Мандруймо сторінками: Топ-8 книг про подорожі

3-го березня у світі відзначають Всесвітній день письменника. До свята ми підготували для вас підбірку книг, що нагадають про мандри та надихнуть до подорожей у нові, незвідані місця.

День письменника – привід подякувати авторам за ті чудові моменти, коли ми повністю занурювалися в сюжети їхніх книжок. Звісно, як тут не згадати віртуозно написаний «Шантарам» та «Їсти, молитися, кохати», які вже стали класикою? А може, це час знайти щось новеньке? Пропонуємо вам топ книжок, які точно прийдуться до душі завзятим мандрівникам.

«Увесь світ. Записи велосипедиста», Девід Бірн

Культовий музикант, володар премій Оскар та Греммі, засновник музичної групи Talking Heads постає з нового боку – як письменник. Книга зроблена у вигляді щоденника, насичена ілюстраціями та подорожніми замітками.

Автор об’їздив увесь світ та переконався, що найкраще спостерігати життя міст із сідла «двоколісного коня»: точка огляду там швидше, ніж у пішоходів і не дасть засумувати, проте дозволить розгледіти міський пейзаж у деталях, що недоступні для пасажирів поїздів чи автівок.

Велосипед хороший ще й тим, що залишає час на роздуми – і Девід Бірн щедро ділиться з читачем своїми думками про найрізноманітніші речі: політику, музику, архітектуру, історію та особливості національного характеру. Точні, часто парадоксальні спостереження музиканта складають своєрідну карту світу – побаченого очима велосипедиста.

Рік видання: 2009

Кількість сторінок: 384

«Рік у Провансі», Пітер Мейл

Одного чудового дня англійська подружня пара зробила те, про що мріють багато, але не наважуються: попри всю розсудливість, вони купили старий фермерський будинок на півдні Франції і почали зовсім нове життя, повне гастрономічних радощів, несподіваних відкриттів і захопливих пригод.

Перший прожитий у Провансі рік виявився настільки повним яскравих вражень, що надихнув Пітера Мейла на створення книги, яка миттєво стала міжнародним бестселером.

«Рік у Провансі» досі вважається кращою туристичною книгою, присвяченою Франції. Дивовижна історія була екранізована на телебаченні й принесла автору визнання Французької Республіки, яка зробила Пітера Мейла кавалером ордена Почесного легіону.

Робота автора виявилася настільки успішною, що після неї він випустив цілу низку книжок, присвячених півдню Франції: «Прованс назавжди», «Ще один рік у Провансі», «Французькі уроки: подорож із виделкою та штопором» та «Прованс від A до Z».

Рік видання: 1990

Кількість сторінок: 352

«Навколо світу із Кларксоном. Особливості національної їзди», Джеремі Кларксон

Відомий британський журналіст, цинік і дотепник Джеремі Кларксон (довгі роки був ведучим Top Gear – найпопулярнішого шоу про автомобілі) здійснив подорож навколо світу. У своїй неповторній манері він розповів про справи з автомобілями (а заодно і з багатьма іншими речами) в одинадцяти країнах світу .

Книга стане захопливою як для тих, хто цікавиться автомобілями, так і для тих, хто просто воліє здорового погляду на життя. Історія Джеремі Кларксона – той випадок, коли читати варто не лише заради змісту, а й заради форми викладу та неповторної манери автора.

Рік видання: 2004

Кількість сторінок: 212

«Навколо світу за 280$», Валерій Шанін

З упевненістю можна сказати, що Валерій Шанін випередив свій час. Адже коли, як не сьогодні, набирають популярності пошуки бюджетних, але насичених подорожей?

Автор відправився в дорогу, взявши російський паспорт із монгольської візою і 300 $. Через три роки, проїхавши через Китай, Південно-Східну Азію, Австралію, Нову Зеландію і Південну Америку, він повернувся назад додому, і 20 $ ще залишалося.

Книга швидко стала бестселером, а родзинки додає те, що подорожі автостопом на той час (з 1999 по 2002) були справжнім екстримом.

Рік видання: 2009

Кількість сторінок: 704

«Пляж», Алекс Гарланд

Здавалося б, дебютний роман англійця Алекса Гарленда вийшов зовсім недавно. Але за ці роки він встиг розійтися по світу багатомільйонним тиражем, був перекладений на кілька десятків мов і був екранізований Денні Бойлом з Леонардо Дікапріо в головній ролі.

