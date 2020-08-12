Навчальні поїздки – спосіб для подорожей

Навчальні поїздки – це не просто подорожі під час канікул, але й нові знання, досвід, знайомства, а іноді й семестр за кордоном або шанс на стажування в іншій країні.

У таких проектах студенти користуються можливістю відвідувати екскурсії на будь-який смак, насолоджуються відпочинком після занять, досліджують нові міста й життя в них – хто знає, а раптом саме тут учаснику поїздки захочеться продовжити своє подальше навчання?

Враження, емоції і ще раз враження

Хоча навчальні поїздки й мають на меті саме освіту, однак не варто недооцінювати можливість відпочити та зарядитися новими враженнями. У першу чергу, освітні поїздки – це осмислений вами свідомий вибір – тема або мета поїздки (міжнародна конференція, семінари, літня школа чи курси мови), сфера, яка вас цікавить і зазвичай ще й країна, що вам імпонує.

По-друге, це оточення з однодумців. Спілкування з такими людьми зазвичай надихає студентів, дає змогу знайти нових друзів і зацікавитись новими ідеями.

По-третє, мабуть, кожен, хто колись брав участь у навчальних поїздках, підтвердить, що це найвеселіше і найемоційніше, що може статись зі студентом у пошуках нових вражень. Адже після плідної спільної праці всі хочуть гарненько відпочити і насититись усіма перевагами міста у яке приїхали. Це і екскурсії, і прогулянки, і нічне життя, і заклади зі смачною місцевою кухнею й навіть звичайні посиденьки разом із новими знайомими у кампусі або в парку. Не сумує в таких програмах ніхто – це вже точно!

Вивчіть мову в навчальній поїздці

Переваги навчальної поїздки є очевидними для більшості з нас, оскільки тут студенти не тільки отримують багато нового досвіду, але також потрапляють в чудові умови для вдосконалення своїх розмовних навичок іноземною мовою. Крім того, перебування на освітній програмі за кордоном завжди добре оцінюватиметься у вашому резюме.

«Для тих, хто планує продовжити навчання за кордоном чи просто перебратися у іншу країну, навчальні поїздки є чи не найкращим способом зануритись в іноземне життя, відчути його на собі, зрозуміти, чим живуть там люди, як протікає навчання, словом, зробити невеличкий «тест-драйв» і винести для себе важливі висновки – варто чи ні? Адже нерідко раптовий переїзд у зовсім чужу й раніше не пізнану країну виявляється для студента справжнісіньким стресом. За допомогою освітніх подорожей кожен може «перевірити себе на сумісність» з тим чи іншим містом за кордоном», – розказує студентка Надія Сюта.

Більше вчитеся – менше платите

Існує безліч програм навчальних поїздок, які фінансуються організаторами або ж благодійними фондами. Звісно, зазвичай у таких випадках організовуються конкурси, оцінюються проектні роботи або мотиваційні листи. Проте той, хто вже давно знає чого хоче, цілком легко може підібрати для себе ту поїздку, з якої зможе винести максимум і впевнено довести, що саме він той кандидат, який потрібен цьому проекту. Крім цього, такі конкурсні програми дуже мотивують на результат, а тому, цілком можливо, що ефективність навчання у таких подорожах вища. А переваги таких поїздок аж надто очевидні: безкоштовне проживання, харчування та навчання, а часто також і переліт до країни навчання. Заманливо, чи не так?

Стажування як навчальна поїздка

Наступний «рівень» навчальниї поїздок – це стажування за кордоном, відбір на яке також проводиться на конкурсній основі. Більше того, студентам, які пройшли на іноземний семестр чи рік, часто виплачуть непогані стипендії.

Міжнародні стажування – це завжди беззаперечно вагомий додаток до вашого резюме. Найголовніше – це те, що студент, пройшовши стажування за кордоном, буде знати зсередини як працює певна галузь в іншій країні, буде захоплений «іншим» життям, досвідом і новими ідеями. А це завжди непоганий плацдарм для цікавих пропозицій і стартапів.

Також такі навчальні поїздки у вигляді стажування дають можливість пізніше знайти роботу за кордоном. Після закінчення університету ви зможете подавати свою кандидатуру на розгляд потенційних роботодавців.

У світі є стільки того, що можна віднайти, проте часто це залишається невідкритим для більшості. За допомогою навчальних поїздок у вас є можливість зануритися в культуру країни. Будь це екскурсія, експедиція, одноразова поїздка, навчальний круїз, програма або стажування – незалежно від того, в яку подорож ви збираєтеся – це зробить вас кращим, більш інтегрованим у сучасний глобалізований світ і, що немало важливо для студента, більш освіченим. І ми бажаємо кожному відкрити нові світи і заразитися магією країн та людей.

Дмитро Фомін