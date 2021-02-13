Каппадокія – місце, де літають мрії

Неймовірно красиві пейзажі, повітряні кулі над чудернацькими скелями, міста-печери, смачна кухня, привітні люди. Це все – Каппадокія. Багато туристів їдуть сюди, щоб покататися на повітряних кулях, проте в цьому регіоні є ще дуже багато цікавого.

Каппадокія розташована у центральному регіоні Туреччини, який є дуже популярним саме завдяки унікальним пам’яткам природи.

Саме тут можна побачити ледь не марсіанські пейзажі: вулканічні ландшафти, каньйони, наземні та підземні печерні міста. Окрім повітроплавання на туристів чекають прогулянки на лижах та квадроциклах.

Дістатися до Каппадокії можна дуже легко, адже з кількох українських міст, літають прямі рейси до Кайсері, а звідти можна доїхати до найцікавіших місць регіону за одну годину.

Забронювати готель можна в Кайсері, це величезне промислове місто. Звідти недалеко їхати на екскурсії.

Проте якщо вам подобається екзотика, то існують печерні готелі в таких містечках як Ургюп, Мустафапаша, Учхісар, Гереме.

Каппадокія відома завдяки своїми старими печерними містами, от в таких печерах і зробили готелі, які є надзвичайно оригінальними, автентичними та атмосферними. Саме з вікон деяких готелів можна любуватися польотами повітряних куль.

Смачно поїсти вам запропонують в затишних турецьких ресторанчиках. Там просто неперевершено готують м’ясо, особливо баранину.

З напоїв можна замовити традиційний чай та каву у вигнутих скляночках. До речі, кава в Туреччині особлива, вона має свій автентичний смак і варять її інакше. Її не можливо сплутати ні з якою іншою.

Можна посмакувати місцевим вином. В Каппадокії росте виноград і саме з нього роблять те смачне вино, яке можна спробувати тільки в цьому регіоні. До речі, виноградна лоза була завезена туди із Франції.

Турки є також неперевершеними майстрами у приготуванні надзвичайно смачних десертів. Найпопулярніші – це пахлава, чурчхела та різноманітні муси.

Цікаве місце знаходиться в Кайсері. Біля центру розташований невеличкий рибний базар. Там вам відразу приготують ту рибу, яку ви оберете. До риби подають салат та хліб. Риба дуже смачна, хоч і дешева. Кожен може знайти в Туреччині щось до смаку. Голодними ви точно не будете.

Зараз, у зв’язку з пандемією, всі ресторани не працюють, проте можна взяти їжу з собою. А на вулицях та в приміщеннях потрібно обов’язково носити маски. Карантин вихідного дня стосується тільки місцевих жителів, вони не можуть без вагомої причини пересуватися містом у вихідні. Проте туристи мають змогу їздити на екскурсії та гуляти містом.

По Каппадокії можна поїхати на екскурсію автобусом. Проте ви зможете більше побачити та отримати набагато більше яскравих вражень, якщо орендуєте машину та будете їздити самостійно. Оренда авто недорога і дороги в Туреччині якісні.

Каппадокія відома своїми магічними скелями, в яких люди колись збудували підземні та наземні міста. До пандемії в цей регіон приїжджало дуже багато туристів, що іноді заважало натішитися місцевою красою, проте зараз людей мало і можна спокійно насолодитися екскурсіями.

Ці печерні поселення створювалися протягом багатьох століть починаючи з І тис. до н. е. Одні з найбільш цікавих розташовані в Гереме, Ургюпі, Мустафапаша, Учхісарі.

В місті Учхісар є дуже цікава кав’ярня «Peri Сafé Сava Man». Її заснував один чоловік у величезній скелі 20 років тому. Він варить каву та подає її з горішками та шоколадом. Господар дуже привітний та завжди розмовляє зі своїми відвідувачами. Він знає кілька мов, тому може порозумітися з туристами ледь не з усього світу.

Каппадокія славиться своїми керамічними виробами. В будь-якому невеличкому селі буде хоча б одна гончарна майстерня. У таких гончарнях ви зможете придбати посуд або спробувати його зробити самостійно.

Цей регіон Туреччини є дуже відомим і популярним серед туристів. До початку пандемії його відвідувала величезна кількість людей. Зараз Туреччина відкрита для українців, тому це чудовий шанс побачити красу Каппадокії без натовпів туристів.

Дарина Гончарук