Як це подорожувати автобусом?

Усі ми любимо подорожувати. Досвідчені туристи вже не раз підкорили найкращі маршрути до найцікавіших місць. Початківці й аматори лише прокладають власний шлях методом спроб і помилок. І завжди перше питання, що постає перед мандрівкою — як дістатися до пункту призначення.

Дійсно, у двадцять першому столітті існує чимало способів потрапити туди, куди душа забажає. Та ми невпинно намагаємося знайти такий, щоб він був і дешевий, і комфортний, і швидкий, і цікавий, і такий, щоб запам’ятався на все життя. Напевне, тому сьогодні й стали дуже популярними автобусні тури. Все більше людей сідають у велику машину в компанії таких самих допитливих любителів подорожей, але враження різняться. Тож коли варто обрати саме автобус, а коли краще триматися від нього подалі?

Зекономимо на сувеніри

Починаючи з найочевиднішого, відзначимо що це чи не найбюдженіший вид подорожі. Якщо авіаперельоти коштують майже стільки ж, скільки вся відпустка за кордоном, то багатомісний автомобіль «візьме» набагато дешевше, що дає змогу витратити зекономлені кошти на щось приємніше. Проте варто зазначити, що залізниця випереджає цей вид транспорту за дешевизною. Тільки, на жаль, не всюди прокладено рейки.

Хто повільніший: равлик чи турист з автобуса?

Суттєвим недоліком є те, що автомагістраллю їхати довше, ніж летіти. У цьому автобуси, безперечно, програють літакам. Також постійно сидіти в одному положенні може бути не тільки незручно, але й шкідливо. Затікають ноги й шия, усе набрякає, спина пітніє, сідниці ниють.

Виклик вестибулярному апарату

Інколи людей закачує в автобусах, але в комфортних умовах і на якісних дорогах ризики відчути себе погано суттєво зменшуються. А в літаках і на кораблях можуть проявитися морська хвороба, страх висоти, слабкість вестибулярного апарату й системи травлення. Тоді виникають неприємності: запаморочення, непритомність, нудота, блювота, розлади травлення, закладення вух, головний біль. І, до речі, на відміну від інших видів транспорту, туристичні автобуси за необхідності можна зупинити на вимогу.

Естетична насолода

Довга дорога часто дає змогу роздивитися мальовничі пейзажі. Ви можете навіть зробити непогані знімки чи зняти відео на пам’ять. Зазвичай разом із групою їде гід, що може розказати чимало цікавинок про місця, якими ви мандруєте. Нерідко в туристів виникають питання щодо того, що відбувається за вікном, бо легко стати свідками незвичайних подій. Це робить подорож цікавішою.

Усі вигоди на колесах

Сьогодні, на щастя, курсують такі автобуси, які схожі на мініквартиру. Це не трейлери, що називають будинками на колесах, і навіть не паті-баси. Це великі комфортабельні автобуси з туалетом, інколи навіть із душем, кондиціонерами, кавомашинами й телевізорами. Там розкладаються сидіння. На зворотному боці таких місць є підніжки, сіточки для дрібних речей, навіть відкидні столики з місцями для напоїв. І, звісно, у таких машинах є великі багажні відділення й полиці всередині салону, щоб було зручно розташувати всі речі.

О мить прекрасна! Зупинися

Відмінністю поїздок автобусом є часті зупинки. Вони не тільки дають можливість підкріпитися й привести себе до ладу, розім’ятися й ковтнути свіжого повітря, але й подивитися навкруги. Адже крім заправки чи пункту зупинки, можна побачити неймовірну природу, насолодитися співом пташок чи побачити тварин, які рідко трапляються в наших краях. Це прекрасна нагода дізнатися щось нове, поспілкуватися з раптовими людьми, які можуть розповісти щось цікаве.

Галопом по світу

І ще одна приємність, що автобусні тури зазвичай не обов’язково бронювати заздалегідь. Нерідко вистачає двох-трьох днів, щоб вас записали на тепленьке місце. Ви можете їхати куди завгодно: хоч пірнути в одну країну на тиждень, хоч влаштувати марафон й об’їхати за 7 днів 4–5 держав. Також такий вид мандрівки економить вам час на митниці, адже для туристичних автобусів передбачена прискорена процедура проходження паспортного контролю. І навіть якщо ви їхатимете 8-10 годин, не хвилюйтеся, що випадете з діджитал реальності. В автобусах для довгих поїздок передбачені розетки біля сидінь і Wi-Fi, тож ви завжди зможете підживити свій пристрій і викласти кумедне фото з мандрівки в соцмережі.

Отже, подорож автобусом — це, безумовно, цікаво, як і будь-яка пригода. Кожен сам вирішує, чи ризикнути йому й відмовитися від суперкомфортних літаків заради вражень, чи зекономити на дорозі, або не слухати нікого й піти вже знайомою дорогою. А що оберете ви?

Ірина КОБЕЦЬ