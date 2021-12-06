Пост-ковідні подорожі: як пандемія змінила туризм?

Пандемія докорінно змінила туристичну індустрія. І сертифікат про вакцинацію – це не єдине нововведення. Як ковід змінив ментальність туристів? Читайте далі.

Нові документи

Очевидно, що для подорожей нам потрібні нові документи. Окрім звичного нам пакету документів, що складається із закордонного паспорту, страхування, візи, майже всі країни для в’їзду потребують сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЦР-тесту чи довідку про одужання.

Тому можна припустити, що тепер до подорожей та власного здоров’я туристи ставитимуться відповідальніше.

Також страховий поліс обов’язково повинен покривати потенційні витрати на лікування від різних штамів COVID.

Кількість подорожей Україною збільшується

Через те, що багато країн включили Україну в червоний список для відвідування або через відмову від вакцинації, українці надають перевагу подорожам Україною. Хоч і Укрзалізниця також потребує сертифікату про вакцинацію, негативний результат ПЦР-тесту чи довідку про одужання для подорожей, але подорожі власними автомобілями набирають популярності.

Цей результат – позитивний як для українців як нації, так і для розвитку рекреаційного сегменту в Україні. Тим паче, коли наша Батьківщина багата на туристичні місця на будь-який смак: тут є культурні, історичні, природні пам’ятки.

Подорожі стали ексклюзивнішими

Суворі карантинні обмеження послабили, країни Європи відкрили нам свої кордони, але не всі люди метально готові подорожувати. Страх перед вірусом та нововеденнями сковує бажання відвідати нові місця. Результатом цього є зміна нашого ставлення до подорожей. Деякі люди в доковідні часи могли на вихідних злітати в Румунію, Австрію, Литву. Зараз кожна поїздка стала унікальною та запам’ятовується набагато краще. В цьому можна знайти і позитивний бік. Тепер спогади про туристичні поїздки набагато ексклюзивніші та яскравіші. Головні згадки тепер не в смартфонах, а в наших головах.

Туристи обирають якість

Також під впливом пандемії в туристів змінилися цінності. Замість пошуку якнайдешевших розваг, багато подорожуючих все частіше звертаються до малого та середнього бізнесу, бо вони пропонують набагато якісніші послуги ніж монополістичні бренди. Ще одним пріоритетом стало здоров’я подорожуючих. Іранське дослідження показало, що дезінфекція та гігієна тепер не просто приємні бонуси, а радше мотиватори при виборі готелю чи ресторану.

Разом з цим, туристи почали надавати перевагу відпочинку за межами міста. Можна уявити, як за майже два роки карантину міська рутина остогидла. Недивно, що природні пам’ятки та зелений туризм охоплюють все більше та більше масштабів.

Мандрівники не хочуть ризикувати

Всі названі вище зміни можуть бути підсумовані тим, що в туристів спостерігається тенденція до зменшення ризиків. Здоров’я – головний пріоритет, тому й люди подорожують недалеко від дому, обирають якомога гігієнічніші місця для відпочинку та уникають надмірних соціальних контактів.

Пандемія різко увірвалась в наше життя, змінюючи при цьому все на її шляху. Туристична індустрія постраждала чи не найбільше. Однак при цьому патерни поведінки туристів показують позитивні зміни, які впливатимуть на те, як ми подорожуємо ще тривалий час.

Ірина Никоряк