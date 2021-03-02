Галерея під землею: станції метро Стокгольма

Його називають найдовшою галереєю мистецтв у світі: саме такий гучний титул отримало метро Стокгольма, яке стало візиткою і пам’яткою міста. Якщо Нью-йоркське метро – перше за кількістю станцій, Токійське – за пасажиропотоком, то Стокгольмське, мабуть, найбільш арт-хаусне.

Місцеве метро відкрилося в 1950 році, тобто раніше, ніж у Києві. А вже з 1957 року тут почали займатися перетворенням станцій на арт-об’єкти. І зараз це метро справді більше нагадує виставку сучасного мистецтва, ніж станції міського транспорту.

Перша станція, яка потрапила до нашого списку, власне, одна з перших станцій Стокгольмського метро, яка була декорована.

1. Станція T-Centralen

Як і багато інших станцій, T-Centralen – вирубана в гранітній скелі. Художник вирішив наповнити станцію заспокійливим глибоким синім кольором, який би знижував стрес у пасажирів. На білому тлі зображені сині рослинні візерунки та силуети робітників, які створювали станцію. Над лівим ліфтом причаївся силует художника Пера Орлова – автора дизайну «T-Centralen».

2. Станція Solna Centrum

Яскрава, контрастна, з актуальною заявленою темою урбанізації, забруднення навколишнього середовища. Якщо ви уважно подивитеся на малюнки, то зрозумієте чому. Наприклад, на одному з малюнків ми бачимо, як люди переносять меблі з типового сільського будиночка в таксі, швидше за все, вони їдуть з цього містечка, тому що тут більше немає роботи.

3. Станція Kungstradgarden

Станція дуже схожа на країну чудес, в якій побувала Аліса з усім відомої казки. На станції зберігаються реліквії, які залишилися від будівель, знесених під час реконструкції центральної частини Стокгольма в 50 і 60-их роках.

4. Станція Tensta

На пофарбованих у білий колір стінах можна побачити цитати Маяковського, Адама Міцкевича, присвячені темі солідарності народів, великі зображення тварин і рослин, малюнки дітей. Одна з цитат говорить: «Не проклинай темряву, запали свічку».

5. Станція Stadion

Одна з найяскравіших станцій в Стокгольмському метрополітені. І не тільки через строкаті елементи на стінах, але й через центральний хол, де всю стелю перетинає веселка.

6. Станція Radhuset

Цю популярну станцію ми можемо знайти в колекції фотографій майже всіх, хто побував у Стокгольмі. Іноді вона представлена в дуже темних тонах і виглядає досить зловісно. Вживу вона не так вже й страшна. Колір відіграв дуже велике значення для художника. На згадку про фермерів, які привозили сюди сіно на продаж, створили бетонну скульптурну композицію із 7 ящиків, які здалеку сильно схожі на дерев’яні.

7. Станція Solna Strand

«Небеса в кубі» – саме таку назву має ця станція. Вона доволі темна, але то тут, то там ми знаходимо кубики справжнього літнього неба. На платформі, на стінах, всюди. Вони нагадують, що незважаючи на те, що платформа така темна внизу, світло нагорі все ж є.

8. Станція Hallonbergen

Художники збирали безліч дитячих робіт. Після цього вони працювали пів року, і за цей час переносили на білі стіни станції ці дитячі малюнки. Малювали пензликами. Тут є не тільки малюнки, але ще і різні написи, причому з помилками.

9. Станція Nackrosen

Назва станції перекладається як латаття. На ній зображені камені, латаття, і звичайно, вода. Великі камені на станції повинні нагадати нам про пляжне каміння. Художниця Ліззі сама їздила машиною і збирала потрібні камені для платформи. Над одним із входів можна побачити частину старого каміна. А ось плитки, про які, до речі, художницю дуже багато запитували, взяли зі знесеного будинку, в якому на початку 1990-их жив відомий шведський письменник Август Стрінберг.

10. Станція Tekniska Hоgskolan

Всі арт-інсталяції цієї станції пронизані темою науки і природних стихій. В інтер’єрах станції можна побачити п’ять геометричних фігур, які уособлюють п’ятий елемент Аристотеля – ефір і 4 стихії Платона. У центрі платформи розташувався додекаедр, що символізує ефір. Усередині нього знизу можна побачити чорну трубу, яка викликає асоціації з чорними дірами з теорії відносності Ейнштейна. Ближче до переходу на станцію Odenplan розташований шестигранник, що символізує землю.

Метро для туристів

1. Разовий квиток дає свободу пересування та право протягом 75 хвилин здійснювати поїздки на будь-яких гілках, виходити і входити назад в метро і користуватися наземним транспортом. Перед поїздкою квиток потрібно обов’язково пред’явити контролеру, щоб він проставив на ньому точний час входу на станцію.

2. SL Access Card – пластикова транспортна карта, яка дозволяє городянам і гостям Стокгольма їздити на будь-яких видах громадського транспорту і підходить туристам, які планують повторне відвідування шведської столиці в майбутньому. Термін дії SL Access Card – 6 років зі збереженням балансу на рахунку. Вартість картки – 20 крон.

3. Разовий зональний квиток. Метро Стокгольма умовно поділено на 3 зони: A, B, C. Центр Стокгольма, найбільш цікавий для туристів, займає зона A. Для проїзду в кожній із зон можна купити окремі проїзні купони, вартість 32 крони.

Метро – це визначна пам’ятка Стокгольма, воно таке ж популярне тут для туристів, як і палаци, церкви та старе місто. Під час поїздки до столиці Швеції не втрачайте можливості опинитися серед казкових декорацій у величезних печерах та насолодитися мистецтвом.

Марина Брутян