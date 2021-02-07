Нове відкриття Туреччини – Каппадокія

Це зовсім інша Туреччина. Не all-inclusive. Не 5-ти зіркові готелі, та й не пасивний відпочинок в решті-решт. Багатьом відомо про район тільки те, що там літають кулі. Але це не єдине, що приховує це дивовижне місце.

Чому варто поїхати в Каппадокію?

На сьогодні це дуже популярний напрямок, бо мало залишилося альтернативних подорожей через пандемію та карантин. Здається, нічого нема надзвичайного, в Україні також можна політати на повітряній кулі. Але тут найголовніше атмосфера, коли тебе оточує ще сотня куль з різних боків – це неймовірно.

Навкруги гори, скелі та печери, які створила природа. Коли дивишся на це все, то перехоплює подих. Це ніби якась унікальна крафтова Туреччина, яка живе за своїми правилами, має свій неповторний колорит. Коли приїжджаєш сюди, то не виникає враження, що ти приїхав в чергове курортне місто з сотнями туристів. Здається, що ти потрапив у спокійне місце де воєдино з природою і місцевим населенням можеш пройнятися атмосферою подорожі. Кругом ресторани з шикарними терасами та розкішним видом, вузькі старовинні вулички.

Дорога та розваги

І це настільки близько! Короткий переліт, який займає небагато часу і ви уже на місці. Найкраще летіти в аеропорт містечка Кайсері , що за годину їзди від Каппадокії . Бо з інших аеропортів складно і дуже довго добиратись машиною. Можете пошукати квитки на Skyscanner , ціни дуже доступні.

В Каппадокію краще їхати на 2-3 дні. Часто у зв’язку з погодою польоти можуть переносити, тому треба планувати час із запасом. Один день літаєте, а на інший день фотографуєтесь на фоні куль. А ще з розваг та екскурсій може бути підземне місто, ремісничі цехи килимів, кераміки, печери. Екстремальна поїздка на квадроциклах чи верхи на конях. Там точно не прийдеться скучати і точно знайдеться чим зайнятись кожному.

Омріяна повітряна куля

Це ні з чим не порівняти. Ви, як маленькі мурашки, у небі на великих кольорових кулях. Підйом о 5 ранку, щоб дістатися до потрібної долини, з якої вилітають всі кулі. А вже після 06:30 кулі починають надуватись потоком холодного повітря, а потім нагріватись та підійматись. А влітку це буває ще раніше. Все залежить від пори року, бо світанок приходить у різний час. Але одразу виникає питання, чому так рано? А це все не тільки через красивий схід сонця, але і через те, що кулі можуть літати лише у холодному повітрі, відповідно в обід коли земля прогрівається найінтенсивніше, куля не зможе полетіти.

Зараз їх в небі одночасно може знаходитись близько 50-70 штук, але до карантину ця кількість перевищувала сотню. З мінусів є те, що така розвага дуже залежить від погоди, якщо ви заплануєте політ, а погодні умови не дозволять, доведеться все скасувати і перенести на інший день. Політ триває приблизно годину, куля піднімається на висоту приблизно до 1 км.

У кошику може перебувати різна кількість людей, але головне щоб була рівновага з кожного боку. Також у кошику є пілот, газові балони, рації й навігатори. Все дуже серйозно, все для безпеки під час польоту. Найцікавіше, що ви ніколи не приземлитеся на те місце, звідки злетіли. Тому пілот завжди повідомляє про місце приземлення, щоб кулю могли зустріти внизу. А що робити якщо проблеми з вестибулярним апаратом, і взагалі страшно? Не хвилюйтеся, жодних незручностей, ніякого шуму, захитувань, які бувають в літаку чи вертольоті. Суцільний комфорт, спокій і прекрасні краєвиди, які оточують вас з усіх боків. Також цікавий факт про кулю: кажуть, що хороша куля коштує приблизно 20-30 тис. доларів. Вони величезних розмірів, проте зроблені з відносно тонкого та еластичного матеріалу, який можна скласти та помістити в сумку. Тільки досвідчені пілоти можуть впоратись з управлінням, оскільки куля немає ні керма, ні двигуна. Все, що пілот може робити – це змінювати висоту і виконувати поворот навколо осі.

Лайфхаки:

• При польоті на кулі старайтесь обирати місце в кутику кошика, для того що б мати хороший вид і зробити прекрасні фотографії. А якщо хочете просто нереальні знімки, тоді можете стати з того боку де ймовірніше буде більше інших куль.

• Візьміть з собою теплий одяг. Зранку на світанку буде досить прохолодно. Буде трішки тепліше тільки коли кулю будуть наповнювати теплим повітрям.

• Бронюйте політ на перший ранок вашого перебування в Каппадокії. Бо, як ми вже зазначали, політ можуть скасувати, а так у вас буде ще декілька днів для підстраховки.

• Обов’язково замовте екскурсію і візьміть гіда, який буде пояснювати все, що ми бачимо і розповідати цікаві факти про регіон. Ця поїздка відрізняється від тих, де ви можете гуляти пішки містом Європи з путівником чи вікіпедією в руках. Табличок з корисною інформацією біля цікавих місць майже немає.

Ви можете провести в цьому чудовому місці три дні, але вражень буде так багато, що здається, неначе минув тиждень. Летіти в Каппадокію треба тоді, коли хочеться, щоб ненадовго, недалеко і так, щоб дух захоплювало. Тут хочеться фотографувати просто всюди і зі всім.

Цей регіон не схожий на звичну нам, туристичну Туреччину, з її сервісом і послугами. Десятки століть і кілька цивілізацій залишили тут свої величні пам’ятники, наповнені багаторічною історією.

Тож нехай Ваша поїздка буде захопливою і корисною.

Анастасія Кунтий