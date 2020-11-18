Знайомство з Гуцульщиною та Покуттям

На початку подорожі до Франківщини, відвідайте Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Він відкриє справжнє розмаїття регіону.

Чим особливий музей?

Збираючись до Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, одразу приготуйте записничок. Навіщо? Збирати діалектизми. Адже знання гуцульської говірки значно полегшить вивчення цього краю і зблизить вас із місцевими, що теж вкрай важливо. Кептарик, гугля, галуни… Спочатку складно зрозуміти, про що говорить екскурсовод, однак коли слухати уважно та ще й записувати, то за сорок хвилин можна стати знавцем гуцульського побуту і діалекту.

Знаряддя праці, які є у гуцулів, — унікальні, Ви не знайдете їх у жодної іншої етнічної групи. Тож будьте готові до того, що більшість експонатів Ви побачите вперше. Особливу увагу в музеї приділено вбранню горян. Кожен елемент одягу гуцулів має неповторну назву, наприклад, згарди, пацьорки та силінки — це види жіночого намиста. Запаска — спідниця, а чоловічі штани це — крашениці. Аби піднімати тяжкі речі і не зірвати спину, чоловіки носять спеціальний пояс — черес. Чоловічий піджак у гуцулів зветься сердаком, а капелюх — баршівкою.

Музей нараховує понад 50 тисяч експонатів. До речі, всі вони різні за віком: окремі артефакти датуються четвертим тисячоліттям до нашої ери. Це зокрема знахідки «трипільської» культури. До них належать високовартісні художні вироби з дерева, кераміки, тканини, шкіри, овечої вовни, кольорових металів, скла та морських коралів.

Географія музейної колекції

Загалом гуцули — це етнічна група, яка проживає в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Однак, найбагатшим є доробок саме майстрів Франківщини. Осередками різьби по дереву вважаються такі села і містечка як Річка, Криворівня, Косів, Яворів, Брустурів та Космач. Що ж стосується кераміки, то найбільш повно в музеї представлена саме колекція Коломийщини. Це, до прикладу, вироби таких сіл як Постинь та Кути. Також співробітники закладу проводять різноманітні виставки не тільки з України, а й з усього світу.

Як доїхати?

Музей Народного мистецтва Гуцульщини та Покуття розташований у Коломиї. Потрапити до цього затишного містечка на Франківщині можна, купивши квиток із будь-якої точки України до Франківська. Потім буде зручно скористатися автобусами, вони ходять щопівгодини із автовокзалу за маршрутом Івано-Франківськ-Коломия. Коштує така поїздка не дорожче 80 гривень.

Де зупинитися?

Якщо Ви не маєте знайомих у Коломиї, які б могли Вас прийняти, доведеться зупинятися в хостелі або знімати номер у готелі. Ніч у Коломийському хостелі коштуватиме від 140 до 500 гривень. А ось за номер у готелі доведеться віддати від 280 до 1700 гривень.

Йти до музею я б радила тим, хто цікавиться етнографією, для таких людей подорож стане незабутньою. У цьому випадку було б доречно не тільки купити квиток до музею, який коштує 40 гривень, а й замовити екскурсовода.

Коли ж Ви не надто любите розповіді, можете просто зайти до закладу і подивитися експонати самостійно. Це можна зробити за адресою місто Коломия, вулиця Театральна 25. Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття це не тільки відпочинок та розвага, але й помітне розширення світогляду та знань про українські культурні перлини. Заради такого точно варто відвідати Франківщину.

Евеліна Котлярова