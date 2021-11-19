Бурбун – п’янка краса без краплі алкоголю

Багато хто з дитинства марить тим, щоб побувати у куточку, де окрім тебе будуть лише зелений ліс, що чимось нагадує джунглі, які огортають собою загадковий водний потік з кам’яного уступу.

Зазвичай в нашому уявленні таке диво може бути лише на безлюдному острові або на популярних дорогих курортах закордоном десь на Шрі-Ланці. Та іноді життєві обставини ускладнюють відвідання заморських країв, але це зовсім не має засмучувати, адже ми живемо в країні, якій точно є що нам запропонувати!

Справді, екзотика для нас зовсім поруч та ім’я їй – Водоспад Бурбун. Розташований він в Хмельницькій області поблизу села Лисець та знаходиться в каньйоні річки Бобравка. Навколо водоспаду панує дивовижна царина природи, що так і нагадує райський куточок, без усіляких перебільшень.

Трохи незвична назва водоспаду, як не дивно зовсім не пов’язана з відомим алкогольним напоєм. Місцеві кажуть, що так його почали називати в народі через шум, який відтворюється при спаданні води і нагадує «бурботіння». Також цікавий факт, що здавна жінки ходили прати саме сюди, адже без будь-яких миючих засобів вода ідеально вибілювала полотно.

Туристами цей край майже незвіданий, але в цьому якраз і є свій особливий шарм. Ні натовпи, ні гамір не будуть псувати ваш відпочинок, тож тут ви можете цілком возз’єднатися з природою, відчути свіжу прохолоду води. Вона тут незалежно від пори року та температури повітря ніколи не буває теплою, бо її постійно підживлюють джерела та холодний потік, тому звісно, якщо ви б хотіли зануритися в цю кришталево чисту водойму, загартованість вам не завадить.

Екстремали ж можуть спробувати пірнати з висоти, адже вона тут сягає п’яти метрів, та потрібно бути обачними і не робити цього головою донизу, також бажано мати попередню підготовку.

Для тих хто хоче опинитися тут не проїздом, а затриматися на деякий час можемо порадити кемпінг, бо інших варіантів ночівлі поблизу немає. Та, гадаємо, за великого бажання, можна домовитися з місцевими з приводу оренди житла.

Як дістатися?

Від Хмельницького до Водоспаду Бурбун 83 кілометри, дорога займатиме приблизно півтори години часу. Доїхавши до села Дунаївці залишиться лише 20 кілометрів шляху, який є асфальтованим, але покриття трохи застаріле та неякісне, а після закінчення села Лисець дорога прямує повз поле, тому це спричиняє деякі складнощі. Орієнтуватися допоможуть таблички з вказівками напрямку до водоспаду. Звучить складно, та воно того вартує.

Наостанок, хочеться сказати, що подібні місця допомагають відновити вашу життєву енергію, коли все навколо набридло і потрібне хоча б мінімальне перезавантаження. Тиша, спокій, віддалення, гарні світлини – це все про Бурбун. Під час перебування в цьому місці забудьте про соціальні мережі та просто насолоджуйтеся неймовірними краєвидами.

Анастасія Кононенко