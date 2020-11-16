Анкгор-Ват: у пошуках скарбів слідами Лари Крофт

Хто ж не пам’ятає спокусливу Анджеліну Джолі в образі Лари Крофт? Старовинні споруди, що поросли деревами, древні храми, що зберігають таємниці – усе це манить та змушує відчувати себе справжнім мисливцем на скарби.

На щастя, мрії побувати там легко перетворюються на реальність. Для цього вирушаймо в Камбоджу!

А конкретно – у храмовий комплекс Ангкор-Ват — одну з найбільших індуїстських релігійних споруд, присвячених богу Вішну. Зведений комплекс був ще в 12 столітті, і те, що бачать сьогодні туристи, це всього лише частина гігантського комплексу храмів, що оточували колись древню столицю кхмерів — Ангкор.

Храм-велич

Анкгор-Ват є найбільшою культовою будівлею на планеті. Через це його нерідко називають «8 дивом світу». Храм являє собою складну 3-рівневу конструкцію з безліччю споруд, сходів і таємних ходів. Недарма він вважається душею кхмерського народу, адже там сповна представлене кхмерське мистецтво, велич цивілізації та серце народу кхмерів.

Зараз його силует є національним символом Камбоджі, що зображений на гербі та прапорі держави. Він має площу в 400 кв. км й містить близько 200 монументів.

Не зважаючи на те, що раніше він був ще більшим, зараз для того, щоб його подивитися, вам знадобиться як мінімум один день.

На території Ангкор-Вату їздять невеликі машинки на малій швидкості. Це тому, що об’їхати храм можна двома колами: малим і великим. Велике коло – це 30 км, мале – 20 км.

Історія становлення

У часи зведення комплексу, Анкгор був одним із найбільших міст світу, а про його велич знали далеко за межами імперії кхмерів. У 1431 році війська Сіаму майже повністю знищили місто, тому жителям довелось поїхати звідти. З тих пір це місце спочивало під дощами та сонцем тропічних лісів аж до 19-го століття, коли французький натураліст Енн Муо опублікував низку робіт, присвячених Анкгору. Говорять, навіть, що Редьярд Кіплінг написав «Книгу джунглів» про Мауглі саме після відвідин цього місця. А в 1992-му році Анкгор-Ват був взятий під охорону ЮНЕСКО. З тих пір тисячі відвідувачів щорічно приїздять аби подивитися на уламки історії, що лишились від великої імперії.

Що подивитись

Перше, що ви побачите – це головний вхід. Ширина воріт сягає 235 метрів, а старовинна різьба та унікальні скульптури відразу створять атмосферу таємничого старовинного міста. Оскільки Храм присвячений богу Вішну, то найбільше виділяється саме його статуя. Вона сягає 3 метрів у висоту та зроблена з цільного каменю.

Найкраще розкажуть історію храму його барельєфи. Більшість буде радити вам подивитись їх у головному храмі, проте не варто забувати, якої величини цей комплекс. Аби уникнути нагромадження туристів, можете спокійно поїхати дивитись інші не менш вражаючі споруди й знайдете цікаві барельєфи там. Основними з них є «Вершки молочного океану» та «Битва богів і асур». На стінах ви знайдете навіть події древніх епосів Сходу, таких як «Махабхарата» та «Рамаяна». Тим, хто цікавиться старовинним побутом, теж не доведеться сумувати – на стінах зображені, також, сцени зі звичайного життя давньої цивілізації.

Якщо, їдучи по великому чи малому колу, ви побачили двоповерхову будівлю з колонами, значить ви дістались наступного пункту призначення – бібліотеки. Звісно, книг там вже не лишилось, проте масивні кам’яні цегли, високий п’єдестал та химерні викарбувані в камені візерунки вразять навіть найвибагливішого туриста.

Наступним місцем є храм Байон. Це трирівнева споруда, що має аж 52 квадратні вежі, кожна з яких є різної висоти. На кожній з них викарбувано обличчя Будди. Вони зображені таким чином, щоб кожен, хто подивиться на храм (не важливо, з якого боку) завжди зустрічав погляд Просвітленого.

Якщо вже мова зайшла про Будду, то потрібно згадати Залу тисячі Будд. Колись ця зала була прикрашена тисячею зображень Будди в різних позах. На жаль, сьогодні лишилось не так багато пам’яток, проте ті, що є, переконують нас у величі, якою кхмери наділяли свого наставника. Сучасні камбоджійці розуміють важливість храмового комплексу, тому часто зустрічаються Будди, що прикрашені в характерний одяг із помаранчевих тканин.

Квитки: ціна та час відвідування

Каси працюють щодня з 5.00 до 18.00. Утім квитки можна придбати з 5.30 до 17.00.

Ціна пропуску на 1 день становить 37 доларів, 62 долари – на 3 дні й 72 долари на тиждень. Кожному дається іменний квиток з власним фото, щоб не можна було передати його іншому.

Не обов’язково платити національною валютою (рієрами). 1 долар коштує більше 4000 рієрів, тому на вході залюбки приймають умовні одиниці.

Ми радимо приїздити зранку або після обіду, оскільки на відкритій місцевості буде спекотно.

Дрес-код

Оскільки Анкгор-Ват тісно пов’язаний з релігійними віруваннями, коліна та плечі мають бути закритими. Якщо ви не маєте належного одягу, біля входу зазвичай продають великі хустини, що можна пов’язати на стегна або накинути зверху. Це стане не лише новинкою в гардеробі, а й справжнім сувеніром із серця Камбоджі. Багато туристів спеціально вдягають національний одяг для колоритних світлин. Обов’язково візьміть парасольку від сонця та не забудьте про сонцезахисні окуляри.

Отже, якщо ви любите пригодницькі фільми або ж давно мріяли уявити себе в образі мисливця на скарби, то Камбоджа – це саме те, що вам потрібно. Не зволікайте та вирушайте в цікаву подорож, хто знає, може саме ви станете тим, хто знайде старовинні скарби прадавніх цивілізацій?

Анастасія Зіміна

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