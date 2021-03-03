Дивовижний В’єтнам: фантастична природа та вражаюча історія

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Дарина Вернигора

В’єтнам – одна з найдавніших країн Азії. За місцевими легендами, жителі країни походять від дракона Лака Лонга та феї-птиці Ау Ко, що покохали один одного, тож незвичайність присутня тут ледь не в усьому: починаючи традиціями та побутом, закінчуючи природою. Для туристів В’єтнам дарує унікальні й незабутні враження, він наелектризує всі Ваші почуття, він одночасно динамічний і тихий, надихаючий і заспокійливий.

В’єтнам розташований в східній частині півострова Індокитай. У країни сприятливе географічне положення: вузька смуга території простягається з півночі на південь вздовж узбережжя затоки Бакбо і Південно-Китайського моря. Сусіди В’єтнаму Лаос і Камбоджа на заході, Китай на півночі. І хоча В’єтнам – однопартійна унітарна соціалістична республіка, тут все одно є багато цікавого для українського туриста.

Це країна з давньою історією та культурою, вона має величезну кількість цінних історичних пам’яток, різноманітний ландшафт і 300 км узбережжя багатого моря. Для любителів фотографувати, В’єтнам це новий світ зі своїми незабутніми пейзажами гірських районів, рисових терас, чайних (на півночі) або кавових (в центральному нагір’ї «Тейнгуєн»), фруктових плантацій (в дельті Меконг), пляжів, печер і водоспадів.

Рай на землі протягом цілого року

В’єтнамський клімат називають ідеальни – відпочивати тут можна практично в який Вам завгодно час. Приємна особливість полягає в тому, що в будь-яку пору року в країні можна знайти таке місце, де погода буде по-справжньому курортною.

На півдні В’єтнаму найкраще відпочивати з грудня по квітень. В цей час тут м’яка і приємна погода без агресивного сонця. Температура повітря від +21 ° C в січні до + 30 ° C в квітні. Сезон дощів починається в травні і триває майже до жовтня: раптові зливи бувають практично кожен день, але більше 15-20 хвилин не тривають.

У центральну частину країни оптимально їхати в березні – червні. Справа в тому, що з липня по листопад тут нерідкі тайфуни, дощі і тумани, а в зимові місяці дуже неспокійне море. Зате навесні погода комфортна (в середньому +26 ° C) і багато сонця.

На півночі В’єтнаму вологе спекотне літо і прохолодна зима (+15 ° C). Заморозки взимку бувають тільки в горах. З травня по жовтень проходить сезон дощів, тому ідеальним часом для відвідування північних районів країни вважається квітень-травень і жовтень-листопад, коли майже немає опадів і вода в морі тепла.

Ландшафт В’єтнаму дуже мальовничий. Це країна гірських хребтів і височин, які змінюються просторими рівнинами з пишною рослинністю. Найвища гора у В’єтнамі – Фансіпан (3145 метрів). Дивовижним місцем перед туристом постає дельта річок Меконг і Хонгха. В’єтнамці вірять, що саме звідси походить все живе на землі.

В’єтнам славиться своїми лісами – запашними вічнозеленими джунглями. Тут ростуть дерева цінних порід: сандал, коричневе дерево лим, бамбук, залізне і червоне дерево. Ще тут можна зустріти слонів і носорогів, диких кішок і леопардів, тигрів, ведмедів, антилоп, диких биків і оленів. У джунглях живуть численні підвиди мавп, лемурів, також пантери. В країні водиться близько 400 видів птахів і безліч видів плазунів. Щороку на території В’єтнаму вчені виявляють нові підвиди звірів, риб і птахів, і навіть, що особливо цікаво, тварин, які вважалися давно вимерлими.

У В’єтнамі є безліч мальовничих місць, але істинний захват мандрівників викликає перлина в’єтнамської природи затока Халонг ( «затока, де приземляється дракон») яку багато хто називає восьмим чудом світу. На морській гладі абсолютної чистоти знаходяться близько 1600 островів найнеймовірніших форм: кам’яна жаба, старий рибалка, ваза для ароматних паличок. На скелястих островах зустрічаються красиві печери зі сталактитами і сталагмітами.

