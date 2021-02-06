Як зберегти здоров’я під час подорожі

Ось уже рік світ живе в нових реаліях і намагається підлаштуватися під умови карантину. Для любителів мандрів – це справжній виклик! Багато хто обрав тактику очікування й кожен день із надією сподівається на новини про закінчення пандемії, але є й ті, що попри ризик не відмовляються від подорожей.

Їхати чи не їхати – обирати вам, ми ж розповімо, яких заходів дотримуватись, щоб поїздка не стала причиною захворювання.

Дізнайтеся про епідеміологічну ситуацію в країні

Багато держав ввели заборону на в’їзд та закрили свої кордони. Та кожен день ситуація змінюється й потрібно це враховувати. Щоб легше було орієнтуватись, радимо використовувати карту світу для планування подорожей за кордон під час пандемії за посиланням https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Інтерактивна карта показує інформацію, перевірену МЗС України, дані регулярно оновлюються. Ви зможете перевірити чи можна в’їхати у конкретну країну, чи можливий через неї транзит та за яких умов все це відбувається.

Аптечка та запобіжні заходи

У вашій аптечці обов’язково мають бути ліки трьох видів:

Стандартні препарати (жарознижувальні, знеболювальні, антигістамінні, пігулки для серця, засоби при отруєнні тощо). Потрібно завжди бути готовим до того, що людині може знадобитися екстрена допомога.

Якщо ви маєте хронічне захворювання, потурбуйтеся про те, щоб все необхідне було під рукою і вам не довелося у незнайомому місці шукати необхідні ліки.

Якщо ж ви постійно змушені купувати та приймати якісь пігулки й знаєте, що закордоном вони також є, подбайте про рецепт від лікаря. Без нього вам можуть не продати медичний засіб.

Майте при собі антисептики. Це можуть бути спеціальні серветки чи гелі, але вміст спирту в них повинен бути не менший 60%.

Подумайте над придбанням страховки. У разі необхідності лікування за кордоном є ризик витратити багато коштів, адже медичні послуги там зовсім не дешеві. Страховка може частково або й повністю покрити всі витрати.

Впродовж подорожі

Ось ми вже перевірили країну, зібрали потрібне, придбали страховку, а що ж далі? На цьому все? Звичайно, що ні. Про здоров’я не потрібно забувати і під час подорожі.

Мийте руки. Пам’ятайте, що 80% інфекцій передаються саме через руки. Тому зверніть на це увагу, мийте ретельно та не один раз на день.

Приділіть увагу помешканню. Протріть засобом для дезінфекції ручки дверей, крани, вимикачі світла й місця, яких ми часто торкаємось. Не всі прибиральниці роблять свою роботу старанно, тому краще зайвий раз самому попіклуватись про себе. Рекомендуємо також відмовитись на час подорожі від приймань ванни, бо душ – це більш безпечно та гігієнічно. Ретельно мийте посуд.

Якщо є знайомі, що вже були у місці, куди ви вирушили, порадьтесь з ними про вибір готелю. Головні критерії, звичайно, це якість обслуговування та чистота.

І будьте у гарному настрої! В жодному разі не потрібно впадати в параною й пів дня витрачати на санітарну обробку кімнати. Просто дотримуйтесь елементарних невеличких правил та проводьте час з користю.

Спілкуйтеся, гуляйте, відвідуйте музеї та пляжі, тільки виконуйте всі застереження і тоді ви не лише вбережете себе від вірусів, а й отримаєте велику кількість позитивних емоцій та заряду для нових звершень.

Будьте здорові!

Надія Самойлова