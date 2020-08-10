Гамбург: поради для туриста-початківця

Гамбург стовідсотково втілює характерну для Німеччини серйозність та суворість. Та це аж ніяк не позбавляє його шарму та привабливості. Навіть не сумнівайтеся – його варто відвідати. Щоправда, врахувавши декілька нюансів, про які потрібно знати.

Перше. Зважаючи на розмір Гамурга, навіть не намагайтеся обійти його за один день. Зробити це можна лише сівши на туристичний автобус, який просто возитиме вас найвизначнішими пам’ятками міста. Але хіба в тому романтика подорожей? Для такого міста треба готувати щонайменше днів зо три, аби побачити його атмосферу за натовпом таких самих туристів, як і ви.

Друге. Ліпше їдьте до Гамбурга посеред тижня, а не на вихідні. Особливо уважно перевірте, чи немає на заплановані для поїздки дати яких-небудь святкових днів. Бо інакше на вас чекатиме сюрприз – жоден музей, магазин, ба навіть кафе просто не працюватиме. Щось попоїсти можна буде лише на міському вокзалі. І хоча він не схожий на київський, все одно метушня і фаст-фуд – не ті враження, які хотілося б отримати від Гамбурга.

Третє. Якщо вже говорити про їжу – плануйте заздалегідь, де б ви хотіли харчуватися. Як маєте намір купувати продукти в супермаркетах, то враховуйте їхній графік роботи. Так, в Німеччині немає цілодобового «АТБ». Після восьмої години вечора всі магазини й більшість кав’ярень зачинені.

Четверте. Гамбург – місто не для мерзлюків. Тому обов’язково беріть із собою теплий одяг і парасольку. Навіть якщо це липень місяць, а прогноз погоди обіцяє +33 градуси за Цельсієм і пекельне сонце. Гамбург щодо погоди – непередбачуваний. Тут може раптово насунутися дощова хмара й залити вашу впевненість у прогнозах погоди. Але до всього ще додається морський західний вітер. Особливо відчутно це на гамбурзькому узбережжі Північного моря – вітер пронизує холодом до кісток.

Та не бійтеся іти до моря. Там розташований один із найбільших в Європі портів та незвичайна модерна Ельбська філармонія, будівля якої схожа на гігантську хвилю. Вона сягає висоти 26-поверхового будинку, а на її спорудження німці витратили 798 мільйонів євро. Оглядовий майданчик відкритий для відвідування, щоправда, для цього доведеться купувати вхідний квиток.

А ще – біля моря просто надзвичайні заходи сонця. Гамбургом можна захоплюватися хоча б через них.

П’яте. Багато туристів. Певно не настільки, як у Парижі чи Римі, але все ж відчутно. Аби оминути фізичну чергу до популярних гамбурзьких музеїв, можна і треба бронювати квитки на певний день і годину завчасно. Якщо ви цього не зробите, то ризикуєте взагалі не потрапити до бажаного місця, бо в музеїв є величезна електронна черга, де кожне місце на день розписано. У кращому випадку, вам запропонують почекати чотири-п’ять годин, поки бронювання закінчаться.

Шосте. Якщо шукаєте пригод, ваш must-see у Гамурзі – Ріпербан. Це – вулиця на кшталт амстердамського Кварталу червоних ліхтарів. Німці називають Ріпербан гріховною милею. Тут розташовані численні стриптиз-клуби й секс-шопи, а у певні години легальна вулична проституція. Певно, атмосфера нагнітається ближче до вечора, удень же на Ріпербані цілком безпечно та спокійно.

Є на що подивитися навіть не «грішникам». До прикладу, саме на цій вулиці є гамбурзький паноптикум – музей воскових фігур. Там можна сфотографуватися з Трампом й обговорити, як не схожі на себе Барак Обама та Йосиф Сталін. Із несподіваного – у паноптикумі стоїть у повний зріст Віталій Кличко. У музеї також можна побачити молодих Beatles. Кажуть, вони починали свою музичну кар’єру саме в барах Ріпербану. В одному кабаре є навіть цілий музей, присвячений «бітлам».

Сьоме. Будь ласка, не йдіть до Starbucks чи McDonald’s – вони в Німеччині невиправдано дорогі. Скуштувати чогось смачненького можна в безлічі інших кафе. До прикладу, для любителів бульби є недорогий заклад Kartoffelkeller. Перехопити чогось швидко можна в Einstein Bistro. Якщо вже дуже хочеться бургерів, раджу зайти до Dulf’s burger – там вони в багатьох варіаціях і з незвичайними комбінаціями смаків. Попереджаю: заклад настільки популярний, що біля входу може бути черга охочих, тож будьте терплячими.

Для дуже голодних у Німеччині завжди можна знайти заклад, який пропонує заплатити фіксовану суму та їсти, скільки забажаєш, всі наявні страви. Така опція зазвичай є в ресторанах азійської кухні.

На цьому мої поради туриста-початківця завершуються. Гамбург – місто тисячі мостів і тисячі вітрів, яке здолає вас своєю зовнішньою неприступністю і внутрішньою доброзичливістю. Тепло одягайтеся – і плануйте поїздку до Гамбурга! Кожна мандрівка – то нове життя, не забувайте про це.

Марія Герелес