Як не захворіти в екзотичній мандрівці

Ніхто не хоче захворіти під час омріяної подорожі. Багато наших туристів летять в екзотичні країни і часто через необережність привозять давно забуті хвороби в цивілізованому світі.

За даними ВООЗ, близько 55-70% туристів підхоплюють хворобу або травмуються саме в тропіках. Тому потрібно сприймати поїздку як захід, що вимагає певної відповідальності. Перед черговою мандрівкою у теплі краї дуже важливо зібрати достатньо інформації про певні особливості цієї країни, а також про загрози здоров’ю, які там можуть підстерігати.

Як же не зруйнувати свою відпустку та уникнути хвороби під час подорожі в екзотичні країни?

Вакцинація та профілактика

Плануючи поїздку в екзотичні країни в джунглі і на сафарі, обов’язково зайдіть на сайт Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, де є інформація про небезпечні захворювання по всіх країнах світу, а також рекомендації з вакцинації та профілактики.

Санітизуйте все

Вирушаючи в жаркі країни, пам’ятайте, що там широко поширені так звані “хвороби брудних рук”. Там вирує вірусний гепатит А, і дизентерія, і ентеровірусні інфекції. Щоб уникнути всього цього, намагайтеся постійно мити руки з милом, не їсти немиті фрукти та овочі і, звичайно, не пити воду із сумнівних джерел. Забруднена вода – одна з найпоширеніших проблем для кожного туриста у слаборозвинених країнах.

Особливо важливо пам’ятати про це в таких країнах як Індія, В’єтнам, Камбоджа, Індонезія, Бангладеш і Філіппіни, де часто у якості добрив на полях використовують людські фізіологічні відходи, а то, що виросло, транспортують на ринки по річках. Фрукти і овочі вантажать в великі сітки і тягнуть по воді за човнами, а води Інду, Гангу або Меконгу є одними з найбрудніших у світі.

Носіть вологі серветки та дезинфікуючі засоби скрізь, куди ви їдете. Вибирайте дезинфікуючі серветки, щоб витерти місця та поверхні літака, а також поверхні у вашому готельному номері, щоб знищити бактерії, віруси та грибки. Використовуйте дезинфікуючі засоби для рук чи ніжніші засоби для очищення рук, якщо у вас немає доступу до мила та води.

Пийте більше чистої води

Лікарі-імунологи зазначають, що люди починають хворіти після зміни місця перебування через зневоднення, стрес, недостатньо різноманітне харчування і різку зміну кліматичних умов.

Часто беруть за акліматизацію загострення своїх хронічних хвороб. Але воно пов’язане зі стресом і з емоціями від нових вражень. Тому дуже важливо пити достатню кількість рідини, так як зневоднення – першопричина уразливості організму до захворювань. Медичні працівники наполегливо радять використовувати тільки бутильовану воду та відмовлятись від води у пляшках у ресторанах, якщо її подають до столу з відкритою кришкою.

Уникайте салатів та сирих продуктів

Господарі кафе і ресторанів, орієнтованих виключно на туристів, прагнуть до отримання максимального прибутку при мінімальних витратах, часто, за рахунок якості їжі і гігієни. Якщо вже вам довелося потрапити до такого закладу, то намагайтеся брати страви, що пройшли термічну обробку, і виключити з раціону салати з сирих фруктів і овочів, а також свіжі соки, інакше наслідком може стати харчове отруєння.

До речі, такий самий принцип використовується і в багатьох (не у всіх) готелях, які працюють за системою «все включено», де ранковий салат до вечора перетворюється в якийсь таємничий соус, що маскує дивний смак вчорашнього м’яса.

Найкращий спосіб не отруїтися в подорожі – намагатися їсти в нетуристичних закладах, де харчуються в основному місцеві жителі. У таких закладах до приготування їжі відносяться куди серйозніше, адже місцеві жителі у разі проблем або подадуть до суду, або, якщо мова йде про країни Близького Сходу і Азії, розгромлять ресторан.

Екзотичні тварини – не найкращі друзі

Звичайно милі мавпочки чи єноти так і ваблять до себе, однак потрібно пам’ятати, що це аж ніяк не домашні, а дикі тварини, яким від вас потрібно тільки одне – їжа. І як «подяка» за протягнутий на долоні ласий шматочок, можна отримати удар пазуристою лапою або укус.

Крім того, що це боляче, це ще й небезпечно, адже, на жаль, багато тварин є переносниками небезпечних захворювань.

До того ж, це дуже хитрі створіння, які легко можуть потягти у вас щось цінне у вигляді гаманця чи телефону, або сильно покусати (особливо якщо це макак-резус або бабуїн).

Підготуйте аптечку

Обов’язково потрібно підготувати дорожню аптечку. Це важливо, тому що в деяких країнах якісь препарати відпускаються строго за рецептом лікаря.

В аптечці обов’язково повинні бути: жарознижуючі засоби, та засоби, які нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, антигістамінні препарати (в разі будь-якої алергічної реакції на квіти, їжу, можливо укуси комах), знеболювальні препарати, сонцезахисні креми.

Не завадить захопити з собою в дорожню аптечку мазі і креми від ударів, лейкопластир.

Також запасіться спреями від комарів і інших комах.

По можливості обирайте закритий одяг і, звичайно ж, не ходіть босоніж.

Медичне страхування

Вирушаючи в будь-яку подорож, не забувайте оформити медичну страховку.

В подорожі може трапиться всіляке, тому не варто економити на страхуванні. У кращому випадку воно вам не знадобиться, а в гіршому допоможе без зайвих фінансових втрат вирішити несподівані проблеми зі здоров’ям.

Щоб хвороба обійшла стороною, підготовка легкою, а відпочинок приємним, не забувайте дотримуватися цих нескладних, але дуже ефективних правил. Так ви убезпечите себе від наслідків і легше перенесете період адаптації.

Альона Малюкова