, адже там безліч входів та виходів на різні гілки метро та по одній колії можуть рухатися потяги у різні боки, тож заблукати дуже просто; а також станції метро охоплюють дуже мало визначних місць міста, тож Ви будете змушені часто йти пішки, а це забере багато часу.

Радимо скористатися саме цими екскурсійними автобусами, адже в них дуже багато плюсів.

По-перше, вони рухаються маршрутами по найвизначніших пам’ятках.

По-друге, на маршруті є безліч зупинок, на яких Ви маєте змогу вийти та прогулятися містом у будь-якому напрямку, відвідати якось локацію, перекусити, пофотографуватися, а потім повернутися на ту зупинку, з якої вийшли, та сісти у наступний автобус і рушити далі за маршрутом.

По-третє, у автобусах видають одноразові навушники, через які Ви можете послухати екскурсовода будь-якою мовою світу.

Що подивитися в Барселоні в першу чергу?

Не будемо ходити манівцями, а відразу зазначимо, що насправді столиця Каталонія від «А» до «Я» сповнена красивих місць. Напевно, кількох тижнів не вистачить, аби подивитися їх всіх.

Розповімо про найвизначніші з них:

Sagrada Familia або Храм спокути Святого сімейства – центральний собор Барселони, початок будівництва якого сягає 1882-го року й триває досі. Неперевершений майстер, митець Ґауді будував храм упродовж тридцяти п’яти років, проте йому вдалося звести і оформити лише Різдвяний фасад. Закінчити свою геніальну роботу він не встиг.

Зараз цей собор є візиткою міста, яка приваблює безліч туристів із усіх куточків земної кулі. Дійсно, споруда вражає до глибини душі своєю геніальністю та незвичайністю.

Park Guell або Парк Гуель – ще одна родзинка у біографії Ґауді. Парк із химерними скульптурами, чаруючою атмосферою та дивовижними будиночками, що нагадують різдвяні пряники у білій глазурі.

Відвідати цей дивовижний парк можна, купивши квитки заздалегідь на офіційному сайті. Ціна за вхід 10 євро, з екскурсоводом та групою 22 євро, а з приватною екскурсією – 50 євро.

Якщо у вашій подорожі одним з пріоритетів є економія, одразу запевнимо, що екскурсія у цьому місці не надважливий елемент, без якого не обійтися. Можна спокійно придбати квиток тільки на вхід та насолодитися парком, дізнаючись більше інформації про скульптури в інтернеті, який тут у вільному доступі.

І маємо ще одну пораду: візит до парку варто спланувати так, аби виділити на нього хоча б 4 години, адже там справді є на що подивитися.

Paseo de Gracia або Пасеч де Грасіа – один з найбільших проспектів у Барселоні, де розташовані неперевершені архітектурні пам’ятки Ґауді, а саме будинок Міла та будинок Бальо.

Цей проспект славиться великою кількістю магазинів, а Барселона, як відомо, дуже приваблює любителів шопінг-туризму. Тож, якщо Ви планували частенько діставати гаманець у магазинах, аби придбати новинки до свого гардеробу, то обов’язково зазирніть на цю вулицю, адже ціни там дійсно нижчі, ніж у торгових центрах України.

Набережна Барселони – місце, де можна відпочити тілом та серцем. Не будемо кривити душею та скажемо відверто: міський пляж не славиться чистотою та у теплу пору року вщерть забитий відпочивальниками. Проте набережна Барселони просто чудова, тож однозначно обов’язкова для відвідування.

Де смачненько поїсти?

Якщо у Вас є лише два дні, аби скуштувати усі смаколики Барселони, а полювання за історичними та архітектурними пам’ятками не залишає часу на обіди, то Вас врятують маленькі атмосферні кав’ярні, які є чи не на кожній вуличці міста.

Середній чек на маленький перекус, у який входить кава та піца або сендвіч, виходить у 7-10 євро на одного.

Ввечері, коли у Вас буде більше часу, аби влаштувати собі гастрономічний тур, відвідайте ресторани традиційної іспанської кухні. Відверто кажучи, не можна виділити якийсь один заклад. Здається, що кожен ресторанчик цього міста наділений власною атмосферою і має дуже смачну їжу. Що можна сказати точно – замовляйте паелью з морепродуктами та сангрію на шампанському – це рецепт ідеального іспанського вечора.

Замість підсумків…

Барселона – унікальне місто, яке точно заслуговує на увагу та місце у вашому листі бажань для подорожей. Воно поєднує в собі глибокі каталонські традиції, справжню іспанську атмосферу, неперевершені та геніальні архітектурні пам’ятки, які не знайдеш більше ніде у світі.

Скелясті гори, чисте Середземне море, смачна паелья та освіжаюча сангрія, весела музика кастаньєт та привітні іспанці – ось, що чекає вас у Барселоні.

Тож, веселої подорожі! Або, як кажуть в Іспанії, un viaje divertido!

Аліса Кияниця