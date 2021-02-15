Алоха, Гаваї!

Сонячні пляжі, найкращі укулеле й найекзотичніша природа – усе це про Гаваї. Вважається, що перерахованого вище досить для того, аби вирушити в подорож прекрасним 50-им американським штатом, однак ми підготували ще декілька причин, чому ці острови є ідеальним місцем для відпустки.

Якщо заплющити очі й пофантазувати про відпочинок своєї мрії, то уява одразу малює картинки, знайомі нам із фільмів, тревел-шоу та рекламних роликів: високі пальми, блакитні лагуни, білі пляжі, тропічні джунглі та високі, вкриті зеленню, гори. І саме так можна зробити висновок, що подумки наші читачі вже телепортувались на екзотичні американські острови, які вражають своєю красою, культурою, стравами та неповторною природою. Тож зустрічайте – Гаваї!

Пляжний відпочинок на всі смаки

Гаваї відомі на весь світ найкращим відпочинком. Острови розміщуються в північній частині Тихого океану і географічно та етнографічно належать до полінезійської Океанії. Численних туристів з усіх куточків землі Гаваї приваблюють своєю природною красою: теплий клімат тропіків, довга берегова лінія, що тягнеться більш ніж на тисячу двісті кілометрів, пишні джунглі, стрімкі водоспади, бурхливі річки, що протікають через глибокі каньйони, та грізні вулкани. Але саме пляжі на Гавайських островах відмінні: із золотавим, червоним, чорним і навіть зеленим піском.

Острів Гаваї або Великий острів – найбільший і займає шістдесят два відсотки від всієї площі архіпелагу. Саме тут розташовується найактивніший вулкан світу і наймасштабніший парк цього американського штату «Національний парк Гавайські вулкани». Ще одна з пам’яток острова – мальовнича долина «Waipio».

Але зараз нас цікавлять кращі пляжі Гаваїв, тож мандруємо до них. На острові розташований один з двох у світі пляжів з фантастичним зеленим піском, який так і називається «Green Sand Beach» – «Зелений піщаний пляж», але місцеві його часто звуть «Mahana Beach» – «Пляж Махал ». Ще один зелений пляж є лише на Галапагоських островах. Таке незвичайне забарвлення місцевий пісок має завдяки мінералу олівіну.

Наступний чудовий пляж цього острова – «Hapuna Beach». Він має форму півмісяця і простягається на один кілометр. Це один з найкрасивіших пляжів Гавайських островів і світу. Його м’який і дрібний кремовий пісок плавно занурюється в чисті блакитні води океану. Взимку тут підіймаються високі хвилі, що приваблює серферів.

Унікальний обід по-гавайськи

Можливо, прочитавши слово «по-гавайськи», Ви одразу згадали відому піцу з ананасами та однойменною назвою, але навряд чи я Вас здивую, якщо скажу, що абсолютно ніяк із Гаваями вона не пов’язана.Усе, що їдять на цих островах, можна легко знайти як на суші, так і у воді навколо них. Оскільки Гаваї – ланцюжок островів, то тут багато рибних страв, які Ви мусите скуштувати, навіть якщо їх не знаєте (наприклад, махі махі (mahi mahi), ахі (ahi) і опакапака (opakapaka)), тому що вони всі приємні на смак. Вегетаріанці порадіють різноманіттю страв з фруктів і овочів, які надзвичайно смачні.

Якщо ж хочете насолодитися справжньою гавайською їжею, то замість дорогих ресторанів відвідайте місцеві кафе. Однією з популярних страв є «plate lunch» – паперова тарілка, що складається з трьох відсіків: зі смаженою рибою в клярі, м’ясом у соусі теріякі, салатом і підливою. Ще однією відомою «цікавинкою» є пюре з бульб рослини таро, яка (не дивуйтеся) фіолетового кольору.

Оскільки кокосові пальми на Гаваях ростуть майже всюди, то не дивно, що самі кокоси (гавайська назва – хаупіа (haupia)) часто використовуються в приготуванні різних видів продуктів. Желатин, пудинги, пончики та багато іншого – усе це містить кокоси.

Але вершиною кулінарного блаженства на Гаваях є луау – традиційний гавайський бенкет, який є даниною радощам життя. Тут прекрасна їжа поєднується з чудовою музикою. Традиційний бенкет луау трохи відрізняється від того, який проводяться для туристів: він може тривати кілька днів, оскільки всі дії, навіть підготовка місця для приготування їжі, є частиною церемонії. Але навіть якщо луау триває всього кілька годин – не страшно, оскільки, в будь-якому випадку, Вам пощастить зануритися в дружню атмосферу, відчути всіма струнами душі прекрасну місцеву музику і насолодитися острівною їжею.

Назустріч вулканам

Мабуть, у багатьох слово «вулкан» спершу викликає не найприємніші емоції. Згадується Везувій, який назавжди змінив Помпеї, чи Кракатау, котрий стер з лиця Землі більшу частину однойменного острова. Але не поспішайте з передчасними висновками, тому що ці природні велетні здатні не лише руйнувати, а й створювати. Саме так й виник один з найпопулярніших курортів у світі – Гаваї. Через своє географічне розташування Гавайські острови є воістину унікальними й неповторними. Будучи єдиними штатом США, що знаходяться повністю на вулканічній породі, Гаваї рясніють разючими вулканами, вік яких більше 70 мільйонів років. І найпопулярніший з них – Мауна-Кеа. Висота цього сплячого красеня складає 4205 метрів над рівнем моря, а пейзаж, який відкривається з його вершини, перехоплює дух.

Якщо ж Ви хочете побачити справжній діючий вулкан, то варто помандрувати на південно-західну частину Гавайських островів. Там вже тисячі років вивергає лаву найактивніший вулкан світу – Кілауеа. У гарну погоду неозброєним оком Ви побачити те, як розпечена магма стікає в океан, цим самим щоразу збільшуючи площу острова. Продовжуючи поїздку, легко натрапити на звивисту та відкриту всім вітрам дорогу, яка веде на вершину гори Халаєкала (3055 м). Звідти можна помилуватись сюрреалістичними пейзажами з унікальною флорою.

Відпустка на Гавайських островах завжди була синонімом «кращого відпочинку». І пляжі, і місцева кухня, і неймовірна природа – усе це складає неймовірну плеяду релаксу та насолоди. Не дарма ж кажуть про Гаваї, що вони – «Корона Тихого океану».

Гарної подорожі!

Вікторія Безвенюк