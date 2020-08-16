Місто Заліщики – його обіймають, люблять, але не впізнають

Точка на карті Західної України, яка завжди буде в обіймах. Місто Заліщики, яке мало хто впізнає за назвою, є мальовничим куточком Тернопільщини. Майже кожен другий, хто дружить з дорожньою картою та любить рюкзак на плечах — був тут і зробив фото не лазурного, але все ж красивого узбережжя Дністра.

По-перше, варто зазначити, що місто з невеликим населенням знаходиться на Західній Україні. Дуже часто туристи вагаються до якої області, все ж таки, воно належить, адже розташоване прямісінько на кордоні двох мальовничих областей: Тернопільської та Чернівецької.

Щоб поставити крапку, зазначимо: місто Заліщики прикрашає Тернопільщину, проте його обіймає сусідня область. Для того, щоб добратись до райцентру варто, для початку, приїхати до Тернополя. Від міста за 130 кілометрів розташовані Заліщики. Річка Дністер «витанцьовує» своєю течією навколо райцентру. Зокрема, назва є такою саме через те, що місто через гори та річковий прохід знаходиться у западині та відділяється від річки зарослями ліщини, от і утворилося ймення «Заліщики».

Маловідомий факт навіть для самих жителів: саме сюди був прокладений маршрут із Варшави, а узбережжя вважалось «польською рив’єрою». Високі береги Дністра були забудовані віллами польської шляхти, а за неофіційними даними, один з трьох пляжів був нудистським.

Подільські Товтри, вони ж Медобори, сьогодні не мають аналога в Європі i є унікальними за своєю природою. Товтри — це розчленовані, скелясті частини вапняку, які є твердими та по-своєму мальовничими. Це єдиний гірський кряж, утворений природою. Схожими за геологічними ознаками утвореннями, є скелясті гряди у Великій Британії та США. А ось ідеальною копією може слугувати Великий бар’єрний риф у Австралії.

Згадаймо про сьоме чудо України (Хотинську фортецю) — панораму, на якій добре видно теплі дністровські обійми, переплетіння двох областей та з висоти пташиного польоту — сам райцентр з різнокольоровою черепицею. Для того щоб насолодитись теплим вітром та мальовничою кінцівкою Тернопільщини варто заїхати в село Хрещатик Чернівецької області.

Оскільки Заліщики є районним центром та, все ж таки, туристичним містом, варто згадати про великий тутешній Житній ринок. Як тільки місто пронизує тепле повітря, по Заліщиках розноситься запах соковитих помідорів та яблук. Кожна третя родина тут займається фермерською діяльністю.

Сюди варто їхати, щоб зробити неймовірні світлини, відвідати дві мальовничі області України та надихнутись подільськими Медоборами.

Анастасія Данилевич