Давні пам’ятки архітектури

У В’єтнамі є на що подивитися: храмові комплекси найдавніших цивілізацій, мальовничі національні парки і навіть пам’ятки архітектури соціалістичної епохи. Цікаво побувати не тільки в столиці В’єтнаму Ханої, але і в Хошиміні, а також і в місті-музеї Хойане, на курортах Далат, Нячанг, Фукуок і Фантх’єт.

Особливої уваги заслуговують стародавні столиці В’єтнаму. Одна з них місто Хюе, де були відреставровані імператорські палаци та інші архітектурні споруди. Привертають до себе мандрівників і такі колишні столиці, як Коло, Мелінг, Хойл. Всього ж у В’єтнамі 12 стародавніх столиць, кожна з яких має цікаву історію.

Сучасна столиця країни Ханой, або Тханг Лонг («місто злітаючого дракона»), відома не тільки історичними перипетіями боротьби за незалежність. Славу місту принесли і такі архітектурні шедеври, як Храм Черепахи, який знаходиться на середині озера Хоан Києм («озеро повернутого меча»), і пагода Чуа Мот Кот («пагода на одному стовпі»), оригінал якої був побудований аж в 1049 році. Туристи з усього світу прагнуть побачити і Ханойський Мавзолей Хо Ши Міна – один з чотирьох мавзолеїв світу, куди дозволений доступ відвідувачам.

Неймовірна знахідка для прихильників печер

Печера Шондонг дивовижна природна пам’ятка, яка була виявлена зовсім нещодавно. Розташовується вона в Центральному В’єтнамі (провінція Куанг Бін) на території національного парку Фонг-Ня-Ке-Банг. З в’єтнамського Sơn Đoòng перекладається як “печера гірської річки”.

В першу чергу, печера вражає своїми розмірами. За даними, які є на сьогоднішній день, обсяг всередині досягає 38,5 млн. кв. м тут запросто можна розмістити будинок висотою в 40 поверхів. Всередині знаходиться близько 150 печерних залів, деякі досягають 200 м у висоту і 150 м в ширину. Вченим вдалося поки дослідити ділянку протяжністю 6,5 км. Але вже зрозуміло, що Шондонг є найбільшою в світі печерою. Оглядаючи її, можна побачити загадкові малюнки, зроблені самою природою, стародавні скам’янілості, величезні сталагміти та сталактити різноманітних форм. А один з сталагмітів з кумедною назвою “Рука собаки” вважається найвищим сталагмітом світу – його висота досягає 70 м.

Ще однією родзинкою печери є кам’яні перли: стіни печер від впливу води розшаровуються, в результаті чого між цими шарами формуються великі перлини. Хоч вони і не дорогоцінні, проте для вчених вони несуть величезну цінність через обсяг інформації, яку можуть надати.

Крім вражаючих розмірів, Шондонг має власну екосистему. Вчені прийшли до висновку, що вік печери становить 2-5 мільйонів років. Виникла вона внаслідок вимивання підземними водами вапнякових порід. А через те, що довгі роки печера була недосяжна людині, тут утворився унікальний мікроклімат і внутрішній світ. Найважливішим елементом у формуванні екосистеми є річка, що протікає прямо в печері. Підземні води живлять джунглі, які виростають у місцях, куди потрапляє сонячне світло.

У джунглях можна побачити не тільки рослини, а ще й різних тварин. Незважаючи на те, що для цієї частини В’єтнаму характерний сухий і спекотний клімат, в середині Шондонг завжди волого і прохолодно. Коли в печеру потрапляють тепле повітря, тут можна спостерігати таке явище як підземні хмари. Видовище приголомшливе і незабутнє – хмари знаходяться дуже низько до печерної підлоги і випаровуються через “вікна” згори.

В’єтнам – країна-загадка, яку важко розгадати, але неможливо забути. Це місце на нашій планеті не залишить нікого байдужим.

Дарина Вернигора

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