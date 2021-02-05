Берегове – край води та вина

Берегове – курортне місто, частинка угорської культури в серці українських Карпат. Термальні води з лікувальними властивостями, тінисті виноградники, гірські краєвиди, багата угорська кухня та неймовірна архітектура – це містечко має всі шанси посісти особливе місце у вашому серці! То ж запрошуємо в подорож до перлини Закарпаття.

Історія міста на річці Верке

За легендою, пастух Сас, випасаючи худобу, зустрівся з чужою чередою. Бик Саса переміг бугая з іншого стада в бійці та прогнав чужинців. А на місці бою пастух знайшов скарб. На ці гроші він збудував церкву. Згодом біля неї почало розростатися нове поселення, яке назвали Берегсасом. Ця назва зберігалася до 1944 року, коли Закарпатська область увійшла до складу СРСР, а містечко стало районним центром Берегове.

Історики схиляються до версії, за якою місто засноване угорським принцом Лампертом у 1063 році та мало назву Лампертхаза. Згодом воно було вщент зруйноване військами хана Батия. Відбудували місто німецькі переселенці із Саксонії. Звідси назва – Лампертсас.

Транспорт

До Берегового зручніше дістатися автобусом від Мукачевого, Ужгорода або Батьово (туди ходять потяги з Києва). Можна також скористатися авто, але слід врахувати всі ризики подорожі гірськими дорогами.

Проживання

З житлом у Береговому проблем не виникне – великий вибір апартаментів задовольнить будь-якого туриста. Оселитися можна в затишних готелях (від 400 гривень за кімнату), оздоровчих комплексах (від 700 гривень), котеджах (від 750 гривень). Найдешевше вийде проживання у приватному секторі – від 150 гривень. Але варто враховувати, що про харчування доведеться потурбуватися окремо.

Чудодійна вода

Візитівка Берегового – рідкісні джерела термальних вод, що мають лікувальні властивості. Туристи з усіх куточків України та світу відвідують місто, щоб полікуватися та відпочити. Води насичені мікроелементами та поживними речовинами, що зміцнюють імунітет. Тут лікують захворювання кістково-м’язової, нервової та серцево-судинної системи. Також це можливість оздоровитися для тих, хто страждає від цукрового діабету, подагри, астми, гіпертонії та гаймориту.

Головні басейни з термальними водами розташовані в оздоровчому комплексі «Жайворонок» та навчально-спортивній базі «Закарпаття». Ціна за відвідування коливається: 170 – 200 за дорослого (2 години) та 40–100 за дітей віком до 14 років. Цікаво те, що вода в гирлі має температуру 56-58 градусів Цельсія та потребує охолодження до 30 градусів. Лікарі радять не перестаратися з лікуванням і не сидіти у басейнах довше двох годин: через високий вміст мінералів можна втратити свідомість.

Багатства місцевої кухні

Кухня, що стала гордістю Берегового, вразить вас своїм колоритом та різноманіттям. Недарма місто називають центром угорської культури – місцеві страви теж запозичені з традиційного раціону західних сусідів.

Відвідати Берегове і не скуштувати славнозвісного гуляшу? Це можна порівняти з поїздкою до Риму без відвідування Колізею. Але на цій смачній страві не варто зупиняти свою гастрономічну подорож Береговим. Тут вам запропонують паприкаш (тушковане в сметані або вершках куряче м’ясо), ситний суп бограч та рокот-крумплі, що в перекладі з угорської означає «картопля, запечена шарами».

До перших страв подають лангош – коржик дріжджового тіста з різними начинками, обсмажений в олії. Цікаво те, що паприка – цариця спецій в угорській кухні, тому кладуть її майже в кожну страву.

На прогулянку маленькою Угорщиною!

Насолодившись смачною їжею, вирушайте на прогулянку містом. Дивитися тут є на що – пам’ятки угорської архітектури різних стилів, підніжжя гір та набережна річки Верке милують око.

Почати варто з символу міста – будівлі колишнього Палацу правосуддя, так званого Берегівського Лувру. Побудований в стилі необароко Ференцом Яблонським, він вже понад століття вабить туристів своєю помпезністю. Зараз це Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II.

Любителям драматургії слід відвідати Берегівський угорський театр, який відомий у всій Європі. Вистави проводяться угорською мовою, але це не завадить глядачам насолодитися акторською грою та атмосферою. Театр розташований у будівлі готелю «Орослан».

Хочете пройнятися історією міста? Завітайте до Музею Берегівщини, розмістився він у найдавнішій споруді міста – палаці графа Габора Бетлена (1629 рік). Не оминіть і будівлю колишнього казино «Золота пава». Колись тут влаштовували бали, літературні та музичні вечори, урочисті заходи.

Зараз це ресторан та готель, де зберігся аристократичний дух та розкішний інтер’єр. Варто також відвідати духовний символ міста – римо-католицький костел Воздвиження Чесного Хреста; той самий храм, який, за легендою, збудував пастух Сас на знайдені кошти. Він є одним з найдавніших на Закарпатті.

Вина та видовищ

Берегове відоме як центр виноробства Західної України. Традиція виготовлення напою сягає корінням в XVI століття. Тут досі збереглися стародавні винні погреби та підвали, які стали унікальними туристичними об’єктами.

Влаштуйте екскурсію Музеєм виноградарства і виноробства, відчуйте дух історії та колорит, а після цього вирушайте в дегустаційні зали (найпопулярніший – «Старий підвал») та спробуйте високоякісне вино місцевого розливу. Не пошкодуєте! А на початку березня повертайтеся сюди на найвідоміший в Україні фестиваль вина. Влаштовують це дійство лицарі винного ордену св. Венцела. Дегустація, конкурси, концерт, розваги та море напоїв чекають на вас!

Хочете побачити весь процес виготовлення берегівського вина? Запрошуємо на екскурсію до винарні Шато Чизай! Тут ви зможете прогулятися виноградниками, послухати цікаві подробиці про виготовлення напою та продегустувати весь асортимент продукції. Екскурсії коштують від 45 гривень, тури – від 380, дегустації – 145.

Сподіваємося, в цьому куточку щастя в Закарпатті ви отримаєте нові сили та добре відпочиньте душею і тілом, а п’янке вино ще довго надихатиме вас на нові подорожі Україною!

Ольга Ковальчук