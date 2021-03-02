Парк “Беремицьке” – унікальне місце Чернігівщини

Парк “Беремицьке”, що розташований у Чернігівській області – місце, де прагнуть захистити красу природи України та зберегти спадщину для майбутніх поколінь. Прогулянки на конях, музей диких котів, кемпінг та оренда будиночків, зона пікніків з альтанками – лише частина неймовірно красивого та «живого» місця.

Знайомство з парком

Відкритий для відвідувачів з кінця 2017 природоохоронний об’єкт відновлює екосистеми Подесіння. Розташований на лівому березі р.Десни. Територія парку природи розташована на межі Дніпровсько-Донецької западини та Українського кристалічного щита та становить близько 500 га.

Тут відтворюють первозданну природу, яка була в цих краях ще до утворення Київської Русі. Багато видів тварин, які колись заселяли цю територію уже майже всі або знищені людьми, або занесені до Червоної книги. Тому велику частину з них у парк доводиться завозити з-за кордону. Вам варто втекти подалі від гучного міста, вимкнути свій телефон та поринути у світ природи, від якого покращується настрій та здоров’я.

Послуги та розваги

Якщо ви полюбляєте верхову їзду або ж лише хочете цього навчитись, тоді це ідеальний шанс. На вас чекає відвідання конюшень, де можна не лише покататись верхи, але й дізнатись історію кожної породи, особливості утримання та розведення коней.

В Minizoo матимете змогу побачити найменших тваринок з різних куточків світу та сфотографувати їх, адже тварини тут перебувають на вільному випасі.

А в музеї диких котів поспостерігаєте за представниками роду котячих. Щоправда – на екрані.

На території парку розташовані будиночки, автостоянка, їдальня і навіть зона для пікніку, де дозволено власноруч готувати. Усе це – задля активного відпочинку та накопичення нових знань про природу Чернігівщини та усієї України.

Варто відвідати магазинчик збруї, що знаходиться на території. У магазинчику можна придбати елементи екіпірування вершника, амуніцію, різноманітні корми, косметику, господарські товари для домашніх улюбленців зокрема.

Територія та мешканці парку

Потрапивши на територію ви матимете змогу пройтися навісними містками над ярами, побачити штучні озера, реконструкції скіфських скульптур, старослов’янське капище. озеро та навіть оглядову вежу.

Найголовніше, що ви познайомитесь із різноманітним світом флори та фауни.

Найбільша радість для відвідувачів – це зустріч із тваринним світом. Щоправда, звірям потрібна тиша, тому поводити себе потрібно відповідно да правил етикету.

Дюльменські поні Том і Джері гостинно зустрінуть вас. Але не наодинці. На власні очі побачите норікійських та польських коней, карликових овець, віслюків, благородних оленів, лисиць, борсуків та навіть чорних лелек, орланів. І це лише частина тварин, що є мешканцями парку. Величезні білі воли, що були приручені ще давніми трипільцями; мініпіги, що дуже є дуже популярними у Європі.

Вартість туристичної подорожі

Комплексна екскурсія з гідом, проводиться від 10 осіб (еко-стежка, конюшні, зоопарк мінітварин, музей диких котів) – 150 грн для дорослих, 120 грн для дітей. Комплексний білет для самостійного відвідування (еко стежка, конюшні, зоопарк міні-тварин, музей диких котів) – 130 грн для дорослих, 100 грн для дітей. Індивідуальні екскурсії – від 1200 грн. Якщо ж захочете залишитись на ніч – вартість будиночка на добу зі сніданком вартуватиме вам в середньому 1300 грн. Якщо ж забажаєте взяти прокат карети на 20 хв, то повинні заплатити 250 гривень. Оренда аудіогіда коштуватиме 50 гривень.

Загалом парк складає позитивне враження у відвідувачів, яких щороку стає все більше й більше. Поціновувачі гарних краєвидів, екзотичних тваринок та справжнього свіжого повітря отримають задоволення під час перебування в парку “Беремицьке”, що на Чернігівщині.

“Беремицьке” – чудовий варіант відпочинку посеред неймовірно красивої природи України. Вдалої подорожі!