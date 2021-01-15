Ще одне ЧаРівне місто

Його не зустрінеш у путівниках та не побачиш серед списків «обов’язково відвідати». У ньому рідко проводять вікенд мандрівники, проте місцеві лагідно називають його ЧаРівне. То чим же привабливе це місто та чому варто до нього завітати?

Щоб прогулятися парками

Рівне – порівняно невелике місто, яке просто потопає у зелені та розмаїтті квітів. Уважний турист може нарахувати понад 10 парків. Найбільший і найстаріший – парк імені Тараса Шевченка, який розташований у самісінькому центрі міста. Заснований ще за радянських часів, він досі є улюбленим місцем відпочинку серед місцевих жителів, адже саме тут є парк атракціонів, який так полюбляють діти. Гуляючи алеями, Ви навіть не помітите, як потрапите до іншої зеленої зони міста – парку Молоді. У народі збереглася назва «Лебединка», оскільки на маленькому ставку в центрі парку живуть лебеді, які в теплу пору року радують мешканців та гостей міста.

А ще на Лебединому озері в Рівному дуже люблять влаштовувати весільні фотосесії, через що тут була встановлена карета у вигляді серця. Щороку в парку Молоді проводиться міжнародний фестиваль ковальства. Найкращі статуї митців з усіх куточків України встановлюють навпроти центральної бібліотеки, щоб усі могли ними насолоджувати не лише у фестивальні дні.

Варто відвідати й парк-меморіал «Грабник», хоча б тому, що історія його виникнення оповита цікавою легендою. Якось ще на початку XVIII-го ст. тодішній власник Рівного князь Станіслав Любомирський – гульвіса та палкий прихильник полювань – поскаржився на те, що поблизу Рівного немає гарної місцевості, де можна було б влаштовувати лови. Щойно князь поїхав у справах до Варшави, друзі, аби догодити йому, звезли до східної окраїни міста тисячу підвод з молодими деревцями та кущами, зігнали тисячі селян, які за одну ніч висадили великий ліс, проклали просіки, напустили різної дичини. Після повернення до рідного Рівного князь був приємно вражений. Рукотворний ліс отримав назву Грабник через те, що більшість дерев у парку – граби.

Щоб дізнатися більше про бурштин

Перше, що приходить на думку, коли згадуєш про Рівне – бурштин. Саме це каміння на північній окраїні міста споконвіку видобувають місцеві, тому й не дивно, що перший і єдиний в Україні музей бурштину відкрили у Рівному. Тут Ви зможете дізнатися про те, що цей камінчик буває не лише яскраво-помаранчевим, а й брунатним та вишнево-червоним. Взагалі в природі існує понад 200 відтінків бурштину, які залежать від кількості домішок піску та глини в ґрунті в місцях покладу «сонячних камінчиків». Раніше з цього каменю робили не лише картини, а й посуд, візерунки, одяг, взуття, столові прилади і, звичайно, прикраси – у музеї представлено безліч експонатів, у створенні або прикрасі яких використовували бурштин.

Щоб продегустувати місцеве пиво

Мало хто знає, що ще з повоєнних часів у Рівному існує свій пивзавод «Рівень». Причиною цьому є те, що основну кількість хмільного напою продають сусідній Польщі. У 1939 році завод був націоналізований. У радянські часи він випускав пиво марок «Українське», «Жигулівське», «Слов’янська». Останнім часом асортимент розширили: випускається темне, пшеничне та міцне. Місцеві жителі розповідають, що рівненське пиво відрізняється натуральним яскравим смаком, адже у виробництві не використовується пастеризація і консерванти.

Гості міста можуть заглянути на фабрику та на власні очі побачити всі етапи виробництва пінного, спробувати хміль на смак, а наприкінці навіть продегустувати найкращі види пива. Окрім цього, щороку пивзавод проводить фестиваль пива. Це такий собі Рівненський «Октоберфест», де завжди багато хмільного, музики та закусок.

Христина Бубнюк