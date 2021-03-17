Французькі делікатеси по-українськи, або Тут живуть равлики

Відомий французький делікатес навчились не тільки смачно та правильно готувати, але й вирощувати українські фермери. Для того, щоб скуштувати особливу страву, потішити себе чи друзів чимось незвичним та смачненьким, запрошуємо до царства равликів, яке розташоване біля Львова.

Культура споживання равликів сягає самих початків людської цивілізації, адже їхні мушлі були знайдені ще в доісторичних печерах. Смакували такою трапезою і в Стародавніх Римі та Греції.

Популярність свою страва не втрачає й досі: вона вважається одним із найвідоміших та найпопулярніших гастрономічних символів багатьох країн, вона – родзинка найкращих ресторанів світу. До того ж, ікра равлика цінується в рази більше, ніж, наприклад, чорна, а у равликовому м’ясі міститься багато корисних речовин та мікроелементів.

Для України їстівні равлики – своєрідний виклик, адже ми ще не звикли до такого екзотичного продукту. Не дивлячись на це, ми не залишаємось осторонь, все більше ферм починають займатись цим бізнесом, в супермаркетах можна придбати заморожених молюсків і приготувати їх удома, а меню ресторанів поповнюються ще однією позицією.

Справжніх гурманів та естетів до себе запрошує равликова ферма – Tante snails, де кожен відвідувач може подивитись, як «вирощують» і чим годують молюсків, де є нагода скуштувати різноманітні страви з них на терасі чи всередині однойменного кафе.

Розташоване фермерське господарство у селі Яблунівка Львівської області в екологічно чистій зоні, а у кожного маленького жителя ферми є величезні перспективи – від локального використання до експорту. До речі, за вхід грошей не беруть.

Який равлик на смак?

Равлики – це їжа, яка має високу харчову цінністю та низьку калорійність, має ніжний смак та тонкий аромат. Від інших видів м’яса, відрізняється багатим вмістом білків та низьким вмістом жирів. Хтось порівнює равликове м’ясо за смаком з рибою, а хтось – з курятиною. Тому, краще раз спробувати, ніж довіряти чужим смаковим рецепторам.

Із равликами можна готувати салати, гарячі страви або супи. У Португалії, наприклад, равликів їдять, як закуску до пива, при цьому людей не бентежить спосіб подачі. Вони їдять равликів руками, а в весняно-літній період споживають більше десяти тисяч тон цього продукту.

У Франції та Італії вам до страви запропонують охолоджене біле вино. Також радять додати багет, скибочки якого підсмажені у духовці чи тостері.

Равликова ферма під Львовом вирощує равликів породи Helix аspersa Muller, більш відомому в світі як petit gris – «маленький сірий равлик», їх там кілька мільйонів! Більшість кухарів світу обирають цей вид, адже в нього ніжний смак та приємна текстура. Живуть вони просто неба, у траві під спеціальними дошками. Але втекти їм точно не вдасться – охороняються вони електричними огорожами.

Ферма пропонує молюски в трьох класичних соусах (часниковим з травами, трюфелем та сирним) разом зі свіжоспеченим багетом під келих білого або ожинового вина власного виробництва. Процес приготування равликів займає 13 годин! Лише після кількох етапів термічної обробки їх знову заморожують і фасують, потім равликів запікають у духовці і після цього додають різні соуси. Також до страви подають сезонний салат з бурратою, а до чаю чи кави пропонують лавандове печиво у формі равлика.

Додому ферма пропонує взяти із собою консервованих равликів у грибному соусі, соусі Болоньєзе чи по-східному. Також придбати можна охолоджених равликів у мушлях, звичайне очищене філе або равликову ікру. Як тільки цей делікатес не смакує – пальчики оближеш!

Як проходить смачна екскурсія равликовою фермою?

Сьогодні актуально подорожувати Україною і особливо цікаво досліджувати маловідомі локації під час подорожі вихідного дня. Равликова ферма це одне з таких місць.

Засновники цього місця мріють про день, коли равлики стануть такою ж звичайною стравою для українців, як креветки чи мідії, тож відкриті для проведення екскурсії та дегустацій. На них ви на власні очі побачите, як працює велике равликове господарство у всіх деталях, познайомитеся з усіма равликами особисто. Найголовніше – зможете поставити будь-які запитання щодо розведення равликів і отримаєте на них вичерпну відповідь.

Зазвичай, в суботу та неділю на ферму приїжджає дуже багато людей, тож якщо плануєте відвідати екскурсію на вихідних – враховуйте це.

Корисна інформація:

Адреса: вул. Бригадна 13, с. Яблунівка, Буський район Львівська область

Замовити екскурсії та дегустації можна на сайті .

Графік роботи :

Вівторок-неділя з 12:00 до 20:00

Замовити столик можна з вівторка по п’ятницю.

Приймає ферма відвідувачів будь-якого віку: для дітей пропонуються різні забави та батут, пропонують прийняти участь у равликових перегонах. Проводяться тут і майстер-класи з виготовлення свічок у мушлі равлика з кольорового воску. Також відвідувачі мають можливість пригледіти собі маленького друга – равлика та, давши йому ім’я, забрати додому та доглядати за ним.

Ірина Луцась