Із коханим Рай і в курені, проте хто ж не хоче говорити про любов у красивому місці? Пропонуємо топ-7 локацій, де вам не потрібно буде освідчуватись у коханні, адже пейзаж усе скаже за вас.

За часів Римської імперії священник Валентин вінчав людей попри заборону на шлюби. 14-го лютого імператор покарав його за це й відтоді цей день відзначають у всьому світі як свято щирої любові. Одинаки сподіваються знайти собі пару, а щасливчики, що вже її відшукали , користуються цією датою, щоб ще раз нагадати про свої почуття.

«Про любов словами не говорять», – писав Єсенін, але як усе ж таки треба виражати своє кохання? А головне питання – де? На щастя, ми зібрали для вас з усієї планети ті куточки, де амурові стріли літають найчастіше.

7 місце: Берлінська телевежа. Німеччина

Берлінська телевежа височіє над центральною площею Александерплатц і є найвищою спорудою в Німеччині й четвертою за висотою в Європі.

«Родзинкою» башти є ресторан «Sphere», що перекладається як «сфера». Назва зумовлена тим, що розташований він в округлій частині вежі, що дійсно нагадує сферу. Будучи на висоті 207 метрів, ресторан завбачливо потурбувався про те, щоб відвідувачі могли побачити повний пейзаж, тому там встановлені панорамні вікна. У ясну погоду звідти відкривається вид аж на 40 км. А щоб остаточно закохати в себе туристів, Sphere має головну особливість: платформа ресторану обертається навколо своєї осі, проходячи за годину повне коло.

Тільки-но уявіть: ви вечеряєте з коханою людиною, п’єте німецький Рислінг, а за панорамними вікнами повільно пропливає пейзаж вечірньої столиці. Якщо ви шукали особливу локацію – ось вона.

6 місце: Санторіні. Греція

Острів Санторіні вже давно зарекомендував себе як справжній Рай для закоханих. Ніжний середземноморський клімат, тепле море, вузенькі мощені вулички, де чутно аромати традиційних страв, білі будиночки із блакитними дахами – це те, за чим туристи їдуть на Санторіні.

Це місце стало любовним гніздечком багатьох відомих пар і, хоча Анджеліні Джолі та Бреду Пітту довелося пролетіти пів світу, українцям достатньо лише кількох годин, щоб дістатися чарівного острова.

Природа щедро нагородила Санторіні, тому острів присвоїв собі звання місця з найкращими заходами сонця у світі. Туристи з різних куточків планети щовечора дивляться, як промені сонця на небосхилі повільно розчиняються в морських хвилях.

Санторіні – це справжній острів-листівка, де ніколи не стихають звуки фотокамер. Особливо популярні тут саме весільні фотосесії. Тож, якщо вам потрібно оновити сумісні фото або скоро весілля, а ви ще не визначилися з локацією – сміливо рушайте до Греції.

5 місце: Водоспад Ігуасу. Бразилія

Колись виверження вулкана утворило величезну ущелину між Бразилією та Аргентиною. Сьогодні на цьому місці розташувались 275 водоспадів, висота найбільших перевищує 80 метрів, а середня висота – 60-70 м. Цей водоспад вважають найпотужнішим у світі, адже швидкість води, що ллється, сягає 13 тис. м³/сек.

Найбільш видовищною локацією є Горло Диявола – найглибша частина ріки. Усупереч своїй назві, краєвид там, скоріше, божествений: через високу вологість рясніє соковита зелень, масивні потоки ллються з висоти 82 метра, а заломлене світло утворює веселки (іноді можна побачити до 20 райдуг водночас).

Пари, що хочуть перевірити на міцність своє кохання екстремальним туризмом, роблять сплав рікою на надувних човнах із веслами, а ті, хто не може пройти повз екзотичну флору, відвідують Парк Птахів. Там можна знайти не лише барвистих папуг, а й коаті – місцевих тваринок, які являють собою щось середнє між лемуром і мурахоїдом.

Це місце стане ідеальним для пар, що шукають нові емоції та враження. Побачене назавжди залишиться відбитком у пам’яті й нагадуватиме про сумісну подорож.

4 місце: Прага. Чехія

Прага – це місто-затишок. Коли потрібно згадати Прагу, перше що спадає на думку – не архітектура, не пам’ятки і не їжа. Найперше, що виникає у спогадах цього міста – це атмосфера.

