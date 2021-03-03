Зимова Домінікана, або Відпочинок у іншому вимірі

Під час лютневих морозів та снігопадів, літо здається таким далеким та нереальним. І саме зараз сезон відпочинку в Домініканській Республіці, адже влітку там час дощів та ураганів. В цій країні ви зможете полежати на білих пляжах, поплавати в Атлантичному океані та Карибському морі, насолодитися фруктами та навчитися танцювати бачату.

Долетіти до Домініканської Республіки можна прямим рейсом з Києва. Проте будьте готові до незручностей, бо переліт триває 12 годин в не дуже комфортних умовах, якщо це будуть їх місцеві авіалінії.

Зупинитися краще в готелі на узбережжі Атлантичного океану або Карибського моря. Багато готелів розташовані далеко від населених пунктів, але звичайно ви зможете поїхати на екскурсії будь-куди. Проте покидати готель після сьомої вечора зараз заборонено через пандемію. Скрізь потрібно носити маски, а людей в готелях набагато менше ніж раніше. І це є перевагою, адже тепер ви легко знайдете місце на пляжі та в ресторані, спокійно поплаваєте та позбудетеся міської метушні та натовпу.

Відпочинок в готелі біля моря може здаватися комусь пасивним. Але ви матимете змогу поїхати на різноманітні екскурсії. Наприклад, можна подивитися на китів, покататися на квадроциклах або поїхати в Санто-Домінго.

Багато людей їдуть до Скандинавських країн, щоб побачити китів, проте не всім це вдається. А в Домініканську Республіку припливають саме горбаті кити, щоб розмножуватися. На них можна подивитися з невеличкого судна в затоці Самана.

Обов’язково поїдьте в столицю Домініканської Республіки – Санто-Домінго. Саме з цього міста розпочалося завоювання Мексики, колонізація Пуерто-Ріко та Куби. Архітектурні споруди Санто-Домінго поєднують в собі елементи готичного, арабського і романського стилів. Також відвідайте маяк Колумба.

У вас буде можливість відвідати з екскурсією автентичне домініканське ранчо та покататися на конях. Спробуйте з’їхати на зіплайні, це натягнутий канат, по якому рухається людина під дією власної ваги.

Якщо ви хочете побачити море фантастичної краси, то вирушайте на острів Саона. Він розташований в Карибському морі, саме там можна спостерігати в середньому вісім відтінків води, від бірюзового до темно-синього. Острів відомий своїми велетенськими морськими зірками, які іноді навіть приклеюються до відпочиваючих. Саме на острові Саона знімали рекламу батончика Баунті.

Посмакувати в Домініканській Республіці можна дуже смачними бананами, авокадо, ананасами, манго та папаєю. До речі, місцеві жителі готують дуже багато страв з бананів. Традиційним алкогольним напоєм в цій країні є Мамахуана. Це настоянка з деревини, кори, листя, трав та спецій. А для її виготовлення використовують ром, мед та червоне вино.

На подарунок з Домінікани можна привезти какао, проте воно не таке, як в наших супермаркетах. Його ще потрібно правильно приготувати. Воно має форму кульок і ці кульки треба натерти й додати цукор.

В готелях часто проводять майстер-класи з бачати. Адже саме цей танець походить з Домінікани. І він, і музика дуже добре передають настрій та атмосферу цієї країни. Тому неодмінно спробуйте потанцювати бачату.

Домініканська Республіка – це найсмачніші авокадо, пристрасна бачата, величезні кити, міцна Мамахуана, різнобарвне море та океан. Цю країну варто відвідати, адже це ніби інший світ, інший вимір, інше життя.

Дарина Гончарук