Техас – подорож у світ кіно

Техас – колись це були безкрайні прерії, де паслися стада бізонів та мчали табуни диких мустангів. Але Техас вже давно не такий, він змінився до невпізнаваності.

Зараз це столиця IT-технологій і космічної промисловості. У штаті розташовані офіси найпопулярніших світових компаній, таких як Apple, Amazon, Google та багатьох інших. Тому й розповімо ми не про ранчо і каньйони, а про менш відомі, але не менш цікаві місця.

Але чому раптом Техас і кіно? Справа в тому, що більшість Голлівудських фільмів та серіалів останніми роками знімають саме в цьому штаті. І почнемо ми подорож із міста, яке увіковічнила у свідомості людей саме фраза із кінострічки.

«Х’юстон, у нас проблема»

У Х’юстоні перебуває єдиний у світі космічний центр, який відкритий для відвідувачів. Він носить ім’я Ліндона Джонсона, і звичайно, це будівля NASA. Загалом, це величезний комплекс, де зібрані різні космічні артефакти, такі як шматок місячної породи, до якого навіть можна доторкнутися. На вигляд і на дотик він, як звичайний камінь. Але усвідомлення того, що ця річ була поза межами нашої планети, надає контакту з нею якогось особливого значення.

Тут ви на власні очі зможете побачити командний центр, з якого керувалася перша висадка на Місяць та місія «Аполлон-13». Десятки приборних панелей, різноманітних лампочок, кнопок, перемикачів створюють якусь фантастичну атмосферу. Також можна походити у справжньому шатлі, який літав у космос, та побачити астронавтів за роботою. Тож, якщо ви фанат космічних фільмів, чи вам трохи набридла наша планета і хочеться чогось нового, то центр Ліндона Джонсона саме те, що вам потрібно.

Але це не єдине місце у Х’юстоні, де можна відчути себе кіногероєм. Змінюємо жанр на детектив.

Заповідник «Біг Лейк»

Щоб насолодитися його атмосферою, треба орендувати човен. Пливучи частково замуленими річками, які сплітаються десятками вузлів, у справжніх джунглях, де видніються тільки поодинокі напівзруйновані дерев’яні будинки з облупленою на стінах фарбою і вицвілими дахами, у будь-який момент очікуєш появи якогось маніяка, відчуваєш, ніби розгадуєш якусь давню загадку, що її десятиліттями приховував густий білий туман.

У цих річках водиться унікальний доісторичний вид щуки із головою алігатора. Про цих монстрів місцеві жителі сотні років складали страхітливі легенди. Тож якщо побачите щось схоже на залишки людського тіла, не дивуйтеся, по-перше, це муляж, а по-друге, за емоції ви й заплатили гроші. Це все жарти. Насправді немає жодного офіційно зареєстрованого випадку нападу цієї риби на людину. До того ж із вами весь час буде досвідчений інструктор, з яким ви можете себе відчувати у повній безпеці.

Заспокоїлися? Це ненадовго, адже наступна зупинка – фільм жахів.

Собор сміття

Звучить не душе страшно. Але це поки ви там не побували, особливо ввечері. Створив цю споруду Вінс Ханеман, щоб не забруднювати довкілля.

Сусідам ця ідея сподобалася, і вони стали приносити йому всілякий домашній непотріб. З того часу собор розрісся в десятки разів. Тепер він уособлює собою цілий зріз американської культури. Здалека споруда виглядає, як дивний артоб’єкт. Але підійшовши ближче, можна помітити спаяні в одну споруду заржавілі труби, запчастини від автомобілів, дорожні знаки, музичні синтезатори із 80-тих, манекени, іграшки…

Блукаючи цим собором, ніби повертаєшся у минуле, у фільми Карпентера чи книги Кінга. Кожна частина будівлі ніби ось-ось оживе, чи то демонічна машина на ім’я Христина чи зловісна лялька Чакі. Всі ці речі, викинуті та нікому не потрібні, зрослися в симбіозі у щось унікальне, щось таке, де ви відчуєте себе, як не відчували ніде й ніколи.

Наступне місце порівняно із «Собором сміття» виглядає пародією на фільм жахів, але це в жодному разі не робить його менш привабливим. Адже там ви зможете не тільки подивитися на різноманітних монстрів, але й повеселитися.

Музей дивовижних речей

Справжній подарунок для фанатів мультсеріалу «Гравіті Фолз». Якщо ви мріяли побувати у хижі дядька Стена, то це ідеальне місце для вас. Тут ви зможете побачити двоголову собаку, черепаху з головою алігатора, гремліна і навіть горгуль. Цей музей переповнений створіннями з кіно й літератури, як і сам «Гравіті Фолз».

Продовжуючи тему із створіннями поговоримо про кажанів.

Міст Конгрес Авеню

Це місце, де живе найбільша міська колонія кажанів у світі. Близько півтора мільйона рукокрилих, які ближче до вечора починають покидати своє житло. На це видовище сходяться подивитися сотні людей. Всі вони завмирають з телефонами в руках в очікуванні, коли чорна хмара застелить горизонт. Це справді дивовижне шоу, яке вражає своїм масштабом. Писк і лопотіння крил розходяться відлунням над озером Леді Берд. Єдине, що заважає відчути себе Бетменом, – це величезний натовп глядачів. Але завдяки цим людям ваші враження від побаченого збільшаться в рази, даруючи унікальний колективний досвід.

Сподіваємося, хоч одне із цих місць змусить вас відчути себе, як у кіно. А якщо ні, то ви можете просто походити повз акуратні будиночки з ідеально вистриженими газонами, відвідати американське передмістя, за спокоєм якого ховається безліч таємниць.

Євгеній Яковенко