Уік-енд у Празі – ідеальний варіант для пар, які лише почали зустрічатися. Чеська столиця майстерно зближує людей, при чому робить це настільки швидко й невимушено, що й оговтатись не встигаєш, як навколо вже кружляють крилаті Купідони. А як інакше? Вечоріє, місто палає у вогнях, Карлів міст підсвічує середньовічні статуї, вуличні музиканти грають живу музику, з одного боку близ готичних соборів розташувались затишні ресторанчики, що ваблять ароматами місцевої кухні, з іншого боку – лебеді граційно пропливають Влатвою. Хіба можна після цього залишитися з холодним серцем?

У Празі діють особливі закони. Вони не написані в Конституції, проте вони літають у повітрі й відчуваються кожним. І головний закон там – це любов.

3 місце: Венеція. Італія

Хіба здатен хтось краще розповісти про любов та пристрасть, ніж італійці? Не дивно, що саме італійське місто приваблює мільйони закоханих туристів. Венеція – це уособлення романтики. Місто буквально просочене любовними флюїдами у кожному кутку й на кожній площі.

Закохані можуть орендувати гондолу й плавати уздовж венеційських каналів. Або взяти італійське желатто й пішки гуляти вуличками та нескінченними мостами. Або забратися на дзвіницю собору Святого Марка та споглядати, як місто заграє із морем. Або влаштувати романтичну фотосесію з голубами на площі Сан-Марко.

Урешті-решт, не забудьте про одну з головних подій планети в лютому – Венеційський карнавал. Подаруйте собі й коханій людині можливість побачити на власні очі костюмоване свято. А як сувенір можете привезти додому карнавальну маску. Головне – відвідати Венецію з тим, із ким жодна маска вам буде не потрібна.

2 місце: Париж. Франція

Якщо існує європейське місто, здатне позмагатися з Венецією у званні найромантичнішого, то це точно Париж. Щороку тисячі наречених говорять «Так», стоячи на Ейфелевій вежі.

Париж – доволі універсальне місто. Нещодавно закоханим парам приємно буде блукати французькими вуличками й смакувати запашні круасани, більш зрілі пари зможуть наважитися на рішучий крок і відсвяткувати тут весілля. Тим, хто любить простоту й усамітненість, прийдеться до душі пікнік на Єлисейських полях, а комунікабельних екстравертів не залишать байдужими екскурсії містом.

Парам, які хочуть поєднати романтику та відпочинок з дітьми, радимо відвідати Діснейленд та разом з молодшим поколінням поринути в казку.

Париж – місто, створене для кохання. Тож якщо бажаєте зробити незабутній відпочинок для своєї половинки – беріть 2 квитки до Парижу й точно не помилитесь.

1 місце: Мальдіви

Екзотика завжди розпалювала навіть найхолодніші серця. Коли ви лежите на білому піску, милуєтеся Індійським океаном, п’єте кокосову воду та засинаєте під шум пальмового листя, то хочете, щоб кохана людина була поряд та відчула те саме, що й ви.

Саме такі райські острови можна вважати найкращим місцем для закоханих, тому що вони відкидають усе зайве. Ні транспорту, ні шумних туристів, на галасливих месенджерів. Лише ви, ваша половинка і шум океану.

Щодо розваг, то на Мальдівах дуже поширеним є снорклінг (плавання із маскою, трубкою та ластами). Зараз там поступово відбувається процес відродження коралових рифів, тож ви легко зможете спостерігати за барвистими рибами або черепахами, що плавають уздовж коралових ферм.

Якщо ви бажаєте чогось більш видовищного, радимо замовити екскурсію та поплавати з мантами – величезними скатами, ширина яких сягає 7 метрів. Це цілком безпечно, а враження від такого плавання залишаться назавжди. Вночі можна дивитися на зоряне небо, або на риб-світлячків, що підсвічують сяйвом океанські хвилі.

Одна з найромантичніших екскурсій – це подорож на безлюдний острів. Вранці катер відвозить вас на невеликий острів і залишає на цілий день вас наодинці з природою. Увечері вас забирають додому – засмаглих та щасливих.

Не обов’язково витрачати цілі статки на острови-готелі. На сьогодні цілком доступними є гестхаузи – номери, що здають місцеві жителі. Ціна за двомісний номер зі сніданками легко може становити 60 доларів на добу, що навіть дешевше, ніж апартаменти у деяких європейських країнах.

Оскільки Мальдіви налічують близько двох тисяч островів, неможливо виокремити один, але варто звернути увагу на острів Фуладу – місце із безлюдним берегом, бірюзовою водою та шалено красивим зоряним небом.

Світ повен краси та любові, тож нехай День закоханих нагадає нам, що подорожі, як і кохання, надихають нас вивчати незвідане та втілюють наші мрії.

Анастасія Зіміна