Ісландія – земля льоду та полум’я

Країна підкорює мандрівників фантастичною незайманою природою, стрімкими водоспадами, льодовиками, горами, вулканами та доброзичливістю ісландців. Це – райський куточок для будь-кого, а особливо для художників та фотографів, адже ісландські пейзажі ніби зійшли зі сторінок скандинавських казок.

Ісландія – острів, розташований в Атлантичному океані між Гренландією та Норвегією. Територія Ісландії складається з однойменного острова площею 103 тис. км² і невеликих островів неподалік. Хоча країна й розташована недалеко від Полярного кола, але клімат має помірний: на це впливає тепла течія Гольфстріму. Місто Рейк’явік – столиця Ісландії та за сумісництвом найпівнічніша столиця світу. Тут проживає близько 60% всього ісландського населення.

Ісландія – як дістатися дешевше

Гнучкість у виборі дат – це головний секрет економії. Ісландія або будь-яка інша країна вам завжди обійдеться дешевше, якщо ви заздалегідь підготувалися до подорожі. Вибір днів тижня для поїздки тут, як і проміжок часу до виїзду, буде чинником, що визначає вартість.

Гнучкість у виборі аеропортів. Ісландія – велика країна, з великою кількістю міжнародних аеропортів. З цього випливає, що і маршрутів, як до Ісландії, так і всередині країни може бути багато.

Квитки туди і назад будуть дешевшими, тому якщо вам відомий час перебування в Ісландії, то варто порівняти вартість квитків в обидва кінці з фіксованою датою.

Оптимальний варіант прибуття в Ісландію з України – авіапереліт. Він займе у вас близько семи годин при вильоті з Києва і прильоту в аеропорт Рейк’явіка. Скористатися можна авіалініями України або ж віддати перевагу авіаперевізникам Ісландії, їх шість: Ейр Атланта Ісландік, Ейр Айсленд, Айсленд Експрес, Айслендейр, Прімера Ейр, ВАУ Ейр.

Якщо є багато часу і хочеться екзотики й моря, можна дістатися до Ісландії на поромі. Пороми до Ісландії ходять з Бергена (Норвегія) і з Данії. Трохи цифр: час у дорозі – мінімум 48 годин, вартість квитка від 400 євро на людину.

В Ісландії немає залізниць. Уряд розглядав кілька таких проектів, але в підсумку всі прийшли до висновку, що немає сенсу будувати залізницю в країні з таким невеликим населенням, суворим природним середовищем і високим відсотком володіння власним автомобілем.

Де зупинитися?

Перше, до чого потрібно звикнути, в Ісландії все дуже дорого. Ціни на готелі не виняток, у середньому за їжу й житло ви віддаватимете удвічі більше, ніж у континентальній Європі.

Ще одна особливість Ісландії: ціни на готелі тут у більшості випадків встановлюються не за номер, а за особу. Тобто, якщо ви бачите, що вартість номера €100, то за двох із вас можуть узяти вже €200.

Гостьові будинки або хостели. Вартість — від 45 € за ліжко-місце, якщо бронювати за 2-3 місяці до поїздки.

Кемпінг – найбільш бюджетний варіант житла. Тільки це не означає, що ви можете поставити намет будь-де, лише в спеціально обладнаних місцях. Так, вони не безкоштовні. За зручності, які є на території, потрібно платити. Залежно від місця, вартість становитиме близько 10 € з людини.

Головне правило: бронюйте житло за кілька місяців до подорожі Ісландією!

Що подивитися?

Однією з головних визначних пам’яток Ісландії є гейзери – фонтани з гарячою водою, що б’ють з надр землі. На території цієї острівної країни знаходиться 250 геотермальних зон і близько 800 гейзерів.



Водоспад Деттіфосс – один з найбільших і найпотужніших у Європі. Він був показаний у початкових сценах фільму «Прометей» Рідлі Скотта. Саме тут, за версією творців кінокартини, було покладено початок життя на Землі.

Рейк’явік відомий своїми численними історичними пам’ятками. У місті можна побачити старі будинки, зроблені з заліза, поруч із сучасними багатоповерхівками. Це єдине місце в світі, де туристи можуть любуватися прекрасними садами поруч з вулканічною місцевістю.

В Ісландії є унікальний пляж Рейнісфьяра з чорним вулканічним піском. На пляжі для туристів встановлені знаки, що попереджають про небезпеку місцевих хвиль. Потрібно врахувати, що бурхливі припливні хвилі особливо сильні і часто накочуються на пляж набагато далі, ніж очікують безтурботні відвідувачі.

Якщо Ви організуєте свою поїздку до Ісландії у зимовий період, то матимете змогу спостерігати за справжнім дивом – Північним сяйвом.

Ціни на їжу

Заощадити на харчуванні буде важко – ціни в Ісландії дуже високі. Здається, що слово «дорого» придумали самі ісландці.

Пообідати в кафе одній людині коштує близько 23 €, в ресторані — дорожче.

Якщо купувати продукти самому, то можна заощадити на харчуванні. Вибирайте магазини мережі Bonus Discount: вони є найдешевшими в країні. Реально витратити 10 € в день на одну людину. Але зверніть увагу, що магазини в Ісландії працюють максимум до 18:00.

Місцеві рекомендують купувати для сніданку скир – традиційний м’який сир, адже він дуже ситний і містить багато білка.

Лайфхаки для туристів

У подорож до Ісландії обов’язково візьміть термобілизну, захист від дощу, а також купальник! Так-так, Вам не почулось. В Ісландії багато термальних басейнів, навіть якщо не вдасться потрапити до Блакитної лагуни.

В Ісландії скрізь можна розрахуватися банківською картою, але якщо вирішите брати готівку, то не міняйте гроші в аеропорту: там захмарний курс. Краще це зробити в банку або в офісі The Change Group.

Беріть з собою такий намет, який швидко і легко встановлюється. Іноді вам доведеться ставити його під сильним дощем. Чим більше витратите часу, тим сильніше замерзнете вночі в мокрому наметі. І взагалі, відразу змиріться з тим, що вода стане вашим постійним супутником на весь час перебування тут. Мокрим буде все і завжди.

Ісландія для багатьох новачків, охочих туди потрапити, є якоюсь далекою, важкодоступною і жахливо дорогою країною. Однак, у страху очі великі. Насправді, це звичайна європейська держава з дуже високим рівнем життя, добрими, чуйними людьми і фантастичною природою. Як і в будь-якому іншому місці, тут можна на чомусь добре заощадити, варто лиш ретельно підготуватися до омріяної подорожі.

Марина Брутян