Одного разу в Барселоні

Це-по справжньому дивовижне та надзвичайно яскраве місто. Справжня знахідка для фотографів і туристів, які обожнюють активно проводити час у подорожах. Барселона – це те місто, яке вас точно вразить своєю культурою, гостинністю та неймовірною архітектурою.

Барселона – столиця Каталонії, яка розташована у північно-східній частині Іспанії, на узбережжі Середземного моря. Місто розкинулося на п’яти пагорбах, що дали назву міським районам.

Найкраща пора року для відвідувань

Середина літа – не найкращий час для комфортної подорожі до міста, адже саме у цей період найбільший наплив туристів, багато ресторанів та магазинів закриваються, а готелі ставлять надто високі ціни. Як би дивно не було, але оптимальним для відвідування Барселони є міжсезоння, коли досить комфортний клімат та набагато менше подорожувальників.

Відправляємось у подорож

Існує декілька варіантів того, як можна дістатися до міста. Найпростіший спосіб – це замовити квитки на літак і вже через кілька годин ви опинитесь у Барселоні. Зазвичай, ціна квитка залежить від сезону, під час якого ви вирушаєте в подорож.

Другий – для справжніх любителів мандрівок. А саме, автобусні тури чи власний автомобіль. Такий спосіб займає багато часу (приблизно тиждень), але він дійсно того вартий. Адже дорогою, ви зможете побачити чудові краєвиди та відвідати ще кілька країн.

Як пересуватись містом

Якщо, ви у Барселоні вперше, то найкраще та найзручніше вивчати місто пішки або ж придбати квиток на спеціальний автобус, який провезе вас туристичним маршрутом до багатьох популярних архітектурних споруд. Також Ви матимете можливість прогулятись частиною міста пішки. Адже, у місті є безліч красивих вуличок, цікавих закладів та пам’яток, які ви можете не побачити пересуваючись автомобілем. Та й через достатньо вузькі вулички самостійно пересуватись авто досить незручно.

Дім, милий дім

У місті існують 5 основних районів, які розташовані найближче до визначних пам’яток та цікавої архітектури. Саме ці райони – найкраще місце для того, щоб зупинитись у готелі або ж винайняти квартиру під час подорожі. Тож, пропонуємо розглянути два найзручніших варіанти.

По перше, – це старе місто (Ciutat Vella). Історичний центр Барселони, саме там знаходиться найбільша кількість музеїв, архітектурних споруд та закладів для туристів. У Ciutat Vella добре селитися тим, хто приїжджає до Барселони на 2-3 дні.

По друге, – це Ешампле (Eixample) – сучасний центр Барселони, один з найбезпечніших та комфортабельних районів міста. Саме там розташована одна з найвідоміших споруд, а саме Саґрада Фамілія (Temple Expiatori de la Sagrada Família) та інші відомі творіння Гауді. Тут зручно зупинитись на тиждень або ж навіть на декілька.

Час смачно поїсти

Якщо ви хочете смачно та дешево поїсти, то радимо відійти подалі від туристичних вуличок. У Барселоні дуже поширена традиційна баскська кухня, а також добре представлені іспанська та італійська. Каталонська кухня – це різновид середземноморської кухні, що включає супи, салати, великий вибір м’яса, риби та морепродуктів. Паэлья (рис з морепродуктами), хамон, різотто з чорнилом кальмара, канелоні, паста з часником – традиційні страви, які має скуштувати кожен турист. Крім цього у Каталонії роблять чудове вино.

Кращі ресторани у місті

– Petit Comitè – Passatge de la Concepció, 13

– Can Vallès – Aragó, 95

Can Vallès – Aragó, 95 – Òsties Pedrín – Jerusalem 30

– Bar Angel – Ocata, 2 bis

– El Sortidor de la Filomena Pagès

А як щодо відпочинку ?

Барселона неймовірно активне місто. Гуляючи центром міста ви можете натрапити на акторів, які одягнені у різноманітні костюми або ж зустріти вуличних музикантів, які з радістю піднімуть вам настрій своєю музикою. А можете піднятись на фунікулері та побачити неймовірні краєвиди.

Увечері радимо завітати до співаючих фонтанів, які збудовано в центрі міста. Ви тільки уявіть, як це гарно: кольорове світло, музика та великі фонтани, які влаштовують справжнє шоу.

Сподіваємося, що наша розповідь допоможе Вам спланувати цікавий маршрут для подорожі до цього прекрасного міста.

А Барселона, вже чекає на ваш візит!

Валерія Скопець