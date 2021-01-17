Від античності до сучасності: як відвідати найвидатніші місця Афін

Багато країн світу намагаються заохотити туристів відвідати саме їх старовинні місця, але перевершити античну атмосферу Греції ще жодній не вдалося. Погодьтеся, тільки тут Ви зможете відчути, що ніби живете серед древніх філософів і майстрів трагедії, які подарували нам міфи, театр і поняття катарсису.

Будь-яка подорож через Грецію починається в столиці країни – Афінах. Давність традицій та археологічні розкопки наводять на думку, що місцевість була заселена ще з епохи неоліту. Серед найвідоміших «доказів» цього – Акрополь і Парфенон, які найкраще спостерігати вранці, коли немає натовпу туристів. Після майже 10 років кризи в країні через борги, Афіни переосмислили себе як центр сучасної культури. Розкішні готелі та оздоблена набережна оновлюють давню грецьку концепцію агори, де сучасні ресторани та великі площі пропонують нові місця для культурного розвитку.

Так і з’явився афінський маршрут, який об’єднав давнину та сучасність в одну нову туристичну історію.

Готель Grande Bretagne

Побудований у 1874 році на центральній площі міста Синтагма, цей 320-кімнатний готель є справжнім багатством Старого Світу. Окрім мармурового лобі з білими колонами й позолоченими дзеркалами, у внутрішньому дворику будівлі знаходиться садок-бар з гобеленом Олександра Македонського. Номери готелю мають відреставрований антикварний інтер’єр. Вони прикрашені масляними картинами та вишуканими фарфоровими вазами, а ресторан на даху відкриває приголомшливі види на Акрополь, пагорб Лікавіт та оригінальний Олімпійський стадіон. Обов’язково скуштуйте перепелине яйце та домашній козячий сир з равіолі.

Культурний центр фонду Ставроса Ніархоса

Цей 50-акровий культурний комплекс, в якому розміщена Національна бібліотека Греції, грецька Національна опера та парк Ставрос Ніархос – один з найбільших зелених насаджень у місті, що пожвавив життя колишньої занедбаної набережної Фаліро Дельта в промисловому районі Каллітея. Архітектор Ренцо Піано за 750 мільйонів доларів відреставрував центр, щоб зобразити епоху спільноти давньогрецької агори. Він створив парк з затіненими садами, великими площами та видом на море й Акрополь. Центр вільний для входу громадськості та має велику програму культурно-розважальних заходів, починаючи живими джазовими виступами й закінчуючи екстремальними видами спорту.

Ресторан «Пападакіс»

Після відкриття гламурного приморського ресторану на своєму рідному Паросі, шеф-кухарка Аргіро Барбарігу взялася за бізнес з морепродуктів в околиці Колонакі в Афінах у 1996 році. Ресторан розташований у передгір’ях гори Лікавіт, яка вважається «хрещеною матір’ю сучасної грецької кухні». Тут Вам подадуть органічний нут, якісно обсмажений протягом 15 годин, вершковий орзо з лангустинами та креветками, фаршировані листи каперсів, тільки-но привезені з ферми брата шеф-кухарки в Паросі.

Ринок Монастиракі

Кожну неділю вранці, в найменш людному районі міста поблизу Акрополя, допитливі покупці відмовляються від типових туристичних крамниць, натомість надаючи перевагу унікальним антикварним (мовою місцевих – palaiopoleia).

Тут є і блошиний ринок, розташований на південь від пішохідної вулиці Ерму та на північ від храму Гефеста. Це не просто цікаві дрібнички на полиці – вони представляють різні епохи культури Афін. Постачальники продають все, починаючи від традиційних ювелірних виробів та колекційних монет, і закінчуючи османським посудом та старовинними вазами Fornasetti.

Греція – магічна країна. Тут кожен знайде щось для себе. Жоден турист не залишиться байдужим після відвідання батьківщини еллінів. Адже, як кажуть досвідчені мандрівники, “У Греції є все”. Тож бажаємо і Вам знайти щось для себе.

Владислава Михайленко