Палац Потоцьких – родзинка Вінниччини

У 18 столітті тут відбувались театральні вистави, сюди приїздили королі та полководці, влаштовували бали, вистави та маскаради. Життя кипіло, бокали наповнювались, а книги стояли на своїх місцях. Щоденно звучала музика, а сам палац вважався одним з найбільших маєтків Європи і вражав своєю розкішшю.

І знову Потоцький

Станіслав Потоцький приїздить до Тульчина в 1774 році. Оселяється з дружиною в старому замку, а згодом починає планувати будівництво нового палацу, який буде спроєктовано французьким архітектором Жозефом Ля Круа. Власник садиби був одним з найбагатших людей краю і мав (за історіографічними даними) близько 165.000 кріпаків, тому палацовий ансамбль у Тульчині будувався доволі швидко – з 1782 року до 1785 року.

У часи господарювання Потоцьких це був розвинений ансамбль декількох споруд. Загалом його садиба мала палац і два бічні флігелі, бібліотеку (17.000 томів), невелику друкарню, манеж, турецькі лазні, стайні (нині зруйновані), оранжерею, декілька службових приміщень та навіть садибний театр. Не забуваймо й про парк на 10 гектарів з назвою «Хороше», садівником, якого став англієць Міллер. Величі садибі додає те, що на той час її називали «подільським Версалем», а скромне містечко стало гучним та жвавим містом, куди приїздили багато знаменитих та заможних людей. Хто ж саме побував у палаці Потоцьких?

Одним з поважних гостей став останній польський король Станіслав-Август Понятовський, який приїздив до Тульчина в 1789 році. Якраз було свято – святого Станіслава, тож подію цю вирішили увічнити. Із 1796 до 1797 року палац відвідав полководець Олександр Суворов. Олександр Пушкін теж побував у палаці.

Часи руїни

Після смерті Станіслава Потоцького тульчинський палац перейшов у власність його третьої дружини – Софії, котра доклала багато зусиль, аби стати його власницею. Але після смерті Софії керувати маєтком починає молодший син Мечислав, який продав палац графу Олександру Строганову, тодішньому міністру внутрішніх справ Російської імперії.

Строганов, у свою чергу, продав його князю Олександру Ольденбургському, а той перепродає палац у військове відомство. Військові використовували палац, то як склад, то як шпиталь, то як оборонну споруду. Ви тільки уявіть, що З 1911 р. тут були казарми 76-го піхотного Кубанського полку. У 1918–1974 рр. приміщення передавали різним військовим частинам. У 1975 р. після реставрації палац перейшов до культурно-освітнього училища.

Теперішнє палацу

Як палац виглядає зараз? У якому він стані? Чи відбувається реставрація?

На сайті Вінницької ОДА повідомляють , що на території палацу зараз триває реконструкція площі. Справа в тому, що Палац Потоцьких у Тульчині подали до переліку об’єктів програми «Великого будівництва» закладів культури на 2021 рік. Чи дійсно розпочали реконструкцію площі? На жаль, сніг не дає можливості оцінити обсяг робіт. Хоча й взимку палац також виглядає атмосферно на фоні містечка.

Місцевий мешканець Тульчина Владислав Вігуржинський опублікував на своїй сторінці світлини, на яких показав реконструкцію площі на території палацу Потоцьких.

А ми ж поки захоплюємось «зимовим» палацовим ансамблем та заходимо на територію та навіть у приміщення палацу, аби зробити декілька світлин «подільського Версалю».

Палацовий ансамбль перебуває на етапі реконструкції. Стан деяких об’єктів потребує якнайшвидшого втручання експертів. При цьому слід сказати, що багато об’єктів уже реставровано. Це тішить, адже помітно, що мешканці та місцева влада докладають максимальних зусиль для збереження цієї історичної споруди.

Зараз на території палацу в одному з корпусів функціонує Тульчинський коледж культури.

Зайшовши туди можна побачити фото випускників та нинішніх студентів.

Загалом, палацовий ансамбль Потоцьких приємно дивує своєю красою, атмосферою та величною історією. Розповідати про нього можна дуже багато, але красу варто бачити ближче. Відвідайте палац із друзями, коханою людиною чи усією сім’єю. Тульчин подарує Вам незабутні враження.

Віталій Кузик