Нідерланди це не тільки туристичний Амстердам. Є в Нідерландах місця, де час плине повільно і безтурботно. Йдеться про тихі селища, такі, як Заансе-Сханс.

Чим цікаве село Заансе-Сханс

Заансе Сханс – унікальний музей просто неба, такий собі ярмарок голландського ремесла. Він розташований на річці Заан, звідки й походить назва. Єдиним джерелом енергії на цій болотистій місцевості був вітер, ось чому місцеві мешканці ще 800 років тому почали будувати могутні вітряки.

Ошатні зелені будиночки, що віддзеркалюються в річці Заан, довжелезні різнокольорові смуги тюльпанів, а позаду вітряки — ось що бачить турист, який потрапляє сюди.

Цей куточок яскраво проілюструє вам, що таке голландська провінція. Важко повірити, та цього селища взагалі не торкнулася рука цивілізації. Місцеві мешканці живуть тут без інтернету та телевізора, і при цьому зовсім не бідують. Адже вони забезпечені настільки, що їм не потрібно з усіх сил рватися в місто, а потім піввіку покласти на те, аби там залишитися.

Досі справні столітні млини

Перші крилаті помічники з’явилися тут іще за часів промислової революції. Тоді лише в цьому селищі їх було близько тисячі. І робили вони все, що завгодно: пиляли деревину для кораблебудування, дробили крупи, мололи гірчицю, витискали олію з насіння, навіть регулювали воду в каналах. Зараз же кількість славнозвісних вітряків зменшилася до семи.

До речі, кожен млин тут має свою назву. Так гірчичний називають «Слугою», олійний — «Шукачем», а лісопильня зветься «Конюшиновим листом». І всі вони відреставровані та досі справні.

Автентична голландська архітектура

Заансе-Сханс можна сміливо називати долиною зелених дерев’яних будиночків, зведених в одному стилі. Їх навмисне зібрали по всій країні та привезли до музейного комплексу, і в більшості з них досі живуть звичайні голландські селяни.

Мистецтво варити сир

Нідерланди важко уявити без справжнього голландського сиру. Так ось у Заансе-Сханс ви зможете не тільки відвідати сільську сироварню та на власні очі побачити, як виготовляють сир, а й навіть спробувати будь-який вид. Сири тут виготовляють за рецептами, яким щонайменше сотні років. Тверді старі сири, неймовірно ніжні молоді сорти із коров’ячого, козячого чи овечого молока, зі смаком паприки, часнику, зелені, кокосу, і навіть лаванди – усе можна спробувати під час дегустації та придбати дещо на подарунок.

Години роботи музею

Потрапити на територію музейного комплексу ви зможете в будь-який час доби. А ось відвідати сироварні, музеї, потрапити до вітряка або покататися на катері річкою Заан, потрібно ознайомитися із розкладом роботи закладів. Його можна знайти на сайті музею (https://www.dezaanseschans.nl/en/).

Екскурсії

Якщо вас більше цікавлять екскурсії з гідом, то такі можна замовити одразу в музейному комплексі Заансе-Сханс. Групова прогулянка з екскурсоводом, який говорить вашою мовою, коштуватиме у середньому 11 євро.

Як доїхати

Дістатися до Заансе-Сханс можна від центрального вокзалу Амстердама на автобусі 391. Квиток на нього коштує 6 евро, однак можна придбати і безлімітний проїзний на день за 12 евро. Дорога займе близько 40 хвилин. Можна скористатися і поїздом. Найближча до Заансе-Сханс станція – Заандейк. Від центрального вокзалу до неї ви їхатимете 17 хвилин, а потім іще 15 пройдете пішки.

Де зупинитися

Заансе Сханс – невеличке село, тому варіантів ночівлі не так багато. До того ж, це в основному не дешево. Наприклад, ніч у тризірковому готелі коштуватиме від 3 тисячі гривень. Якщо ж ціна для вас має значення, то вигідніше зупинитися в хостелах Амстердама. Ліжко-місце можна орендувати за ціною від 500 гривень за ніч, до того ж сніданки зазвичай входять у вартість.

Найкрасивіше у Зансе-Сханс, звісно, навесні, коли цвітуть тюльпани, але якщо доля підкинула вам шанс потрапити сюди в іншу пору року, не відмовляйтеся і сповна насолодіться казковим колоритом голландської провінції.

Евеліна Котлярова