Гауді – король архітектури Каталонії

Усі люди вміють фантазувати, однак не всі вміють втілювати фантазії в реальність. На прикладі іспанського архітектора Антоніо Гауді ми можемо зануритись у світ його фантазій, який розкинувся Іспанією.

Особливою рисою робіт модерністського архітектора є відсутність гострих кутів, тобто всі його роботи мають закруглені форми, навіть звичайна для нас кімната не має кутів. Це все пояснюється тим, що прикладом ідеалу для митця було яйце, тому він часто носив з собою сирі яйця. Також Антоніо мав ревматизм, що сприяло його зосередженню та сконцентрованості.

Численні шедеври знаменитого каталонського архітектора Антоніо Гауді можна знайти в різних частинах Барселони. Ми ж збудували для вас маршрут, завдяки якому, можна побачити найбільш відомі його роботи: Саграда Фамілія, парк Гуеля, палац Гуеля, будинок Бальо і будинок Міла.

Палац Гуеля

Якщо ви візуально уявляєте собі знаменитий будинок Міла або будинок Бальо, то вгадати в палаці Гуеля руку Гауді буде складно. Однак відійдіть трохи подалі й підніміть голову – ви побачите на даху замасковані в барвисті башточки димоходи, і все відразу стане зрозуміло – це дійсно Гауді! Палац Гуеля був однією з його ранніх робіт, в яких архітектор тільки починав розвивати свій неповторний стиль. За зовнішнім виглядом палац нагадує палаццо з Венеції, про що свідчить внутрішнє помпезне оформлення. Дивною прикрасою будинку є і димоходи, розташовані на даху. Вони мають вигляд різноманітних фігур, а за своїм декоративним оформленням нагадують прикраси в парку Гуеля, відкритому набагато пізніше.

Парк Гуеля

Для візиту в парк Гуеля краще виділити окремий день. Він великий, красивий, і поспішати, гуляючи тут, зовсім не хочеться.

“Я ще зі школи захоплювалась архітектурою Гауді і вважала його одним з найталановитіших модерністів, тому була дуже рада побачити роботи майстра вживу. Найбільше мене вразив дім Бальо своєю унікальністю, формами та ідеєю. Мені було складно осягнути, що це все придумала одна людина, бо це справді геніально.“ – Катерина, відвідувачка парку.

Навіть складно уявити, що замість усієї цієї пишноти тут міг би розміщуватися приватне котеджне селище. А адже саме це було в планах у каталонського мецената Еусебіо Гуеля, коли він покликав для участі в проекті свого друга й на той час вже відомого архітектора Антоніо Гауді.

Але доля розпорядилася по-своєму: через кам’янисту місцевість і віддаленість від міста покупці не виявляли до майбутніх вілл жодного інтересу. Продати вдалося лише два будинки. А решту території зайняли сади, колони, красиві скульптури, портики й багато іншого.

Саграда Фамілія

Три з половиною мільйона відвідувачів щороку роблять Саграда Фамілія найбільш відвідуваною пам’яткою Іспанії та Європи. Квитки для внутрішнього відвідування храму потрібно бронювати заздалегідь, бажано за день-два до візиту, інакше не уникнути величезних черг. Відомий архітектор працював над проектом храму більше 40 років, тобто більшу частину свого життя. Незважаючи на те, що Гауді встиг побудувати тільки близько 15 % від усього обсягу Саграда Фамілія, він є її загальновизнаним автором і творцем.

“Коли говоримо про Париж, то одразу згадуємо Ейфелеву вежу, про Рим – на думку миттєво спадає Колізей. А в Барселоні найголовнішою пам’яткою та візитівкою міста є Саграда Фамілія, неперевершений собор авторства Гауді. Абсолютно унікальна архітектурна споруда, відома не лише своєю красою, а й тим, що її будівництво все ще триває аж з 1882 року. Якщо ви не бачили цей собор – вважайте, що не бачили Барселони.“ – Дмитро, відвідувач собору.

Кожна з башт із незвичайною формою відповідає певному апостолу. Дзвіниці прикрашені шпилями зі стилізованими зображеннями символів єпископського сану. У зовнішньому декорі церкви широко використовуються тексти літургії й цитати з Біблії. Усі елементи внутрішнього декору відрізняються плавністю ліній і домінуванням таких геометричних моделей як гіперболоїд, гіперболічний параболоїд, гелікоїд і коноїд, еліпсоїд. Суворі рамки, окреслені конкретними геометричними фігурами, призвели до того, що все в інтер’єрі собору підпорядковується особливим правилам: круглі вітражі, гіперболічні склепіння і спіральні сходи і, звичайно, зірки.

Дім Баліо

Дім Баліо – одна з перлин архітектурного «намиста», що прикрашає яскраву та спокусливу красуню Барселону. Однак спочатку Антоніо Гауді взявся за реконструкцію будинку, який ззовні абсолютно не примітний. Він повністю переробив зовнішній і внутрішній фасади, додав мансарду й підвальний поверх, змінив інтер’єр, сам розробив меблі, сходи, а також ретельно продумав природне освітлення і систему вентиляції. У результаті дім Баліо вважається пам’яткою національного значення і входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Барселона Гауді – це казка, втілена в архітектурі. Дивно, що в цих будинках-теремах живуть люди, а не живуть казкові істоти; що під цими здибленими дахами, за цими вигнутими фасадами з випуклими балконами йде буденне життя. Ще важче уявити, що кожна деталь цього надлишково пишного декору має не тільки естетичне, але і функціональне значення. Тобто створена не тільки для того, щоб вразити уяву: багаті барселонці звикли не тільки до розкоші, а й до комфорту.

Гауді – геній, який випередив свій час. Феномен, що не піддається поясненню і тим більше наслідуванню. Неповторний, незрівнянний і немислимий.

Анастасія Вознюк