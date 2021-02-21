Пампорово – у зеленому серці Болгарії

У більшості туристів відпочинок у сонячній Болгарії у першу чергу асоціюється із піщаними пляжами, засмагою та Чорним морем, і не дарма. Але болгарські гірськолижні курорти заслуговують не меншої уваги – одним із таких є Пампорово, який набирає все більшої популярності.

Посеред Родопських гір, колиски фракійської цивілізації та землі міфічного Орфея, розташований сучасний гірськолижний курорт Болгарії. Дорога автобусом або машиною від Софії займе близько 3 годин. Зараз відвідування Болгарії дозволене за умови негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту.

Курорт розташований в оточенні старого соснового лісу і чудових галявин, сезон починається з середини грудня і триває до середини квітня, а кількість сонячних днів за цей час – більше 150. Клімат Пампорово особливий, помірний і м’який з впливом середземноморського. Типовим для цього регіону є те, що пейзаж не змінюється різко, немає небезпеки лавин, що гарантує спокій і безпеку відпочинку.

Як все влаштовано

Зимовий курорт Пампорово відрізняється розвиненою сучасною туристичною інфраструктурою – компактний центральний готельний комплекс і кілька відокремлених готелів, безліч ресторанів, розважальних закладів і великий спортивний центр. У долині дуже спокійна та затишна атмосфера.

З 2018 року Пампорово і сусідній курорт Мечи Чал об’єдналися в єдину зону катання із більш ніж 60 кілометрами трас, зі спільним скі-пасом і безкоштовними шаттлами, що курсують між готелями та підйомниками.

Зупинитися можна у готелях будь-якого рівня або апартаментах. На зимовий сезон житло краще бронювати заздалегідь – приблизно на початку осені.

Гори, гори і ще раз гори

Найвищі й найкрасивіші вершини Пампорово це, безперечно, піки Снежанка, Мургавец, Орлето. На вершині гори Снежанки (1926 м.) знаходиться телевізійна вежа, до якої можна піднятися крісельним підйомником. Вежа – одна з головних місцевих цікавинок, усередині якої кафе, швидкісний ліфт і оглядовий майданчик, звідки відкривається дивовижний вид на околиці. У ясну погоду можна побачити мерехтливу поверхню Егейського моря.

Серед старого хвойного лісу багато туристичних маршрутів, якими можна гуляти, насолоджуючись краєвидами, і не доведеться мерзнути, бо температура повітря зазвичай тримається близько мінус 5 за Цельсієм. Якщо хочеться побачити ще більше, то можна замовити панорамну екскурсію на гелікоптері.

Лижні школи

Курорт Пампорово добре знаний можливостями для навчання. Тут успішно працюють найвідоміші в Болгарії гірськолижні школи, де за сезон отримують уроки майстерності десятки тисяч туристів з усієї Європи.

Навіть якщо ви ніколи не ставали на лижі, за кілька днів зможете почуватися упевнено на місцевих трасах. Пологий рельєф гір робить лижні ділянки Пампорово особливо зручними для лижників-початківців. Заняття у школах тривають по 4 години на день, з понеділка до суботи, тривалість курсів від 6 до 13 днів, тому опанувати лижі за одну поїздку цілком реально!

Для дітей також є школи, у які приймають охочих від 7 до 12 років. Учні займаються на відокремлених ділянках, де під наглядом інструкторів тренуються правильно розганятися, повертати та гальмувати. Найменші дітки від 4 до 7 років теж можуть вчитися у лижних «садочках». Професійні інструктори допомагають малечі зробити свої перші кроки на лижах та полюбити зимовий спорт усім серцем.

Усе необхідне спорядження для катання можна взяти в оренду в пунктах прокату біля підйомників – сноуборди, сани, лижі і всі спортивні аксесуари. Якщо ви орендуєте екіпірування на кілька днів, то його закріплюють за вами, і не треба нічого нести з собою до готелю. Також на місці можна придбати повний комплект зимового одягу.

Траси

У Пампорово є траси для усіх дисциплін, від легких «зелених» і до дуже важких «чорних». Спуски прокладені між відмітками 1926 і 1450 м, на північних, східних і західних схилах піку Снежанка. Як уже ми відзначали, цей курорт ідеально підходить для початківців.

Для тих лижників, хто катається добре, є багато «червоних» трас – відмінне місце, щоб потренуватися і поліпшити свою техніку. Для лижників середнього і вище рівня пропонуються послуги лижного гіда (саме гіда, не інструктора), який пояснить можливі труднощі на складних трасах і розповість про інші сюрпризи на схилах. І тим більше, якщо ваша мета – катання поза трасами, необхідний кваліфікований супровід.

Ще одна особливість – траси для сноубордингу міжнародного класу. Для сноубордистів на курорті обладнані хаф-пайп, фристайл-парк і фрірайдна зона. Розташування максимально безпечне і виключає зіткнення спортсменів.

Завдяки місцевому клімату снігу зазвичай достатньо, але на випадок, якщо його випало мало, є снігові пушки. Технічний персонал слідкує за тим, щоб все було бездоганно, тому можна не сумніватися, що траси будуть у відмінному стані та готові до катання.

Приємною перевагою схилів Пампорово є те, що вони не надто людні, особливо у будні дні. На відміну від Банско, який очолював топ зимових курортів Болгарії у 2000-ні, тут поки немає такого потоку туристів, тому можна почуватися вільно та насолоджуватися красою природи.

Зцілення душі і тіла

Кожен, хто хоч раз бував у горах, знає, наскільки відрізняється повітря від міського, і як по-іншому дихається. Усі траси Пампорово проходять через хвойний ліс, де повітря насичене ефірними оліями, що сприяє оздоровленню організму і зміцненню нервової системи. Навіть проста прогулянка на лижах легко зніме стрес та покращить настрій.

Посилити цілющий ефект відпочинку на курорті можна спа-процедурами. У більшості готелів пропонуються послуги косметологів, а також масаж, сауна, плавальні басейни – усе, аби розслабитися після катання у горах.

Відпочинок у Пампорово принесе багато вражень і користі, а теплі спогади залишаться із вами назавжди. Це прекрасне місце для того, щоб провести час із найріднішими, разом розділити приємні моменти та набратися сил для нових звершень.

(Фото автора)

Анастасія Нестеренко