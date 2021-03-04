Доступний Буковель. Міф чи реальність?

Цьогоріч цей гірськолижний курорт набрав неабияку популярність серед мешканців та гостей країни. А чи доступний відпочинок студентам та на яку суму варто розраховувати — ви зможете дізнатися прямісінько зараз.

Те, що відпочинок тут можливий у будь-яку пору року — безсумнівно. Влітку — це їзда верхи, кришталево прозоре озеро, екстрим-локації. Є спеціально розроблені маршрути для велопоціновувачів — велотреки, проте якщо ви налаштовані на максимальний екстрим, то альтернатива — катання на квадроциклах, що забезпечить вас запасом адреналіну та емоцій ще на тривалий час.

Зимовий Буковель допоможе відпочити від напруженого ритму мегаполісу. У цю пору року шукати розваг немає необхідності, адже вони на кожному кроці.

Хочете кататися взимку на велосипеді — прошу, ба більше, це буде канатна дорога з велосипедом над величезним ставом. Шквал емоцій та перемога над висотою — гарантована.

Вартість: 300 гривень.

Давно не каталися на американських гірках — будь ласка! І назва такої — родельбан. Що ж це таке? Сани на рейках, які набирають швидкість до 60 кілометрів на годину і спускають вас засніженими схилами Карпат з чаруючим видом, який ви точно запам’ятаєте. Цей атракціон працює цілий рік та допомагає туристам відчути усі емоції та побачити красу гір за лічені хвилини, адже спуск триває 5-10 хвилин.

Побачити символ 2021 року? Можливо! Саме тут розташований етнографічний комплекс під відкритим небом. Етнопарк «Гуцул Ленд» залюбки відкриє свої обійми! Цей скансет відрізняється від інших тим, що має інтерактив з гостями — ви маєте можливість зайти всередину будинку, якому близько 2000 років, сісти на лаву та спостерігати за полум’ям у каміні, спробувати змолоти борошно з пшениці в жорнах та поспостерігати як готують сир в сироварні. Ой, лишенько, ледь не забула: ви колись бували на гуцульському весіллі? Ні? То чому ж не виправити таку прикрість та не завітати на сценізоване гуцульське весілля? Також на території є контактний зоопарк, де в природніх умовах мешкають домашні, екзотичні, дикі тварини та птахи.

Вартість входу 195 гривень.

Оглядові витяги — чим не відпочинок? Єдине що від вас потрібно — це тепло вбратися та насолоджуватися.

Вартість: 120-150 грн.

Але якщо вам бракуватиме цього, тому що ви любите екстремальний та активний відпочинок, то засніжені схили чекатимуть на вас! В такому випадку, радимо брати в прокат спорядження, від’їхавши від курорту на 20-30 кілометрів (вам вдасться непогано зекономити).

Так само дуже популярні: роуп-джампінг, тролейна переправа, санна траса. У випадку, якщо вас цікавлять актуальні події — вам необхідно звернутися на сайт курорту та ознайомитися з пропозиціями.

А якщо виникло бажання проживати у самому серці курорту, варто буде переплатити, в першу чергу, за комфорт! Ціни коливаються залежно від розміщення шале/готелю, сезону та ваших забаганок, до яких належить харчування, умови проживання і т.п. У середньому, це 4-5 тисяч гривень на добу. Не мало, проте до витяга подати рукою.. Але є рішення — ви можете просто зняти житло за двадцять хвилин їзди від спусків, буде вигідніше. Маю попередити, якщо ви автівкою, то вартість години паркування коштує 30 грн, безкоштовні також є та розташовані біля 1, 15 та 16 витягів, що дуже спрощує перебування на сусідніх гірках.

Важлива складова будь-якого відпочинку — харчування! Заклади дорогі, за вечерю на двох можна віддати від 1000 до 1500 гривень. Тому радимо знімати житло з кухнею.

Весною, до речі, більше можливостей і менше витрат, так як курорт користується попитом саме на різдвяні свята.

Висновки робіть самостійно, проте цей відпочинок навряд чи можна назвати доступним!

Додам від себе — сюди неодмінно варто завітати, проте у зв’язку з карантинними обмеженнями усю інформацію варто уточнювати.

Єлизавета Кушнір