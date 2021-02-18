Burning Man – фестиваль, який пробуджує Неваду

Якщо життя втрачає барви, а сіра повсякденність каменем тисне на груди, то саме час дізнатися про найяскравіший фестиваль на планеті і, можливо, запланувати його відвідини цього року.

Фестиваль Burning Man є справжнім святом життя і триває впродовж восьми діб у пустелі Невада. Назва фестивалю виникла з ритуалу спалювання величезної дерев’яної скульптури людини після заходу сонця в один із останніх днів дійства. Ця подія – шанс забути про всі обмеження й кордони, залишити свої проблеми десь у минулому і поринути в забуття. Це можливість бути собою, відчайдушним, дивним, а головне – справжнім. Тож пристебніть ремені безпеки, бо подорож буде шаленою. І вперед!

Перше, що потрібно знати, – на фестивалі не приймаються гроші, тому варто завчасно відвідати супермаркет і запастися всім необхідним на тиждень. Найважливіше – це дуже багато води і окуляри з маскою, щоб захищатися від піску та пилу. Ви все-таки прямуєте в пустелю. До списку необхідного також входять їжа, що не псується, ліхтарики та гірлянди, крем від засмаги, головний убір, медикаменти, герметична чашка, туалетний папір, серветки, велосипед та костюм, а ще краще кілька костюмів. Деякі з цих речей можуть здатися дивними, але пізніше ви зрозумієте, навіщо вони у цьому переліку.

Як і на будь-якому фестивалі, тут є свої правила. Про перше, ми вже зазначали – ніяких грошей. Як кажуть організатори, Burning Man – це як сімейний пікнік, ви ж не будете щось продавати своїй сім’ї, ви просто поділитеся. Так, тут справді все безкоштовне, у крайньому випадку ви можете просто обмінятися, тому завжди носіть з собою кілька дрібничок. А загалом, просто будьте готові поговорити з людьми, приділити їм час або виконати якісь веселі прохання, наприклад, розповісти жарт чи станцювати канкан, а в одному барі – навіть зняти весь верхній одяг.

Друге правило – радикальне самовираження і прийняття всього і всіх навколо такими, якими вони є. Як кажуть, краса в природності. Ніякої агресії, ви повинні бути раді всім людям і вони будуть раді вам. Тому будьте готові до зустрічі із тисячами диваків, які прибули з усіх куточків світу, щоб скинути кайдани повсякденності і відкрити свій внутрішній світ іншим.

Третє правило – жодних слідів. Після закінчення фестивалю ви повинні прибрати всі ознаки вашого там перебування. Смітити категорично заборонено. За цим суворо стежать.

І останнє правило – просто веселіться. Для цього вам збудували ціле місто атракціонів, артоб’єктів, барів та клубів, які починають сяяти тисячами вогнів одразу після заходу сонця. Ця неонова країна абсурду і дивацтв не схожа на жодне місце на планеті. Тут ви можете бути ким-завгодно, диким піратом без ока й із шаблею на поясі, голодним зомбі, та хоч єдинорогом, все залежить лише від вашої фантазії. Як у комп’ютерній грі, ви можете створити свій аватар і навіть придумати собі нове ім’я. У цьому вам допоможуть костюми, про ми говорили раніше. Повірте, з ними грати в цьому світі набагато цікавіше.

Також на фестивалі постійно виступають сотні музикантів та фокусників, проводяться стенд-апи, вечірки з іменитими діджеями, бої в клітці, вогняні шоу.

Вас постійно будуть оточувати дивні споруди різноманітних форм і кольорів, такі як гігантська медуза чи ящірка, піраміда, двометровий вогнегасник та десятки, якщо не сотні інших.

До кожного із цих об’єктів можна потрапити і провести в ньому час, тим паче, що там постійно грає музика і безкоштовно пригощають алкоголем (якщо вам ще немає вісімнадцяти, то краще перенести відвідини Burning Man до повноліття).

На вас чекає велика кількість атракціонів, наприклад, п’ятиметрові котушки Тесли, що під’єднані до апаратури і створюють мелодію з електричних зарядів, безліч артоб’єктів, призначення яких часто не можливо зрозуміти, це можна лише відчути. Головне – у всьому брати участь, бути просто спостерігачем – неприпустимо.

Але дивитися і вивчати місцевість не менш захопливо. Тим паче, що кожного дня на фестивалі будуються нові речі, які зникнуть всього за декілька днів. Тому треба встигнути ними насолодися повною мірою.

Для дослідження околиць необхідно взяти з собою велосипед, адже відстані між об’єктами доволі великі, і проходити їх щодня пішки надто складно. Якщо плануєте поїздити вночі, то варто скористатися гірляндами і ліхтариками, щоб вас можна було помітити в темряві. Та й зрештою, потрібно ж відповідати цьому неоновому божевіллю навколо.

А загалом, робіть, що вам заманеться. Адже Burning Man – це місце для мистецтва, самовираження і щастя.

Це місце, де ви можете знайти гігантський, небачений досі світ, дивний, але затишний. Світ, у якому на вас чекають нові знайомства, емоції та враження, швидкоплинність яких надає їм ще більшої краси.

Євгеній Яковенко

