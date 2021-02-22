Гірськолижний курорт Ерджіяс: за і проти

Туреччина відома здебільшого своїм недорогим та доступним відпочинком на морі. Проте в центральній частині країни можна ще покататися на лижах на Ерджіяс. Цей курорт доволі молодий і саме під час пандемії туди почали їздити українці.

Зупиняємося в Кайсері

Ерджіяс – це старовулкан, який розташований біля міста Кайсері. З деяких українських міст в Кайсері літають прямі рейси. Можна зупинитися в готелі в місті або ж на гірськолижному курорті. Проте краще забронювати готель в Кайсері, бо у вас буде більше можливостей кудись піти погуляти. Наприклад, можна сходити в центр та подивитися на мечеті. Також в центрі розташований великий торговий центр, ресторанчики, кав’ярні, рибний ринок та магазинчики з традиційними солодощами. Кайсері дуже чисте та велике місто.

Доїхати до гірськолижного курорту Ерджіяс можна за пів години чи годину від готелю, якщо ви живете в центрі Кайсері. На курорті між гірками їздить автобус. А біля головного входу є прокат спорядження та кав’ярня. Скі-пас коштує не дорого, набагато дешевше ніж в Буковелі. І цей скі-пас вигідний, бо ви купуєте відразу кількість підйомів. За один день вправний лижник чи сноубордист може з’їхати приблизно 14 разів. І якщо ви не використаєте всі підйоми, то зможете легко продати свій скі-пас комусь в черзі.

На курорті є 19 витягів, є і крісла й кабіни. Найкраще їхати кататися на Ерджіяс в березні, тому що саме тоді випадає багато снігу і відкрито більшість трас. Коли в січні 2021 року були дуже сильні перепади температури від +10 до -15, було відкрито лише 3 траси. Тому перед тим як їхати, треба обов’язково перевіряти прогноз погоди. Також на Ерджіяс бувають дуже сильні вітри, тому треба брати теплий одяг. А якщо вам не пощастить з погодними умовами, то не засмучуйтеся, бо можна буде поїхати в подорож Каппадокією. Неподалік від Кайсері розташовані найвідоміші печерні міста. І саме там ви зможете покататися на повітряній кулі на сході сонця та пожити в печерному готелі.

Обираємо трасу

На Ерджіяс є різні види трас: сині – прості, червоні – складні та чорні – найскладніші. Кататися там цікаво, бо траси довгі й одна траса може перетинатися з іншою. Проте є звичайно і мінуси. На трасах відсутні спеціальні яскраві паркани, які ставлять збоку траси. Тому дуже складно їхати, бо іноді незрозуміло, де траса закінчується і починається каміння. Людей багато лише на синіх трасах, де тільки вчаться кататися.

А ось на червоних та чорних можна сміливо набирати швидкість, бо людей там мало і черг на витягах майже нема. Також, якщо немає снігу, на курорті повинні працювати спеціальні снігові гармати, проте їх чомусь не завжди використовують. Через це краще їхати після або під час снігопаду і не розраховувати на штучний сніг. Стан трас на початку чудовий, кожен вечір їх вирівнюють ратраком. Проте в день на синіх трасах стан снігу погіршується, через велику кількість людей. Таким чином найкраще кататися на червоних та чорних трасах.

На курорт доцільно приїжджати кататися з ранку, як тільки починають працювати витяги. У цей час тут ще мало людей і траси ідеальні.

А як же турецька кухня?

Поїсти можна в ресторанчиках, які розташовані на вершині або внизу трас. Звичайно на вершині трас відкривається дуже гарний краєвид на курорт. В ресторанах можна замовити смачний суп, кебаб з баранини та інші традиційні турецькі страви. В ресторанчиках зверху їжа смачніша ніж в кафе знизу і вид зверху кращий. А взагалі на гірськолижному курорті їжа звичайна, не така смачна, як в місті чи в інших місцях Каппадокії.

Якщо порівняти гірськолижний курорт Ерджіяс з Буковелем, то можна дійти висновку, що він однозначно дешевший. На цьому курорті можна зекономити на проживанні, харчуванні та скі-пасах. І по всьому курорту їздять автобуси, а от у Буковелі до траси потрібно добиратися самостійно. Проте через погану погоду там не завжди роблять штучний сніг та не відкривають усі траси, як на Буковелі.

На Ерджіяс черги на витягах однозначно менші. Проте біля самого курорту немає стільки розваг, як у Буковелі. Наприклад, ковзанки, спа, басейну, барів, торгового центру.

Де відпочивати вибирати тільки вам, бо у кожного місця є свої плюси та мінуси.

Основне, будьте обачні та дбайте про здоров’я. Хорошої Вам подорожі!

(Фото автора)

Дарина Гончарук