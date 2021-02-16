Марсель – столиця омріяного Провансу

Якщо Вас хоч трішки манить морська романтика, то Ви обов’язково повинні включити у свою подорож до Франції відвідування Марселя, найбільшого порту французького Середземномор’я. Це місто пригод і відкриттів.

Марсель – друге за кількістю населення місто у Франції після Парижа і найбільший порт Середземномор’я, головний економічний центр Провансу. Місто було засноване ще фінікійцями приблизно за 600 років до н.е., що робить його найстарішим містом країни. З давніх-давен Марсель залишається прихистком для іммігрантів, що перетворює французьке місто в строкату суміш всіляких культур і національностей. Якщо вже і говорити про «місто контрастів», так це точно про нього. З одного боку Марсель – це столиця прекрасного Провансу, з іншого – мало не кримінальна столиця Франції.

Навіщо їхати в Марсель

Район старого міста є майже в кожному європейському містечку. Але Марселю, на хвилиночку, вже понад 2600 років, і весь цей час головну роль в його житті відігравав порт. Тож Старий порт (Vieux Port) Марселя – це справді давнє і головне місце в Марселі. Він розташований в самому центрі і його вам не оминути. Це район з безліччю кафе та ресторанів, яхтами і головними туристичними розвагами.

Палаців і пам’яток архітектури в Марселі хоч і менше, ніж в Парижі, але це не означає, що місто вас не вразить. Саме в столиці Провансу відбувається зав’язка роману «Граф Монте-Крісто», і описані місця зовсім не вигадані: ви навіть зможете відвідати сумнозвісний замок Іф, що тужливо бовваніє над морськими хвилями. Спочатку споруда була побудована як форт для оборони Марселя від атак з моря, а з кінця XVI століття замок став використовуватися для ізоляції та охорони особливо небезпечних злочинців. Саме з тих пір форт і отримав назву замку Іф. У його темницях були гугеноти, політики, керівники Паризької комуни, а також персони, які представляли небезпеку для Франції. Зараз же це місце втратило свою початкову функцію і стало надзвичайно цікавою культурною пам’яткою.

Обов’язково поїхати в Марсель варто любителям прогулянок. Тут є кілька чудових пішохідних маршрутів вздовж берега, крокуючи якими ви можете насолодитися унікальною природою і чарівними видами бірюзових лагун.

Відвідати також варто і каланки (сalanques) – одне з найкрасивіших місць французького середземноморського узбережжя. Це природні бухти з дуже чистою бірюзовою водою, що загубилися серед скелястих берегів. Барвисті затоки в оточенні скель з білого вапняку, затишні дикі пляжі і таємничі ущелини – за це каланки люблять не тільки туристи, але й самі французи. Національний парк із затоками-каланками розкинувся недалеко від Марселя, а з Старого порту до цього природного дива відчалюють екскурсійні човни. Вартість такої поїздки, залежно від тривалості, складе близько 20-30 €, а от враження від побаченого будуть з вами все життя.

На «підкорення» каланок найкраще вирушати в зручному одязі та взутті. Це буде хорошим рішенням для вас, адже доведеться досить багато ходити пішки. Заздалегідь потрібно подбати про питну воду і продукти, тому що придбати їх біля берега можливості не буде.

Коли краще їхати?

Марсель прекрасний у будь-яку пору року, але найкраще відвідувати місто влітку, щоб мати можливість не тільки погуляти вуличками, а й відпочити на пляжі. Поїздку в цей сезон потрібно планувати заздалегідь, адже у цей час туристів у місті найбільше.

Доїхати до Марселя з Парижа можна на швидкісному потязі, вартість квитка починається від 30 євро, якщо його придбати за 3-6 місяців, а от в дні перед відправленням квиток може обійтися вам приблизно в два-три рази дорожче. Протре сама дорога займає близько 3 годин. Готелі в центрі міста в середньому коштують 70 євро за ніч, але також можна знайти як і більш люксові варіанти, так і більш економні. Перед тим, як вибрати готель, вивчіть інформацію про небезпечні райони, аби не зіткнутися із «неприємностями».

Інший бік медалі

В кінці 20-го століття за Марселем закріпилася репутація небезпечного й сильно забрудненого міста, і цей стереотип досі відлякує багатьох туристів. Варто сказати, що, на жаль, це частково правда: портове місто, та ще й густо населене іммігрантами, не може похвалитися тишею і неймовірним затишком, властивими маленьким поселенням у Провансі.

Однак за останні кілька десятків років багато вулиць міста відреставрували, ними пустили сучасний транспорт і взагалі зробили багато всього, щоб Марсель став більш комфортним як для місцевого жителя, так і для туриста. Нещодавно в Марселі з’явилися швидкісні трамваї. Їх мережа відмінно доповнює вже існуючі лінії метро. Квитки на всі види транспорту діють однакові. На сьогодні Марсель небезпечний не більше, ніж інші великі міста Європи, а своїм багатим культурним надбанням і особливістю місцевого антуражу він не поступиться багатьом світовим столицям.

Головне при відвідуванні Марселя – це дотримуватися елементарних правил безпеки, вибирати хороші райони для проживання та прогулянок і не привертати до себе зайвої уваги дорогою технікою або блиском діамантів. У нічних прогулянках Марселем також є чимала частка екстриму, після 10 вечора набагато краще відкоркувати пляшечку чудового вина й залишитися в номері готелю, а не блукати вузькими вуличками міста.

Якщо ви любите архітектуру, мистецтво, музику, просто красиву природу й мальовничі міста, а також певну нотку екстриму, ви отримаєте величезне задоволення від перебування в Марселі.

Bon voyage!

Дарина Вернигора