Подорожуй вдома

Британське видання “Independent” представило 12 онлайн-турів деякими музеями та національним паркам, які можна відвідати не виходячи з дому.



Посилання на усі доступні місця є на офіційному сайті independent.co.uk. Особливо це дуже важливо в наш складний час, адже саме такі віртуальні VR-подорожі музеями, парками, галереями, які знаходяться на відстані кількох кліків, допомагають “подорожувати” безпечно.

Які ж локації Ви можете відвідати?

Центральний парк Нью-Йорка. Ви не тільки побачите знаменитий парк на власні очі, але й почуєте його історію. Дізнаєтеся про важливі події, які там колись відбувались від професійного гіда, котрий буде Вас супроводжувати увесь час.

Королівські парки у Лондоні. Тут можна насолодитися відразу двома екскурсіями: Гайд-парком та Кенсінгтонськими садами.

Гранд Каньйон. Мріяли відвідати Арізону? Зробить це сидячи у кріслі, заодно дізнаєтеся про історію формування каньйону, клікнувши на різні геологічні особливості.

Національний парк Йосеміті. Ще один цікавий парк у США, в Каліфорнії. Ця прогулянка відбувається в реальному часі. Можна побачити велич водоспаду Йосеміті, помилуватися краєвидом з гранітного купола Хаф-Доум, розташованого у східному кінці долини Йосеміті, оглянути краєвиди заповідника Хай-Сьєрра.

Національний парк Рокі Маунтін в Колорадо прикметний тим, що можна не лише побачити його, але й почути усі звуки природи в режимі реального часу.

Національний парк Гранд-Тітон. Глядачі можуть не тільки віднятися на висоту близько 4000 метрів над рівнем моря, а й почути розповідь про геологію масиву. Можна також дізнатися про місцеві рослини та живу природу.

Галерея Уффіці. Сама ж галерея розташована у Флоренції, там розміщена колекція творів мистецтва Медічі. Для перегляду доступні 4 виставки. Усі вони супроводжуються відповідними поясненнями.

Музей Орсе. Париж ближче ніж здається. Музей розміщено на території колишнього залізничного вокзалу. В цій будівлі представлено французький живопис, скульптури та прикладне мистецтво 1848 – 1914 років. Тут ви побачите навіть видатний автопортрет Ван Гога.

Музей Лувр – це найбільший у світі музей мистецтв та антикваріату. Відому Мону Лізу теж можна побачити онлайн, якщо почати фантазувати, можна навіть і фото без черги зробити, усе у ваших руках.

Британський музей у Лондоні приєднався до Google Arts & Culture, а також до понад 2 тис. інших провідних установ, щоб запропонувати інтерактивну екскурсію. Крім того, ще можна скористуватися аудіогідом.

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку пропонує оглянути сміливий триптих Self “Portrait/Pervert” Кетрін Опі та безліч цікавих робіт видатних митців світу.

Державний музей в Амстердамі наповнений шедеврами Золотого віку Нідерландів. Глядачам пропонують ознайомитися з експонатами музею та дізнатися про їхню історію.

Зараз подорожувати краще вдома, дивитися і милуватися природою з екрану, ходити залами музеїв “стрілочками”.

А в Париж… а в Париж – потім поїдемо.

Каріна-Іванна Рискіна