«Пляж» – історія про двох молодих бекпекерів (туристів, що подорожують самостійно, переважно, з рюкзаком за плечима), що намагаються відшукати захований таємничий райський острів у Тайланді.

Уявіть собі, що ви потрапили до раю. До абсолютно класичного раю – пальми, пісок, кокоси і не вистачає тільки гамака. Притому про це рай мало хто знає, а тому чужинців там практично не буває. Звучить заманливо, чи не так? Ось і Річард так подумав, коли побачив біля своїх дверей таємничу карту, що веде до на загадкового пляжу. Прихопивши двох випадкових попутників, він вирушає до своєї мрії.

Чарівні пейзажі, захопливі пригоди та багато іншого описує Алекс Гарланд у своєму бестселері.

Рік видання: 1996

Кількість сторінок: 416

«Вижити за будь-яку ціну Практичний посібник», Бер Гріллз

Бер Гріллз – найвідоміший британський мандрівник, телеведучий і письменник. У 23 роки він підкорив Еверест та увійшов до Книги рекордів Гіннесса, подорожував Антарктидою, перетнув Північну Атлантику, брав участь у багатьох експедиціях, встановлюючи все нові і нові рекорди.

Його шоу «Вижити за будь-яку ціну» є одним з найпопулярніших на планеті, його дивляться більш ніж в 200 країнах світу.

Бер Гріллз написав двадцять книг, більшість яких стали бестселерами. Він знає все про те, як вижити в будь-яких умовах, і ділитися своїми навичками.

Книга містить корисні практичні рекомендації:

як загасити пожежу, якщо під рукою немає вогнегасника;

як спорудити надійне укриття;

як орієнтуватися на місцевості без карти;

як оцінити відстань і час на суші і на морі;

як надавати першу медичну допомогу;

як пережити викрадення і напад диких звірів;

як вижити при природних катаклізмах;

як добувати їжу і багато іншого.

«Вижити за будь-яку ціную Практичний посібник» – справжній маст хев для кожного екстремального туриста.

Рік видання: 2018

Кількість сторінок: 336

«У горах божевілля», Говард Філліпс Лавкрафт

Коли Стівен Кінг був ще підлітком та лише виробляв свій фірмовий стиль, Говард Філліпс Лавкрафт був його улюбленим автором. Цей факт як ніщо інше говорить про романи автора.

Книга, написана у жанрі наукової фантастики та жахів, розповідає про дослідницьку експедицію до Антарктики. Прилетівши до царства льоду, вчені знаходять досі ще незвідану флору та фауну, яка підготувала для них свої сюрпризи.

Книга насичена яскравими описами істот та пейзажів та зроблена у формі згадок одного із вчених, що був у експедиції. Після прочитання ця історія залишає задумливий післясмак: а раптом, це не вигадки?

Усім прихильникам Едґара Аллана По та Стівена Кінга однозначно радимо прочитати.

Рік видання: 1936

Кількість сторінок: 192

«Ukraїner. Країна зсередини», Богдан Логвиненко

«Ukraїner. Країна зсередини» — книга за мотивами масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони. За ці 2,5 роки автор разом із командою волонтерів завітав до найрізноманітніших куточків країни, зібравши цілу низку унікальних історій людей та вражаючих місць.

Книга насичена фотографіями, що надихають та дивують. Автор мав на меті показати не лише українцям, їхню країну, а й створити для іноземців портрет сучасної України.

«За роки подорожей, лекцій і розмов про Україну в різних частинах світу найбільше бракувало емоції. Чогось, що б вражало та запам’ятовувалось, залишалось у пам’яті та асоціювалося з моєю країною. Після мандрів світами й повернення додому хотілося знайти образ сучасної країни, цю коротку й дуже промовисту відповідь на запитання: “Ти звідки?», — каже Богдан Логвиненко.

«Ukraїner. Країна зсередини» уміло захопить читачів популярними та віддаленими локаціями, портретами людей, надихаючими історіями та допоможе краще зрозуміти сучасну Україну.

Рік видання: 2019

Кількість сторінок: 312

Наш світ – великий та незвіданий, а книга – чудовий спосіб дізнатись про нього трохи більше. Ернест Хемінгуей сказав, що хороша книга подібна до айсберга, сім восьмих якого приховано під водою. Тож беріть свої уявні гідрокостюми та занурюйтесь у чаруючий книжковий світ.

Анастасія Зіміна