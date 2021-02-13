Стокгольм – місто північної краси

Що спадає на думку першим, коли чуєте назву Стокгольм? Домівка Карлсона, знайомого з дитинства? Або батьківщина меблів у стриманому стилі? Чи навіть пісні колись популярного гурту Abba? Все це (і не тільки) про нього, про таке мальовниче, сучасне і цікаве місто.

Стокгольм – сувора нордична столиця зі своєю унікальною красою. Розташована на 14 островах, що поєднані 57 мостами. Звідси і назва міста – за однією з кількох легенд, Стокгольм означає «острів у затоці». Холодний балтійський вітер тут частий гість, а суворе північне літо триває зовсім не довго, тож мандрівку краще планувати з кінця травня до вересня, якщо хочете насолодитися теплими днями.

Якщо вам пощастило вперше опинитися у Стокгольмі, і часу на прогулянку зовсім мало, варто оглянути найпопулярніші серед туристів місця.

Стокгольмське метро

Про місцеву підземку сказано вже дуже багато, і не дарма – це справді витвір мистецтва. Кожна станція виглядає по-особливому. Якщо ви прямуєте до центру Стокгольма, то, скоріш за все, не пропустите зупинку Т-Сентрален, чи не найбільш відому окрасу метрополітену. Стіни та стеля вирубані просто у скелі та оброблені лише захисним шаром набризк-бетону, а поверх того вони пофарбовані у блакитний колір та розписані флористичними візерунками.

Також варто зауважити, що на те, щоб роздивитися усю красу не так багато часу – квиток у шведському метро дійсний протягом лише 75 хвилин. Одна поїздка коштує близько 5 євро, тож якщо будете часто користуватися підземним транспортом, придивіться до travelcards, що діють 24, 72 години або 7 днів і дають необмежену кількість поїздок.

Старе місто

Гамла Стан, що означає Старе місто – історичний центр Стокгольма. Саме тут знаходиться найцікавіше, і турист, який приїхав на декілька днів, а то й годин, не має права пройти повз. Тут збережена атмосфера середньовічного міста із вузенькими вуличками, старовинними церквами та маленькими крамничками, і блукати, звертаючи то в один, то в інший бік, можна хоч цілий день.

Не можна не згадати і Королівський палац, що є діючою резиденцією короля Швеції та однією з найпопулярніших пам’яток, вхід до якої завжди відкритий для відвідувачів. Тут проходить парад військового оркестру та видовищна щоденна зміна варти, а також розташований Музей античних скульптур та цікаві експонати, знайдені під час розкопок.

У Гамла Стані розташований і найменший в Швеції пам’ятник просто неба – Хлопчик, що дивиться на місяць. У холодну пору року йому часто надягають в’язані шарфик і шапочку. Хлопчика ще називають Маленьким принцом, й існує легенда, що загадані тут бажання збуваються. Тому в цьому місці завжди велика кількість туристів.

Сторторьє

Або Велика площа, одна з найбільш впізнаваних пам’яток Стокгольма. Впевнені, ви не раз бачили ці кольорові будиночки у скандинавському стилі на листівках. У 12 ст. на цьому місці був розташований міський ринок та головні джерела питної води, тут вирувало життя та проходила більшість визначних подій, як радісних, так і трагічних. У 1520 році датський король Кристіан ІІ стратив майже сотню представників місцевої знаті. Вважається, що кількість білих каменів на фасаді червоного будинку, що на площі, відповідає кількості жертв трагедії.

Пройти повз дуже важко – майже всі дороги у Старому місті ведуть до Сторторьє. Сьогодні на площі знаходиться Шведська академія, Музей Нобеля, поблизу розташовані затишні кафе, магазини сувенірів, картинні галереї.

Що поїсти?

Перекусити можна в одній із численних кав’ярень старого міста. Ціни у порівнянні з українськими кусаються, але півгодини відпочинку із горнятком кави та свіжою випічкою на відкритій веранді того вартують.

У жителів Стокгольма з ароматними булочками пов’язана дуже цікава традиція, яку називають «fika». Так місцеві називають невелику перерву протягом робочого дня, під час якої можна з’їсти чергову ароматну плюшку і випити чашечку кави. Тому, якщо вас запросять на фіку, не варто обурюватися – цей вислів означає не намір образити.

Якщо сильно зголодніли, то на обід можна спробувати страви традиційної шведської кухні. До них належать гороховий суп, голубці та рибні страви, які ви, скоріш за все, вже куштували. А от м’ясні тефтелі з брусничним соусом навряд чи є десь ще, окрім Швеції. Власне, «родзинка» місцевої кулінарії – поєднання солоного і солодкого смаків у одній страві.

Екзотичний шведський смаколик – смажений оселець можна придбати просто у кіоску на площі. Взагалі, оселедців у Швеції прийнято смакувати не тільки солоними, а й у пряному чи навіть солодкому маринаді. Купити таких можна у будь-якому місцевому супермаркеті.

Євро чи крони?

Попри те, що Швеція входить до Євросоюзу, вона не є членом Єврозони і зберегла свою валюту – шведську крону. У великих магазинах та деяких готелях можуть взяти оплату в євро, але здачу все одно дають у кронах. Цікаво, що в обміннику в аеропорту без здивування прийняли українську гривню, та курс навряд чи можна було назвати вигідним. Найкращим рішенням буде обміняти євро на крони вже у місті в шведському Forex Bank або в обмінних пунктах X-Change.

Отже…

Стокгольм – особливе місто, де сучасності зовсім не тісно у старовинних провулках, а життя таке ж бурхливе, як і кілька століть тому. Сьогодні це одна зі світових столиць, де точно є на що подивитися і як розважитися, тож бажаємо вам неодмінно відвідати це чарівне місто!

(Фото автора)

Анастасія Нестеренко