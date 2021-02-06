Як зберегти здоров’я під час подорожі

Ось уже рік світ живе в нових реаліях і намагається підлаштуватися під умови карантину. Для любителів мандрів – це справжній виклик! Багато хто обрав тактику очікування й кожен день із надією сподівається на новини про закінчення пандемії, але є й ті, що попри ризик не відмовляються від подорожей.
Їхати чи не їхати – обирати вам, ми ж розповімо, яких заходів дотримуватись, щоб поїздка не стала причиною захворювання.
Дізнайтеся про епідеміологічну ситуацію в країні
Багато держав ввели заборону на в’їзд та закрили свої кордони. Та кожен день ситуація змінюється й потрібно це враховувати. Щоб легше було орієнтуватись, радимо використовувати карту світу для планування подорожей за кордон під час пандемії за посиланням https://tripadvisor.mfa.gov.ua.
Інтерактивна карта показує інформацію, перевірену МЗС України, дані регулярно оновлюються. Ви зможете перевірити чи можна в’їхати у конкретну країну, чи можливий через неї транзит та за яких умов все це відбувається.
Аптечка та запобіжні заходи
У вашій аптечці обов’язково мають бути ліки трьох видів:
- Стандартні препарати (жарознижувальні, знеболювальні, антигістамінні, пігулки для серця, засоби при отруєнні тощо). Потрібно завжди бути готовим до того, що людині може знадобитися екстрена допомога.
- Якщо ви маєте хронічне захворювання, потурбуйтеся про те, щоб все необхідне було під рукою і вам не довелося у незнайомому місці шукати необхідні ліки.
- Якщо ж ви постійно змушені купувати та приймати якісь пігулки й знаєте, що закордоном вони також є, подбайте про рецепт від лікаря. Без нього вам можуть не продати медичний засіб.
- Майте при собі антисептики. Це можуть бути спеціальні серветки чи гелі, але вміст спирту в них повинен бути не менший 60%.
- Подумайте над придбанням страховки. У разі необхідності лікування за кордоном є ризик витратити багато коштів, адже медичні послуги там зовсім не дешеві. Страховка може частково або й повністю покрити всі витрати.
Впродовж подорожі
Ось ми вже перевірили країну, зібрали потрібне, придбали страховку, а що ж далі? На цьому все? Звичайно, що ні. Про здоров’я не потрібно забувати і під час подорожі.
- Мийте руки. Пам’ятайте, що 80% інфекцій передаються саме через руки. Тому зверніть на це увагу, мийте ретельно та не один раз на день.
- Приділіть увагу помешканню. Протріть засобом для дезінфекції ручки дверей, крани, вимикачі світла й місця, яких ми часто торкаємось. Не всі прибиральниці роблять свою роботу старанно, тому краще зайвий раз самому попіклуватись про себе. Рекомендуємо також відмовитись на час подорожі від приймань ванни, бо душ – це більш безпечно та гігієнічно. Ретельно мийте посуд.
- Якщо є знайомі, що вже були у місці, куди ви вирушили, порадьтесь з ними про вибір готелю. Головні критерії, звичайно, це якість обслуговування та чистота.
- І будьте у гарному настрої! В жодному разі не потрібно впадати в параною й пів дня витрачати на санітарну обробку кімнати. Просто дотримуйтесь елементарних невеличких правил та проводьте час з користю.
Спілкуйтеся, гуляйте, відвідуйте музеї та пляжі, тільки виконуйте всі застереження і тоді ви не лише вбережете себе від вірусів, а й отримаєте велику кількість позитивних емоцій та заряду для нових звершень.
Будьте здорові!
Надія Самойлова