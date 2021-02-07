Карнавальний Ріо-де-Жанейро

Карнавал, рік підготовки, шалена музика, танці, блискучі костюми, величні декорації, усміхнені люди, заповнені трибуни. Усе це безсумнівно асоціюється з самим Ріо. Як проходить карнавал? І чи можна взяти участь у ньому?

Карнавал – це те, чим пишаються бразильці, а це слово викликає у них шквал позитивних емоцій. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів аби розділити радість та поринути у галас пісень, відчути ту шалену енергетику пекучої Бразилії.

Справжнє жваве, карнавальне життя у Ріо-де-Жанейро відкривається у лютому, у розпалі бразильського літа. Починається воно за 40 днів до Великодня, в суботу та триває до наступної середи, з якої починається Великий піст. Так бразильці ненадовго прощаються з м’ясом, галасом та алкоголем.

Чи знали ви що під час карнавалу мер міста передає управління Королю Момо, а це на хвилинку, найтовстіший чоловік в Ріо. Таке дійство відбувається на відкритті карнавалу. Так, я знаю, у вас з’явилось питання, що ж в цей момент входить в його обов’язки? Король усі 4 дні, відвідує конкурси, ставить бали та має заряджати своєю енергетикою усіх, то ж побачити його можна завжди танцюючим та усміхненим.

Якщо ви поціновувач самби, тоді вам сюди, на самбодром. Це центр усього святкування. Тут вночі проходить парад шкіл самби. Триває він 3 ночі. В першу ніч, у суботу, відбувається перший відбір 14 команд, далі вони виступають 2 ночі і за кількістю балів вирішується, хто вибуває з так званої прем’єр – ліги.

В кінці проходить парад переможців. Саме тут тоді і відбувається це неперевершене дійство. «Самбадром» – довжина якого 700 метрів, декорована у вигляді історичних, містичних фігур або ж тварин, казкових персонажів, котрі рухаються. Учні найкращих танцювальних шкіл, одягнені у шикарні, блискучі костюми, роблять казкове шоу. На платформах танцюють самбу у доволі відкритому вбранні дівчата, та їхня численна свита.

Щоб ви розуміли, у кожної школа своя тематика, дізнатися про яку, іншим людям до карнавалу практично не реально. Переможців визначає суворе журі, їх аж 40. Враховується абсолютно все: костюми, музика, тексти пісень, синхронність рухів, відповідність костюмів сюжетам і місцю дії.

Вартість квитків на трибуни залежить від дня і місця. Найдорожчими будуть в останній день, на фінальний парад переможців. Ще можна стати і учасником самого ж параду, вам дадуть костюм та дозволять стати учасником одної з шкіл, зайнявши місце позаду. Коштує таке задоволення від 70 до 350$.

Загалом, Ріо стає досить дорогим у ці дні, тому до такої подорожі треба готуватися заздалегідь, купити квитки, забронювати готель ще по адекватним цінам, адже якщо робити це все в останню мить, номерів в готелях на всіх може і не вистачити!

Каріна-Іванна Рискіна