Каталонія – не тільки Барселона

Якщо ви вже прогулялися гамірною La Rambla, поблукали Готичним кварталом, роздивилися усі фасади величного храму Святого Сімейства, але не хочете прощатися із яскравою Каталонією, то вам точно сподобаються інші цікаві місця регіону. А якщо тільки плануєте мандрівку до Барселони, то придивіться і до інших локацій поблизу.

Льорет-де-Мар

Маленьке гамірне містечко на узбережжі Коста-Брава. У літню пору тут дуже багато галасливої молоді, тому якщо ви також прагнете запальних вечірок, танців та дискотек, то найліпший час для мандрівки – з червня до кінця серпня. А для спокійного сімейного відпочинку краще підходить початок осені. Знайти житло дуже легко, навіть посеред літа повно пропозицій. Якщо ж вам хочеться орендувати кімнату або номер з видом на море, то краще планувати подорож заздалегідь.

Пляжі в Іспанії всюди муніципальні, тому навіть якщо ви зупинилися у розкішному п’ятизірковому готелі, на пляжі все одно доведеться засмагати та купатися на рівних правах з іншими. Але перевагою такою ситуації є те, що ви можете обирати будь-яке місце на узбережжі, щоб поніжитися під променями сонця, а парасольку можна принести свою або орендувати на пляжі.

У маленьких кафе можна спробувати традиційні каталонські страви – паелью, рагу з морепродуктів, закуски тапас, до яких подають холодну сангрію та ігристе вино, що називається кава. Іншу каву, звичну українцям, теж п’ють, додаючи у рівних пропорціях молоко або вершки. Такий кавовий напій дуже поширений у Каталонії під назвою кортадо та схожий на італійські капучино та макіато.

Музей-театр Далі

Сальвадор Далі – художник, якого не потрібно представляти. У 1960 році мер Фігераса попросив митця подарувати одну з його картин для місцевого музею. Але Далі вирішив, що це надто мало для рідного міста і подарував цілий музей. Для цього знадобилося 14 років та значні кошти, щоб реконструювати старий театр, у холі якого на початку кар’єри митець виставляв свої картини (через що й назва – музей-театр). У результаті занедбана будівля перетворилася на сюрреалістичний простір, повний химерних витворів художника.

Крім картин, серед експонатів розміщені результати творчих експериментів Далі – його скульптури, інсталяції, фотографії. В окремій частині музею зберігаються ювелірні вироби, зроблені за його ескізами. Художник не тільки створював шедеври на папері, він ретельно стежив за процесом виготовлення, а також попередньо підбирав матеріали.

На те, щоб оглянути все, потрібен цілий день, а щоб не блукати, кожному відвідувачу разом з вхідним квитком видають брошурку з мапою та прокладеним маршрутом. Дивовижні речі розставлені на кожному кроці, а картини та ескізи розвішані навіть у коридорах. Загалом, колекція нараховує понад 4000 витворів мистецтва, серед яких твори самого Далі, а також роботи його друзів – Антоні Пічота, Еваріста Вальєса та інших митців. Картини та скульптури дуже неоднозначні, подобаються далеко не всім і мало кому зрозумілі, чим і приваблюють величезний потік поціновувачів мистецтва, які прагнуть здивуватися та скласти свою думку про побачене.

Жирона

Надзвичайно красиве місто, що стоїть на ріці Оньяр, розташоване за 100 км від Барселони та 65 км від кордону з Францією. Давнина й атмосфера лицарського Середньовіччя поєднується в Жироні із сучасністю – сьогодні це університетське місто, де навчаються близько 15 тисяч студентів, і тут весь рік багато молоді.

За легендою, під час війни з французами 1285 р. загарбники намагалися розорити гробницю святого Нарциса, але він наслав на них рій величезних мух, які до смерті закусали ворогів. Налякані, ті кинулися навтьоки з Жирони. З того часу місцеві жителі поважають мух, про що свідчать численні зображення, листівки, магнітики та навіть шоколадні цукерки, присвячені цим маленьким комахам.

Головна окраса Жирони – Кафедральний собор, будівництво якого почалося в 14 столітті і тривало не одну сотню років. У його архітектурі змішалися багато стилів: романський, готичний, ренесанс і бароко, що робить його неповторним. Споруда виглядає так казково, що здається, ніби ось-ось із-за рогу з’являться принцеси, лицарі та дракони.

Фанати «Гри престолів» легко впізнають місця з улюбленого серіалу. Середньовічний вигляд міста робить його суцільною декорацією як до історичних, так і фентезійних фільмів, чим часто користуються режисери. Одна із найвідоміших стрічок, знятих в Жироні – «Парфумер», і місцеві екскурсоводи навіть влаштовують прогулянки «слідами» впізнаваних сцен.

Монтсерат – гора і монастир

За 50 км від Барселони знаходиться дуже незвичного вигляду гора, яка мільйони років тому відкололася від Піренеїв. За однією з легенд, одного разу сюди спустилися ангели із золотими пилками, щоб прикрасити гору різноманітними фігурами та створити місце для палацу Божої Матері. Від того і назва – Монтсеррат, що означає розпиляна гора.

Якщо ви любите гуляти, то через гори прокладені цікаві стежки з чудовими видами фантастичних гірських утворень. На вершину можна доїхати на фунікулері, а потім гуляти різними маршрутами, розглядаючи химерні фігури з каменю.

Монастир Монсеррат існує з дев’ятого століття. Він гордо розташувався на горі, практично на її вершині, і здається, що він є з нею одним цілим. Монастир має не тільки суттєве релігійне значення, це символ та опора Каталонії. Колись тільки тут проводили вінчання забороненою на той час каталонською мовою.

У базиліці зберігається головна каталонська святиня – Чорна Мадонна. Статуя розміром 95 сантиметрів зроблена з чорної тополі і зображує Діву Марію – матір Ісуса Христа в золотих шатах, яка тримає на руках маленького сина.

Вважається, що Чорна Мадонна допомагає у здійсненні будь-якої мрії, якщо звернутися зі щирою молитвою. Про чудеса свідчить кімната, заповнена дарунками від вдячних людей, які приносять предмети, пов’язані зі своїм виконаними бажанням – дитячі колиски, уже непотрібні милиці, весільні сукні.

Зазвичай до Чорної Мадонни дуже довгі черги, тому якщо вам хочеться про щось попросити Діву або просто побачити святиню, варто ловити момент, поки немає натовпу із туристичних автобусів.

Каталонія – сонячний та цікавий край, і мандрівка туди обов’язково принесе вам радість і натхнення. Пляжний відпочинок, гірські прогулянки чи насичена культурна програма – для кожного знайдеться можливість ідеально провести час.

(Фото автора)

Анастасія Нестеренко