Відпустка – те, що необхідно для здоров’я

Чи можна придбати квиток для покращення настрою? Пройти шлях до гарного самопочуття? Індустрія подорожей сказала б: “Так”. І медична наука це підтверджує.

Десятиліттями лікарі і психологи замислювалися над необхідністю відпусток. Та й кожна пересічна людина розуміє, що іноді просто необхідно втекти від від повсякденного життя – від термінів, напружень, очікувань та службової політики, офісної рутини, а не відкладати постійно свій відпочинок у далеку шухляду під назвою «Немає часу відпочивати».

Вже давно немає сумнівів, що відпустка може позитивно вплинути на все – від артеріального тиску до ментального здоров’я. І це не стосується просто короткострокових оздоровчих втеч – не потрібно витрачатись на спа-центри або займатися модними купаннями в заміських комплексах. Потрібно взяти справжню відпустку, яка може значно покращити ваше життя і самопочуття. А що саме, читайте далі.

Поліпшити здоров’я серця

Багаторічні дослідження показали зв’язок між відпусткою та здоров’ям серця. Вчені Сиракузького університету (США) встановили, що в людей, які частіше відпочивають протягом року, знижується ризик серцево-судинних захворювань. В рамках дослідження пацієнти мали відповісти на запитання щодо свого відпочинку роком раніше. Крім цього, вчені перевірили піддослідних на наявність проблем із серцем і судинами, приділяючи увагу зокрема таким аспектам, як артеріальний тиск, а також рівень тригліцеридів, холестерину та глюкози в крові. З’ясувалося, що у тих, хто частіше відпочивав протягом останніх 12-и місяців, ймовірність розвитку метаболічного синдрому була нижчою. Мало того: кожна додаткова відпустка знижувала ймовірність на 24%.

Зменшити стрес та боротися з депресією

Звучить очевидно, але це також було доведено. Багаторазові дослідження показали, що відпустка зменшує стрес, який негативно впливає на артеріальний тиск, рівень холестерину та інші аспекти здоров’я. Перевтома, робота на вигорання, фізичні навантаження можуть викликати стрес, а якісний відпочинок, зміна обстановки, нові враження під час відпустки зменшують емоційну напругу і знижують ймовірність його виникнення.

Кілька років тому шведські експерти дослідили питання вживання антидепресантів. Вони з’ясували, що в період відпусток продається менше ліків цієї категорії. Чим більше людей перебувають у відпустці (наприклад, у липні, який у Швеції є переважно місяцем відпусток), тим менше вони потребують заспокійливого.

Стимулювати мислення

Нейроспеціалісти стверджують, що розслаблення добре впливає на креативне мислення. Зробивши пацієнтам ПЕТ-сканування та МРТ, вони встановили, що після фізичного й душевного відпочинку в людей настає момент «просвітлення». Найкращі ідеї приходять або під душем, або на прогулянці, або у відпустці. Ось чому багато митців вирушають за натхненням до інших країн та створюють свої шедеври, перебуваючи у спокійній обстановці на березі моря, або в горах. Більше того, вони наповнюються творчими ідеями занурившись в іншу культуру, поспілкувавшись з місцевими жителями іншої країни.

Як вважає автор книги Imagine: How Creativity Works (“Уяви собі: як працює уява”) Іон Лерер, нестандартні ідеї в нас стимулює широке коло спілкування: “Якщо ви справді хочете максимізувати свій творчий потенціал, шукайте незнайомців”. Таким чином, аби по-новому глянути на світ, варто вирушити за кордон.

Покращити якість сну

Без регулярного сну людина не може повноцінно функціонувати. Постійні недосипання, з часом призводять до різних захворювань.

Свіже повітря, вечірні прогулянки пляжем, сприятливо впливають на організм людини, а особливо на якість сну.

За час відпустки людина розслабляється, отримує позитивні емоції, і як наслідок спить краще. Сон стає глибшим і спокійнішим, а сама людина відчуває себе бадьорою й енергійною.

І нарешті, мабуть, найбільша користь з усіх: наприкінці життя люди з теплом у серці згадують приємні моменти, і, зазвичай, вони пов’язані з подорожами та відпочинком, а не з буденною працею.

То ж відпочивайте, мандруйте і будьте здорові!!!

Альона Малюкова