PortAventura World – місце яскравих емоцій

PortAventura World – це ідеальне місце для незабутнього відпочинку з сім’єю, коханою людиною або друзями, який може похвалитися найширшою пропозицією розваг на півдні Європи.

Трішки більше про парк

Він розташований в унікальному місці з ідеальним кліматом, де ви чудово проведете час у двох тематичних парках та аквапарку. PortAventura World розташований на Коста-Дорада і є одним із основних туристичних напрямків Іспанії. Комплекс розташований поряд з Барселоною, Таррагоною, Віла-сека, Салоу та Камбрільсом.

Відразу слід зазначити, що головний символ парку – дятел Вуді Вудпекер (Woody Woodpecker), мультперсонаж кіностудії Universal (1995 р. створення парку проходило за участю американської компанії Universal Studio). Його фігурка зустрічається при вході в парк.

Як доїхати

Найзручніший та простіший спосіб- це саме пересування на автобусі. Де б ви не були, обов’язково знайдеться автобус, який доставить вас до готельно-розважального комплексу. Пропонуємо вам декілька найкращих точок, звідки ви можете дістатись місця.

ІЗ КОСТА ДОРАДА

Автобусна компанія Plana пропонує кілька автобусних рейсів на день між прибережними населеними пунктами та нашим парком атракціонів.

З КОСТА BRAVA

Крім того, якщо ви волієте придбати квиток на транспорт і вхідний квиток разом, ви можете зробити це на сайті Moventis. Ознайомтеся з датами та пунктами відправлення.

З БАРСЕЛОНИ

Julià Travel організовує різноманітні екскурсії з Барселони до PortAventura World, перед якими ви не зможете встояти: автобусна компанія пропонує пакети “Автобус+Квиток” зі знижкою в розмірі 10% та багато інших варіантів, якими ви можете скористатися.

PortAventura World

До ваших послуг у світі пригод представлені два тематичні парки, аквапарк.

PortAventura Park складається із шести тематичних зон, п’ять з яких натхненні різними країнами. Ви можете відправитися в подорож у часі і потрапити до Імперського Китаю, на американський Дикий Захід, до квітучої Полінезії, до Мексики епохи майя або до середземноморського села. А найменших чекає цілком присвячена ним зона SésamoAventura. Парк пропонує широкий вибір закладів харчування, атракціони на будь-який смак, магазини в стилі відвідуваної зони та тематичні вистави протягом усього сезону.

Caribe Aquatic Park – це найбільший освіжаючий парк комплексу. Тут безліч атракціонів, магазинів, ресторанів, зон відпочинку і буйної рослинності. Він перенесе вас до карибського раю для всієї родини.

Також до парків PortAventura World увійшов унікальний Ferrari Land, єдиний у Європі парк, присвячений італійській скудерії. Серед його атракціонів виділяється Red Force висотою 112 метрів. Традиційна італійська кухня, тематичні вистави та магазини з оригінальними фірмовими товарами доповнюють цю незабутню пригоду для всієї родини.

Вартість квитка

Квиток на 1 день у PORTAVENTURA PARK коштує 53 євро для дорослих та 47 євро для дітей та літніх людей. Якщо, ви бажаєте відпочити у аквапарку, то для дорослих вартість квитка 32 євро, а для дітей та літніх людей 28 євро. Для того, щоб потрапити у FERRARI LAND дорослому необхідно буде заплатити 24 євро, а дітям та літнім людям 21 євро.

А, якщо ви бажаєте отримати максимальну кількість задоволення, то радимо придбати квиток у три парки на 3 дні. Для дорослих, вартість квитка 96 євро та 84 євро для дітей та літніх людей.

Чому ж це краще? По-перше – це набагато вигідніше, ніж купляти окремі квитки до кожного парку. По- друге ви отримаєте більше вражень.

Ви можете зупинитись у готелі

На території парку розваг розташовано 6 готелів, кожен з них має своє унікальне тематичне оформлення. Також завдяки зручному розташуванню у вас є можливість поєднати відпочинок у PortAventura World з пляжним відпочинком, шопінгом у різних торгових зонах, спортивними заняттями на свіжому повітрі та не забудьте відвідати ресторани, де ви зможете скуштувати найсмачніші страви середземноморської кухні.

PortAventura World – це місце справжніх яскравих вражень. Відвідавши його один раз ви точно захочете повернутись туди ще.

Валерія Скопець