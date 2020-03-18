Пивний смак Бельгії

Кажуть, що в Бельгії просто не можливо не закохатися в пиво. Це – країна пива. Мабуть, у світі більше ніде немає такого різноманіття цього давнього напою. Але чи це дійсно так?

Сьогодні індустрія пивоваріння переживає справжнє відродження. Усі методи варіння смачного пива, яке передавалося з покоління до покоління доповнюються, вдосконалюються та стають більш інноваційними.

Чи знали Ви, що в 1940-х роках у Бельгії налічувалось більше 3000 пивоварень. В тодішні часи, не всі люди звертали увагу на використання чистої, прозорої води, результат не завжди задовольняв споживачів, тож багато «заводів» зупинили свою роботу.

Зараз у Бельгії налічують 1500 брендів пива та більш ніж 700 найрізноманітніших смаків. Також бельгійське пиво вирізняється великою кількістю різноманітних кольорів, смаків та відсотком вмісту алкоголю. Пропонуємо розглянути фламандські міста, де можна знайти унікальні пивні заклади.

Левен та «Stella Artois»

Про що вам говорить назва цього міста? А можливо Ви згадаєте пиво «Stella Artois», яке вариться тут і до цього дня. Сім’я Артуа почала виготовляти його ще у далекому 1708 році. Тут ви можете взяти участь в екскурсії з дегустацією на пивоварню й відчути неповторний смак найсвіжішого «Stella Artois», яке ви коли-небудь тільки коштували. Саме тут ви відчуєте історію та гордість і по-справжньому зрозумієте слоган «Мій дім, моя Стелла».

Бари в місті Гент

Це місто вас зустріне одразу двома знаменитими пивними кафе. Це De Dulle Griet та Waterhuis aan de Bierkant, котрі знаходяться в самісінькому серці міста.

De Dulle Griet пропонує Вам вибір з 500 різноманітних сортів пива, а Waterhuis aan de Bierkant усього 150, з яких 14 Вам подадуть прямо з бочки. Варто зазначити, що кафе знаходяться на берегах річки Лейе, так що якщо Ви хочете підняти собі настрій, мусите обов’язково посидіти на терасі з келихом хмільного.

Але коли Ви вже зануритеся у атмосферу Гента повністю, Вам необхідно відвідати ще декілька місць. Gitane – заклад з широким і при цьому еклектичним вибором сучасних сортів пива. Не менш цікавим є Gruut. Ця пивоварня в центрі міста застосовує новітні технології, але при цьому дотримується давніх традиційних рецептів. Пивовари Gruut замінюють традиційний хміль секретною сумішшю трав. Це надає пиву унікального смаку.

Найстаріша пивоварня в Мехелені

Якщо Ви віддаєте перевагу дегустації пива в історичній обстановці, Вам неодмінно треба знайти кафе d’Hanekeef. Воно тут найстаріше, працює аж з 1886 року і пропонує близько 40 сортів пива.

Неофіційним талісманом міста Мехелен є пиво Gouden Carolus, пивоварня, яка його виготовляє є однією з найстаріших в країні. В останні роки це пиво отримує призи, медалі та нагороди на найважливіших конкурсах пива в світі.

А на конкурсі World Beer Awards, про напій сказали, що в нього «Повний, багатий смак з карамеллю та грушевою лакрицею. Потужний, але ніжний. Фруктові аромати й довгий, зігріваючий післясмак».

Пиво завжди було невід’ємною частиною бельгійської культури. Зараз воно стало невід’ємною частиною повсякденного життя суспільства. З часу відкриття першого пабу в 1515 році, бельгійці з гордістю п’ють цей історичний, хмільний напій. У 2016 році пивоварну культуру Бельгії зарахували до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Каріна-Іванна Рискіна