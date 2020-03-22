Аеропорти – галасливі мурашники людських доль. Пропонуємо ознайомитися з незвичайними аеропортами світу та дізнатися чому ж вони небезпечні?

Аеропорт Гісборн, Нова Зеландія

Сам аеропорт невеликий, розташований на околиці міста, що розкинулося на березі затоки Паверті. У цей аеропорт не літають великі літаки, бо в місті живе небагато людей. Родзинкою цього затишного аеропорту є те що, злітно-посадкова смуга перетинає діючу залізницю. Тому тут нікого не здивуєш тим, що літак перед злетом або посадкою трохи постоїть «в черзі», за для того щоб пропустити потяг.

Аеропорт принцеси Юліани, острів святого Мартіна

Цей аеропорт входить не тільки в топ незвичайних, а і в топ-10 найнебезпечніших аеропортів світу. Чому?

Він розташований біля пляжу. Тому коли літак заходить на посадку, він пролітає над відпочивальниками всього за 10-20 метрів.

Місце доволі «інстаграмне», тому дуже багато людей пильнує свій щасливий літачок для фото. Цікаво, що на початку будівництва планувалося, що цей аеропорт мав би бути військовим.

Аеропорт Хуанчо-Іраускін на карибському острові Саба

Тут найкоротша злітно-посадкова смуга в світі. Уявіть, усього 400 метрів. Смуга розташована між двох прірв. Вона проходить по скельному виступу підніжжя гори та “пірнає” в воду. А тому здійснювати польоти на острів Саба можуть тільки легкомоторні літаки трьох типів, а їхні пілоти повинні володіти найвищою майстерністю пілотажу, бо прорахунок в заході на посадку може призвести до того, що літак впаде в море, зірвавшись з високою прямовисної скелі.

Аеропорт Фуншала, острів Мадейра, Португалія

Він славиться складною конструкцією своєї злітно-посадкової смуги, яка розташована на 180 залізобетонних стовпах. Іноді висота стовпів доходить до 50 метрів. Після реконструкції довжина злітної смуги становить 2 777 метрів. Аеропорт виконує рейси в Європу, а трафік складає 2.5 млн людей на рік, в основному завдяки зростанню кількості рейсів бюджетних авіакомпаній.

Аеропорт Куршевель, Франція

Відомий курорт володіє не менш відомою злітно-посадковою смугою. Вона також входить у список найнебезпечніших в світі. Її довжина 525 метрів, при цьому її ухил складає 18%. Також, злітна смуга не має системи ILS (“радіотехнічної системи посадки повітряних суден”), що обмежує функціональність аеропорту під час туману. Дійсно, «сісти» тут можуть тільки найдосвідченіші пілоти.

Аеропорт Барра, Шотландія

Чи може літак сісти на піщане дно? Звісно, якщо це Шотландія. Злітно-посадкова смуга аеропорту Барра проходить по піщаному дну, і тимчасово під час припливу припиняє свою роботу. Тут 3 смуги і вони розташовані під різними кутами, так що диспетчер завжди може направити літак на смугу, на якій йому не буде загрожувати бічний вітер.

Незважаючи на те, що аеропорт не сертифікований для роботи вночі, у його персоналу є все необхідне “обладнання” для прийому повітряних суден в екстрених ситуаціях і в темний час доби.

Аеропорт Айс Ранвей, Антарктика

А як на рахунок льоду? Також немає нічого неможливого. Злітно-посадкова смуга в Антарктиці представляє собою льодове покриття, на якому немає ні піску, ні асфальту. Тому літають тут тільки у певний термін, до поки лід не став тонким. І все одно, загальна вага літака з вантажем не повинна перевищувати 200 тон.

Кажуть, що аеропорти — це паралельна реальність, там зовсім інша енергетика. За удаваним хаосом — чітка й відпрацьована схема. У цій реальності щохвилини злітають і приземляються надії.

А ви б хотіли приземлитися у одному із цих незвичних або ж найнебезпечніших аеропортів світу?

Каріна-Іванна Рискіна